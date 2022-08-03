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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Paulo Gaudio comemora 60 anos com festa em Vitória

Publicado em
03 ago 2022 às 02:15
Paulo e Thais Gaudio
O aniversariante Paulo Gaudio e Thais Gaudio: celebrando a vida!  Crédito: Cacá Lima

Viva, Gaudio!

Querido de RR, o nosso chef e professor Paulo Gaudio "sessentou". Ao lado da sua Thais, o aniversariante recebeu amigos e a família no domingo (31), para almoço, no Na Vista. A animação ficou a cargo do grupo Pedalasamba e da DJ Larissa Tantan. Confira a galeria de fotos de Cacá Lima.

CAPIXABA EM SAMPA

Angelina Cortes na CasaCor SP
Angelina Cortes: em visita à CasaCor São Paulo Crédito: Divulgação

Novidades na construção

Alfredo Santos, secretário nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) participa de evento organizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e pelo Sindicato da Indústria da Construção no Estado (Sinduscon-ES) nesta quinta-feira (04), às 9 horas, no auditório da Findes, em Vitória. O secretário vem ao Estado apresentar as oportunidades disponibilizadas pelo Ministério para a produção de unidades voltadas à habitação de interesse social, incluindo as modalidades que utilizam recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), como os programas Pró-Moradia, Pró-Cotista, Carta de Crédito Individual e Carta de Crédito Associativo. O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, também estará presente no encontro.

Em família

Juliana Vervloet do Amaral, da Arquitetura 27, foi a responsável pela repaginação geral da Dermatologia Integrada das dras. Júlia Amélia Vervloet e Ana Cristina Vervloet, na Praça San Martin. Elas vão receber amigos e clientes com mimos e uma seleção de vinhos feito pela sommelière Marina Gilberti e frios, pastas e terrines de Carol Sardenberg nesta quarta, dia 3, a partir das 18h. A clínica ampliou consideravelmente, ganhando salas de espera reservadas pré-procedimento e um clima bastante aconchegante imprimida pelos tons pastéis da arquiteta Juliana, que usou rosa antigo, bege e cinza tudo em tons bem Claros.

Metalmecânica

Líder do mercado do aço, o grupo capixaba, a Casa do Serralheiro marca presença na Mec Show, uma das maiores feiras de negócios e inovação do mercado industrial e metalomecânica, no Pavilhão de Carapina, até o dia 4 de agosto.

Conferência Mundial de Tricologia

A farmacêutica tricologista Cristal Bastos embarca para a Islândia onde participa da Conferência Mundial de Tricologia, que celebra 50 anos em 2022, com início no domingo, 7 de agosto. Depois, segue para viagem de férias pela Europa com Madri, Amsterdam, Bruxelas e Brugge no roteiro.

FESTA 

Luana Centurion, Tamillis Campi, Lorena Tardin, Celina Caldeira
Luana Centurion, Tamillis Campi, Lorena Tardin e Celina Caldeira: na "Itals-Only In White". no Espaço Patrick Ribeiro Crédito: Levi Mori

NOVA CAFETERIA EM VV

Guilherme e Lívia Barutti inauguram na próxima semana a Barutti Gelato & Café, na Praia da Costa. Além da famosa sobremesa italiana, o casal preparou um cardápio especial de cafés que podem ser acompanhados por toasts com pães de fermentação natural e alguns doces de patisserie.

REDE DE MULHERES

Izabel Mendonça, Andressa Hirle e Luciene Costa
Izabel Mendonça, Andressa Hirle e Luciene Costa: em encontro "only for women" Crédito: Cloves Louzada

Em Pernambuco

Disputando na categoria Sub 14, o surfista capixaba Eri Grattz estará nessa semana em Pernambuco, Porto de Galinhas, na Praia do Cupe, para compertir no Campeonato Circuito Brasileiro Amador de Surf.

Quarta etapa

Mais de 50 dias fora das pistas, o piloto Hugo Cibien está ansioso. A última ocorrida ocorreu em junho, e desde então o atleta vem se preparando com um maratona de atividades complementares e treinos. Agora chegou o momento de retorno à pista, e nesse mês, dia 20, acontece a quarta etapa do campeonato Império Endurance Brasil 2022, na travada e técnica pista do Velo Città.

Conforto acústico e térmico

O Espaço Patrick Ribeiro ganhou revestimento para isolamento térmico e acústico em sua cobertura, o mesmo utilizado pelas maiores casas de espetáculo do País. “Com isso, agora será possível realizar eventos em qualquer horário do dia, garantindo ambiente mais fresco, acústica perfeita e diminuindo o consumo de energia”, diz o empresário, que investiu R$ 200 mil na melhoria.

Selo

Marcos Aquino, CEO da capixaba Ágape Consultoria, comemora a aprovação para o recebimento do Selo GovTech, que condecora startups capacitadas para trabalhar e vender para o setor público . A Ágape é desenvolvedora do software NoPaper Cloud que leva transformação digital para diversos órgãos públicos do país, incluindo prefeituras capixabas e as assembleias legislativas de São Paulo, Goiás, Sergipe e Espírito Santo.

Segredos de Justiça

Em comemoração ao mês do advogado – celebrado no dia é 11 de Agosto – o podcast Segredos de Justiça terá uma programação especial. Durante esse mês, o canal comandado pela advogada Carla Fregona e que recebe os principais nomes do Direito capixaba para um bate papo bem leve e descontraído, vai exibir duas entrevistas por semana, ao invés de um programa semanal. As entrevistas inéditas passam a ser exibidas às quartas e às sextas, sempre às 8h. “Nesses quase cinco meses do Segredos de Justiça nos emocionamos, rimos e aprendemos muito com as histórias dos colegas que já estão na advocacia há muito tempo e com os jovens advogados que passaram pela nossa bancada e contam os perrengues do início da carreira. Afinal, é o que a gente sempre fala no programa: glamour na vida dos advogados só mesmo nos seriados americanos”, brincou Carla. Nessa semana, os entrevistados serão Rodolfo Amadeo, presidente da comissão de Direito do Trabalho e Sindical da OAB-ES e Genaina Vasconcellos, presidente da comissão estadual da Mulher Advogada.

MODA

Nayara Saldanha recebeu convidados para inaugurar seu espaço de moda em Vila Velha, na foto, a empresária entre Phuebla Depollo e Adriana Lepaus
Nayara Saldanha recebeu convidados para inaugurar seu espaço de moda em Vila Velha, na foto, a empresária entre Phuebla Depollo e Adriana Lepaus Crédito: Pedro Ventura

NOVA PRESIDENTE

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