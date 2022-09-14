Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Camilla de Lucas expõe racismo de segurança de voo: "É um constrangimento"

A ex-"BBB" apareceu emocionalmente abalada em seus stories do Instagram nesta terça-feira (13), ao expor o racismo que sofreu durante um voo
Agência Estado

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 17:40

Camilla de Lucas Crédito: João Cotta/TV Globo
Camilla de Lucas apareceu emocionalmente abalada em seus stories do Instagram nesta terça-feira (13), ao expor o racismo que sofreu de uma segurança de uma companhia aérea durante um voo. Segundo a influenciadora digital, que ocupava a classe executiva, a aeronave estava cheia e somente ela precisou comprovar seu assento.
"A mulher só veio pedir o meu cartão, para ver se realmente meu lugar era esse, só o meu. O voo inteiro cheio e ela não pediu para ver o assento de ninguém. Aí eu falo que as coisas acontecem e vocês acham que não acontece", relatou.
O desabafo foi gravado ainda dentro do avião. "É um constrangimento ser a única a precisar comprovar. Tinham dois brasileiros aqui e me confortaram! Só aí caiu minha ficha, porque eu não estava entendendo. Não é fácil, galera", lamentou Camilla.
Segundo a ex-"BBB", que não conseguiu conter as lágrimas, a situação ocorreu em um voo da Copa Airlines. "Depois que sentei comecei a ficar nervosa, fiquei desnorteada. Mas enfim, acontece. Só é um constrangimento as pessoas acharem que a gente não pode ocupar determinados lugares", finalizou a influenciadora.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados