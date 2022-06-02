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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Maitê Abaurre Cadengue comemora 15 anos com festa no Jockey Club do Rio

Publicado em
02 jun 2022 às 02:10
Aniversário de 15 anos de Maitê Abaurre
Maitê Abaurre comemorou 15 anos no Jockey Club do Rio, com a presença de convidados capixabas Crédito: Georgiana Godinho

O début de Maitê Abaurre

Queridos de RR, Mário Cadengue e Letícia Abaurre celebraram, em grande estilo, o aniversário de 15 anos da filha Maitê, no Jockey Club do Rio de Janeiro. O festão reuniu a família, amigos e convidados do ES. A aniversariante é neta dos nossos Hélvia e Marcos Abaurre. Entre os convidados de Vitória, estavam Gracinha e Moyses Nader, Sonia e Antonio Abelha, Rita e José Werneck, Miriam e George Fafá, Valeria e Luiz Carlos Nemer, Orlandina e José Augusto Almeida.  A decoração futurista foi assinada por Cris Magalhães. A pista foi comandada pelo DJ residente Duda Martins e DJ Lucas Borion. As valsas foram coreografadas pela capixaba Monique Vieira e Vânia Reis, da Estação de Dança, do RJ. O beauty da aniversariante e das convidados ficou a cargo da nossa dupla Ricardo Silveira e Fernando Zucolotto. Confira a galeria de fotos.

ANIVERSÁRIO

Benjamim, filho de Rodrigo Barbosa e Joana Barbosa
Rodrigo e  Joana Barbosa,  Rebeca e Sarah e o aniversariante Benjamim: celebrando 7 anos! Crédito: Cloves Louzada

POESIA EM FORMA DE ARTE

Nosso Hilal Sami Hilal ganhou reportagem (maravilhosa!) na Revista Oxigênio sobre sua arte. "Conhecido como um dos mais poéticos artistas plásticos do país, Hilal usa o alfabeto como elemento gráfico de sua obra, criando módulos afetivos que guardam todos os segredos. Daí o nome da exposição solo, que a OÁ Galeria exibe em seu estande na primeira edição da feira promovida pela Associação Brasileira de Arte Contemporânea, de 1º a 5 deste mês no Pavilhão Pacaembu, São Paulo. Com organização de Thais Hilal, a mostra apresenta 31 trabalhos do artista", diz a matéria. RR fica orgulhosa!

FESTA

Alessandro e Cecília Perini
Alessandro e Cecília Perini: na pista da Disco Party, no Iate Clube do ES Crédito: Cloves Louzada

Na plateia de  Elon Musk

A universitária capixaba Priscila Falcão, estudante de engenharia de software no Inteli - Instituto de Tecnologia e Liderança, e aluna do Instituto Ponte (IP) desde 2016, foi uma dos 40 sortudas que participaram de encontro com o empreendedor, filantropo e ícone da tecnologia Elon Musk, em São Paulo, no último dia 20. Na oportunidade, além de conhecê-lo, os alunos puderam fazer perguntas, que variaram entre sustentabilidade, proteção de dados, inteligência artificial e os desafios da próxima geração. Priscila se disse encantada “com a simpatia do empreendedor e sua preocupação em agradar a plateia”.

A volta das festas infantis

A realização de festas voltou com tudo e os bufês infantis seguem em alta com as tão sonhadas comemorações de aniversário dos pequenos. De acordo com o empresário Guilherme Brunoro, o Vila Pindô está a todo vapor principalmente com festas de um ano, que tornaram-se cada vez mais solicitadas. “O nosso cerimonial é também para todas as idades com muitos recursos, como layouts exclusivos para decoração, brinquedos, boas parcerias, bufê próprio e muita recreação”, explica Guilherme.

Sexualidade e bem-estar

A empresária Michelly Fonseca recebe para um bate-papo a terapeuta energética Wanessa Surdine, criadora do método “Levedeser”, que ajuda a aumentar a autoestima feminina. O encontro integra a programação do evento “Sexualidade, Bem-Estar e Qualidade de Vida com a Ortobom Praia do Canto”, que acontece nesta quinta-feira (02), em Vitória.

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