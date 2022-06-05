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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Brenda Riva reúne personal stylists para encontro de luxo em Vitória

Publicado em
05 jun 2022 às 02:15
Encontro fashion de Brenda Riva
Encontro fashion de Brenda Riva Crédito: Vitor Carvalho

Brenda Riva recebe

Brenda Riva convidou para seu evento com personal Stylists nada mais nada menos do que o famoso estilista do eixo Sudeste, Iago Agliardi, com mais de 12 anos de carreira no mercado de luxo. A recepção foi feita na Vith Shoes e, em seguida, elas conheceram as tendências de 2023 em calçados no restaurante Aleixo. Iago antecipou algumas tendências que vão marcar 2023 com os calçados com transparências, brilho, salto finos e os fun, que são aqueles que brincam com desenhos lúdicos como borboletas e estrelas. As gladiadoras também voltam com tudo e os metalizados com cores diversas em um mesmo calçado. “O calçado vai ser o protagonista do look. Não tenham medo de arriscar em cores. Quanto mais misturado, mais chique”, afirmou.

Luz no lugar certo

“Luz no lugar certo: a harmonia entre iluminação de interiores e de paisagismo” é o tema do próximo encontro da loja Homelux, na quarta-feira (08), com um grupo de arquitetos e designers de interiores capixabas. Para o bate-papo, os anfitriões Adriana Martins, Renata e Rômulo Bezerril recebem Bruna Duarte, consultora técnica da Stella, marca nacional referência em iluminação técnica e tecnologia LED, que vai dar dicas aos profissionais de como valorizar a iluminação em ambientes interiores e externos mantendo a funcionalidade de cada espaço e a harmonia entre eles.

Tendências da eyewear

Recém-chegada de viagem à capital francesa, Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris, destaca algumas tendências que viu por lá: óculos esportivos com pegada fashion, lentes coloridas e mais transparentes e armações de acetato são algumas delas. “Também vi muitas pessoas usando a viseira da Dior, que no Espírito Santo, é exclusividade da Paris. Lá, elas são usadas até em ambientes fechados, compondo looks street style”, lembra Ana. E, como um clássico nunca sai totalmente de moda, quem está de volta com tudo são os óculos de modelo aviador.

Novo espaço de festas em VV

Vila Velha vem inovando cada vez mais quando se trata de recepções sofisticadas e ao ar livre. O chef Saniel Kalil - sempre antenado - inaugurou o Öben Belle Mer, que conta com jardins, piscina e uma belíssima vista para o mar. Ele ainda contratou a empresária Cintia Dutra para assinar toda a decoração do espaço. Proprietário do Vila Öben, o chef assina todo o menu e traz inspirações internacionais para tornar essas experiências ainda mais incríveis.

Loja conceito

Gabriela Lima, da Olima Culinária Afetiva, prepara biscoitinhos de castanha do Pará e mini cinnamons para a inauguração da loja conceito de Patrícia Teixeira que fica na Praia do Canto. O evento acontece na quarta-feira, (08),. 

Expansão

A empresária do ramo da beleza, Penha Arraz, está radiante com as novidades de seu Spazio Penha Arraz. O centro de beleza e estética avançada, localizado em Vila Velha, está passando por obras de expansão. O projeto é inspirado em grandes centros estéticos internacionais. 

LANÇAMENTO 

Márcio Ribeiro e Pedro Paulo
Márcio Ribeiro e Pedro Paulo: no coquetel de lançamento da Festa Outros 500, no Barlavento, para convidados. A festa  acontece dia 11 de junho, no Espaço Aeroporto, em Vitória Crédito: Levi Mori

ENCONTRO DÉCOR

Renan Duarte - Daniele Avancini e Leticia Finamore
Renan Duarte, Daniele Avancini e Leticia Finamore: em encontro badalado na Morada de Camburi Crédito: Mônica Zorzanelli

SINCADES TECH

Uma parceria firmada entre a FAESA e o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo (Sincades) vai desenvolver um projeto inédito no Brasil. O Sincades Tech é a primeira iniciativa de inovação aberta setorial focada no setor atacadista e distribuidor do país, e vai impulsionar a pesquisa científica e a busca de soluções inovadoras, visando o desenvolvimento de novos processos, produtos, serviços e modelos de negócio para o segmento.  Com fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), serão três anos de desenvolvimento do projeto no Hub de conexão com o mercado da FAESA e haverá diversas etapas, passando pelo fomento de discussões, pesquisas científicas, seleção de ideias, aceleração de startups e muito mais.

QUERIDOS DE RR

Rita Tristão - Rodrigo Souto e Solana Marianelli
Rita Tristão, Rodrigo Souto e Solana Marianelli: em evento de arquitetura e decoração Crédito: Mônica Zorzanelli

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