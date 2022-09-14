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Stênio Garcia testa positivo para Covid-19: 'Fui desobedecer a minha mulher'

Ator publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que precisou ir para o hospital, nesta terça-feira (13), para tratar a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 09:31

O ator Stênio Garcia
O ator Stênio Garcia Crédito: Instagram/@steniogarciaoficial
O ator Stênio Garcia testou positivo para Covid-19, nesta terça-feira (13), e acabou sendo encaminhado para o hospital para tratar os sintomas da doença. Nas redes sociais, o capixaba de Mimoso do Sul disse que se arrepende de ter desobedecido a mulher, Marilene Saade, que costumava cobrar o uso da máscara em locais públicos - inclusive durante uma entrevista.
"Estou me sentindo muito mal porque estou com Covid. Fui desobedecer a minha mulher, ela bem que tentou cobrir o meu rosto, mas eu tirei a máscara. Por favor, não tirem a máscara, é a nossa única arma contra essa doença", disse Stênio em vídeo publicado no Instagram.
Na legenda da postagem, o ator comentou: “Durante esses dois anos e muitos meses de pandemia, minha mulher me protegeu porque eu sempre fui desligado com a saúde. Eu continuei tirando a máscara e agora infelizmente estou indo para o hospital porque estou me sentindo mal como nunca me senti antes. Pegar isso é horrível e eu não acreditava que iria me deixar assim”, escreveu Stênio.
Na sequência, o ator de 90 anos pediu energias positivas para sua recuperação e disse que quer viver. “Peço boas energias e espero em breve dar boas notícias. Eu quero viver e ainda quero fazer minha arte”, finalizou.
O post do capixaba ainda inclui uma foto do teste rápido de Covid-19.
Em julho deste ano, a esposa de Stênio viralizou na internet após interromper uma entrevista do marido para pedir que ele colocasse uma máscara. Na ocasião, Marilene tenta cobrir o rosto do ator com a própria mão. Após o episódio, Garcia se pronunciou nas redes sociais defendendo a mulher.
“Por favor, parem de acusar Marilene porque é a pessoa que cuida de mim. Ela é o meu outro lado, o meu amor. Deixem a gente viver em paz e cuidem das suas vidas”, disse Stênio em um vídeo no Instagram.

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