Maitê Abaurre Cadengue comemora 15 anos com festa no Jockey Club do Rio

Queridos de RR, Mário Cadengue e Letícia Abaurre celebraram, em grande estilo, o aniversário de 15 anos da filha Maitê, no Jockey Club do Rio de Janeiro. O festão reuniu a família, amigos e convidados do ES. A aniversariante é neta dos nossos Hélvia e Marcos Abaurre. Entre os convidados de Vitória, estavam Gracinha e Moyses Nader, Sonia e Antonio Abelha, Rita e José Werneck, Miriam e George Fafá, Valeria e Luiz Carlos Nemer, Orlandina e José Augusto Almeida. A decoração futurista foi assinada por Cris Magalhães. A pista foi comandada pelo DJ residente Duda Martins e DJ Lucas Borion. As valsas foram coreografadas pela capixaba Monique Vieira e Vânia Reis, da Estação de Dança, do RJ. O beauty da aniversariante e das convidados ficou a cargo da nossa dupla Ricardo Silveira e Fernando Zucolotto. Confira a galeria de fotos.