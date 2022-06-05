Brenda Riva reúne personal stylists para encontro de luxo em Vitória

Brenda Riva convidou para seu evento com personal Stylists nada mais nada menos do que o famoso estilista do eixo Sudeste, Iago Agliardi, com mais de 12 anos de carreira no mercado de luxo. A recepção foi feita na Vith Shoes e, em seguida, elas conheceram as tendências de 2023 em calçados no restaurante Aleixo. Iago antecipou algumas tendências que vão marcar 2023 com os calçados com transparências, brilho, salto finos e os fun, que são aqueles que brincam com desenhos lúdicos como borboletas e estrelas. As gladiadoras também voltam com tudo e os metalizados com cores diversas em um mesmo calçado. “O calçado vai ser o protagonista do look. Não tenham medo de arriscar em cores. Quanto mais misturado, mais chique”, afirmou.