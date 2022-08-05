Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a edição de 15 anos da Mec Show na Serra

Publicado em
05 ago 2022 às 02:15
Governador Renato Casagrande, a presidente da Findes, Cris Samorini, o presidente do Sindifer, Luís Cordeiro, o diretor da Milanez e Milaneze, Marcos Milanez e o presidente do CDMEC, Evandro Millet
Governador Renato Casagrande, a presidente da Findes, Cris Samorini, o presidente do Sindifer, Luís Cordeiro, o diretor da Milanez e Milaneze, Marcos Milanez, o presidente do CDMEC, Evandro Millet, e convidados da Mec Show 2022 Crédito: Thiers Turini
A Mec Show 2022 superou as expectativas de público e de negócios. Somente no primeiro dia, a feira movimentou R$ 26 milhões. As inovações do setor metalmecânico foram apresentadas por 250 marcas em três dias de evento, de 2 a 4 de agosto, no Pavilhão de Carapina e atraiu muita gente. O público total de visitantes ultrapassou 15 mil, que era a expectativa inicial. O pavilhão ficou lotado de visitantes daqui e de fora do Estado. 

MEC SHOW 2022

Autoridade em retina

Nosso médico oftalmologista Laurentino Biccas é um dos coordenadores do BH Retina Summitt, evento na área de Retina,  com 23 convidados internacionais e mais de 100 nacionais.

Partiu, Tailândia!

Daniela Andrade Monica Demoner, Henrique Gasparini, Solana Marianelli, Itala Monti, Sérgio Palmeira, Max Mello, Daniel Zanine, Leandro Terrão, Rosana Rampazzo, Letícia Finamore, Zilda Helal, Gabriela Dallorto, Laís Áreas, Cíntia Chieppe, Márcia Paolielo, Keyla Thom, Renan Hoffmann, Sérgio Paulo Rabello, Maria Claudia Avancini, Ximene Villar, Ohanna Sgaria, Juliana Kwak, Daniela Cuzzuol, Alice Pedroni, Rafaella Vetorazzi, Lúcio Rossi, Luiza Salles são ganhadores de programa de relacionamento para arquitetos e decoradores. A premiação é uma viagem para Tailândia.

Partiu, Sampa!

Os diretores das Óticas Visão Express, Leandro Grubba e Leonardo Grubba, foram convidados para um evento exclusivo para os principais clientes da Essilor Luxotica, em São Paulo, no dia 9 de agosto, para saber sobre as novidades mais quentes do mercado óptico.

FESTA

Lane Santos e Carlos Marianelli
Lane Santos e Carlos Marianelli: em noite de festa para arquitetos e decoradores na Praia da Costa Crédito: Cacá Lima

35 ANOS DE HISTÓRIA

Fernando Manhães e Raquel Rampon Medeiros, da Prisma, estão em festa. A agência completa 35 anos com foco em inteligência de marketing e no uso da rica bagagem de mais de três décadas de comunicação. Além de clientes do ES, a  empresa atende clientes  do ES, em várias partes do país e em Portugal.

PRÊMIO

Daniela Andrade e Denise Giestas Ferreira
A arquiteta Daniela Andrade, que ganhou uma viagem para Tailândia em programa de relacionamento, e a empresária Denise Giestas Ferreira Crédito: Cacá Lima

Tocando a vida

 A pianista Silvânia Saadi convida para o show "Tocando a Vida", com repertório de  clássicos do jazz, da bossa nova e da MPB, neste sábado (06). O o pianista e tecladista Roger Bezerra, o baixista Paulo Sodré e o baterista Rafael Pinheiro completam o  Silvânia Saadi Quarteto.

Oficina de churrasco

Neste fim de semana (06 e 07), uma programação especial para o Dia dos Pais vai ensinar os papais a fazer um bom churrasco. A oficina “Mestre Churrasqueiro” acontece  no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, com dicas de churrasco e degustação de cortes, ministradas pelo especialista em churrasco Carlistor Araújo Soares, do Buffet BBQ.

Parabéns pra você!

Querida de RR, Lorena Rassele Croce vai "sessentar" mais linda que do nunca. A comemoração será em família, neste domingo (07), com almoço na casa de sua mãe, Beatriz Croce. 

Novo espaço

Os Franqueados do Grupo Boticário, Jocélia Bárbara e Ralph Nolasco, inauguraram na última terça-feira (02), um novo Espaço dedicado para Revendedores das marcas O Boticário, Quem Disse Berenice? e O.U.i na Rua Pitágoras, 71, Parque Residencial Laranjeiras - Serra - ES. “Simboliza a personificação de um espaço completo e aconchegante para receber quem mais merece: Nossos Revendedores”, destacou a franqueada com mais de 30 anos de experiência.

INAUGURAÇÃO

Ana Cristina Vervloet, Dra. Julia Amélia Vervloet e Juliana Vervloet
Dra. Ana Cristina Vervloet, Dra. Julia Amélia Vervloet e Juliana Vervloet: coquetel de reinauguração de clínica dermatológica na Praia do Canto  Crédito: Cloves Louzada

Homenagem aos advogados

A Câmara Municipal de Vitória realizou em parceria com a OAB-ES a Sessão Solene em Homenagem aos Advogados, como parte dos eventos no Estado em celebração ao Dia do Advogado, comemorado em 11 de agosto. A convite do vereador Armandinho Fontoura, a advogada Ana Maria Bernardes recebeu o título de Honra ao Mérito em reconhecimento de relevantes serviços prestados à população da cidade. Durante a sessão, os advogados foram lembrados como defensores dos direitos civis e, portanto, de todos os cidadãos.

União de culinárias e povos

Alma brasileira, inspiração italiana, influência nordestina e essência capixaba. Tudo se une no Tero Gastronomia. O nome da casa é Terra em Esperanto, a língua criada para unir todos os povos. No menu, criado pelo chef Ari Cardoso, mar e montanha se encontram em perfeita harmonia. Destaque para o camarão VG ao creme de brie, pistache e gorgonzola. A casa abre as portas nas próximas semanas, na Praia do Canto.

PEDRA AZUL

Leonardo Nicolau, Carol Gontijo, Alison Cerutti e Bárbara Rossi
Leonardo Nicolau, Carol Gontijo, Alison Cerutti e Bárbara Rossi: reinauguração do PA Food Park, na Pedra Azul Crédito: Danilo Pretti

