Paulo Gaudio comemora 60 anos com festa em Vitória

Em comemoração ao mês do advogado – celebrado no dia é 11 de Agosto – o podcast Segredos de Justiça terá uma programação especial. Durante esse mês, o canal comandado pela advogada Carla Fregona e que recebe os principais nomes do Direito capixaba para um bate papo bem leve e descontraído, vai exibir duas entrevistas por semana, ao invés de um programa semanal. As entrevistas inéditas passam a ser exibidas às quartas e às sextas, sempre às 8h. “Nesses quase cinco meses do Segredos de Justiça nos emocionamos, rimos e aprendemos muito com as histórias dos colegas que já estão na advocacia há muito tempo e com os jovens advogados que passaram pela nossa bancada e contam os perrengues do início da carreira. Afinal, é o que a gente sempre fala no programa: glamour na vida dos advogados só mesmo nos seriados americanos”, brincou Carla. Nessa semana, os entrevistados serão Rodolfo Amadeo, presidente da comissão de Direito do Trabalho e Sindical da OAB-ES e Genaina Vasconcellos, presidente da comissão estadual da Mulher Advogada.