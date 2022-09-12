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Amigos

Fernanda Souza e Thiaguinho se reúnem com as namoradas e celebram amizade

Ex e atual do cantor o prestigiaram no Rock in Rio no último sábado (10)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 08:50

Eduarda Porto, Fernanda Souza, Carol Peixinho e Thiaguinho no Rock in Rio 2022
Eduarda Porto, Fernanda Souza, Carol Peixinho e Thiaguinho no Rock in Rio 2022 Crédito: Reprodução/Instagram/@thbarbosa
Separados desde 2019, Fernanda Souza e Thiaguinho mantêm a amizade entre eles e suas respectivas atuais namoradas, Eduarda Porto e Carol Peixinho. No último sábado, 10, inclusive, as três se reuniram para prestigiar na primeira fileira a apresentação do cantor no Rock in Rio.
No último domingo, 11, Thiaguinho compartilhou no Instagram alguns registros do momento de união do quarteto, reforçando o amor presente na amizade. "Uma lição de amor! E eu acredito no amor! Amo a gente! E que assim seja pra sempre", escreveu o cantor na legenda.
Além de anônimos e famosos que estão elogiando a maturidade do ex-casal, Fernanda e Carol também deixaram seus comentários na publicação. "É sobre amor! Nós duas também amamos vocês demais! E pra sempre será assim", garantiu a atriz. "Não poderia ser diferente! Nós quatro somos isso! Só amor", reforçou a influenciadora digital.

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