Camilla de Lucas expõe racismo de segurança de voo: "É um constrangimento"

Camilla de Lucas apareceu emocionalmente abalada em seus stories do Instagram nesta terça-feira (13), ao expor o racismo que sofreu de uma segurança de uma companhia aérea durante um voo. Segundo a influenciadora digital, que ocupava a classe executiva, a aeronave estava cheia e somente ela precisou comprovar seu assento.
"A mulher só veio pedir o meu cartão, para ver se realmente meu lugar era esse, só o meu. O voo inteiro cheio e ela não pediu para ver o assento de ninguém. Aí eu falo que as coisas acontecem e vocês acham que não acontece", relatou.
O desabafo foi gravado ainda dentro do avião. "É um constrangimento ser a única a precisar comprovar. Tinham dois brasileiros aqui e me confortaram! Só aí caiu minha ficha, porque eu não estava entendendo. Não é fácil, galera", lamentou Camilla.
Segundo a ex-"BBB", que não conseguiu conter as lágrimas, a situação ocorreu em um voo da Copa Airlines. "Depois que sentei comecei a ficar nervosa, fiquei desnorteada. Mas enfim, acontece. Só é um constrangimento as pessoas acharem que a gente não pode ocupar determinados lugares", finalizou a influenciadora.