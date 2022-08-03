Paulo Gaudio comemora 60 anos com festa em Vitória

Alfredo Santos, secretário nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) participa de evento organizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e pelo Sindicato da Indústria da Construção no Estado (Sinduscon-ES) nesta quinta-feira (04), às 9 horas, no auditório da Findes, em Vitória.
O secretário vem ao Estado apresentar as oportunidades disponibilizadas pelo Ministério para a produção de unidades voltadas à habitação de interesse social, incluindo as modalidades que utilizam recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), como os programas Pró-Moradia, Pró-Cotista, Carta de Crédito Individual e Carta de Crédito Associativo.
O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, também estará presente no encontro.