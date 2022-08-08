Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Livia Verjovsky e Henrique Siniscalchi: sim-sim em São Paulo com vips do ES

08 ago 2022 às 02:25
Henrique Siniscalchi e Livia Verjovsky
Henrique Siniscalchi e Livia Verjovsky: sim-sim no Palácio Tangará, em São Paulo Crédito: Divulgação

Livia & Henrique

Com a presença da família e amigos capixabas, nossa Lívia Verjovsky disse sim a Henrique Siniscalchi neste sábado (06), no elegante Palácio Tangará, em São Paulo, onde foram realizados a cerimônia religiosa e a festa. A decoração foi assinada por Marcelo Bacchin com bolo de Isabella Suplicy. Belíssima, a  noiva desfilou com um modelo by Monique Lhuillier. Os DJs Henrique Secchi e Beto Cury e a banda Sou Eu Junior, do ex-The Voice 2020, Carlos Júnior,  animaram a pista. O pai da noiva, Juarez Pessoti, fez uma participação (e surpresa) no show, ao lado da Sonatha, de Hariton Nathanailidis.  A mãe da noiva brilhou num modelo pink da The Attico. Já o pai da noiva vestiu um terno Ivan Aguilar.  Confira os detalhes e convidados da festa galeria de fotos.

NOVO COMODORO DO IATE

O advogado Fabiano Pereira foi eleito o novo comodoro do nosso Iate Clube na noite de sexta-feira (05). Ele é especialista em Direito Empresarial, membro consultivo da Comissão Nacional de Prerrogativas da OAB Nacional e vice-presidente da Sociedade dos Amigos da Marinha. Completam a chapa Abner Romano, vice-comodoro, e o campeão internacional de vela Luciano Secchin, contra-comodoro. A chapa vai atuar no biênio 2022/2024.

ANIVERSÁRIO

Fabiana Croce, Beatriz Croce (com o bisneto Antônio no colo), a aniversariante Lorena Rassele Croce, Bia e Caio Perenzin
Fabiana Croce, Beatriz Croce (com o bisneto Antônio no colo), a aniversariante Lorena Rassele Croce, Bia e Caio Perenzin: celebrando 6.0 com almoço em família!  Crédito: Divulgação

Save the date!

Irmãos gêmeos, Luiz Bedran e José Roberto Bedran vão comemorar 80 anos com festa, no dia 23 de setembro, no Le Buffet Master. Estaremos lá!

Inovação e tecnologia

Erica Barbosa, especialista em gestão, é convidada vip da décima edição do Brasil em Códigos - Festival de Inovação e Tecnologia, que acontece nesta quarta-feira (10), em São Paulo. Na programação do evento, que terá como tema “Conexões e experiências para transformar o mundo”, haverá debates com foco em assuntos da atualidade voltados para a indústria e varejo, como inteligência artificial, neurociência do consumidor e omnichannel.

QUERIDAS DE RR

Gracinha Sarkis, Mary Helal, Teresa Bedran, Angela Neme e Kafinha Junger
Gracinha Sarkis, Mary Helal, Teresa Bedran, Angela Neme e Kafinha Junger: passeio em Santa Teresa a bordo do ônibus de Francisco Junger Crédito: Divulgação

Joias para eles

Apesar de parecerem modernas, o estilo Riviera é um dos mais clássicos que existe quando o assunto são joias. São produzidas em ouro branco ou amarelo e compostas geralmente por brilhantes. Dorion Soares explica que é um tipo de peça que pode ser usado sozinho ou em uma composição com outras joias. “Esse modelo hoje é bem cobiçado pelo público masculino. Por isso, para o dia dos pais desenvolvi uma coleção exclusiva para eles com anéis, brincos e pulseiras”, fala o designer de joias e especialista em gemas.

Case Falconi

Fernando Ladeira, sócio da Falconi, confirmou presença no Conexa h, congresso de gestão de pessoas que acontecerá em 10 de agosto, em Vitória. Fernando apresentará o case de como a Falconi aumentou seus resultados a partir do cuidado com os colaboradores. A Falconi é uma das maiores consultorias de gestão de pessoas do Brasil. O Conexa h é promovido pela ABRH-ES e está em sua 32ª edição.

ANFITRIÃ DOS ARTISTAS

Cris Samorini, presidente da Findes, recebe nesta terça-feira (09), os artistas e artesãos capixabas que doaram suas peças para ambientar a sala da presidência, localizada no 8º andar. São quadros de aquarela, artes têxteis, textura na parede, esculturas e mobiliário que resgatam a cultura capixaba de forma única e ainda têm um olhar sustentável ao reaproveitar resíduos da indústria. O designer de interiores Ivan Lopes é o responsável pela ambientação e layout do espaço. A curadoria ficou sob a responsabilidade da designer Isabela Castello.

QUERIDAS DE RR

Zilda Hilal e Nony Cardoso
Zilda Hilal e Nony Cardoso: em encontro de arquitetos e decoradores na Praia da Costa Crédito: Cacá Lima

Casamento celebridades Famosos Festa de Aniversário
