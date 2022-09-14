Stênio Garcia testa positivo para Covid-19: 'Fui desobedecer a minha mulher'

O ator Stênio Garcia Crédito: Instagram/@steniogarciaoficial

O ator Stênio Garcia testou positivo para Covid-19, nesta terça-feira (13), e acabou sendo encaminhado para o hospital para tratar os sintomas da doença. Nas redes sociais, o capixaba de Mimoso do Sul disse que se arrepende de ter desobedecido a mulher, Marilene Saade, que costumava cobrar o uso da máscara em locais públicos - inclusive durante uma entrevista.

"Estou me sentindo muito mal porque estou com Covid. Fui desobedecer a minha mulher, ela bem que tentou cobrir o meu rosto, mas eu tirei a máscara. Por favor, não tirem a máscara, é a nossa única arma contra essa doença", disse Stênio em vídeo publicado no Instagram.

Na legenda da postagem, o ator comentou: “Durante esses dois anos e muitos meses de pandemia, minha mulher me protegeu porque eu sempre fui desligado com a saúde. Eu continuei tirando a máscara e agora infelizmente estou indo para o hospital porque estou me sentindo mal como nunca me senti antes. Pegar isso é horrível e eu não acreditava que iria me deixar assim”, escreveu Stênio.

Na sequência, o ator de 90 anos pediu energias positivas para sua recuperação e disse que quer viver. “Peço boas energias e espero em breve dar boas notícias. Eu quero viver e ainda quero fazer minha arte”, finalizou.

O post do capixaba ainda inclui uma foto do teste rápido de Covid-19.