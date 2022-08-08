Livia Verjovsky e Henrique Siniscalchi: sim-sim em São Paulo com vips do ES

Com a presença da família e amigos capixabas, nossa Lívia Verjovsky disse sim a Henrique Siniscalchi neste sábado (06), no elegante Palácio Tangará, em São Paulo, onde foram realizados a cerimônia religiosa e a festa. A decoração foi assinada por Marcelo Bacchin com bolo de Isabella Suplicy. Belíssima, a noiva desfilou com um modelo by Monique Lhuillier. Os DJs Henrique Secchi e Beto Cury e a banda Sou Eu Junior, do ex-The Voice 2020, Carlos Júnior, animaram a pista. O pai da noiva, Juarez Pessoti, fez uma participação (e surpresa) no show, ao lado da Sonatha, de Hariton Nathanailidis. A mãe da noiva brilhou num modelo pink da The Attico. Já o pai da noiva vestiu um terno Ivan Aguilar. Confira os detalhes e convidados da festa galeria de fotos.