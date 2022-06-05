Brenda Riva reúne personal stylists para encontro de luxo em Vitória

Recém-chegada de viagem à capital francesa, Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris, destaca algumas tendências que viu por lá: óculos esportivos com pegada fashion, lentes coloridas e mais transparentes e armações de acetato são algumas delas. “Também vi muitas pessoas usando a viseira da Dior, que no Espírito Santo, é exclusividade da Paris. Lá, elas são usadas até em ambientes fechados, compondo looks street style”, lembra Ana. E, como um clássico nunca sai totalmente de moda, quem está de volta com tudo são os óculos de modelo aviador.