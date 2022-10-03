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Daniela Mercury puxa coro de festa junina ao encontrar padre Kelmon em voo; vídeo

Artista e demais passageiros se inspiraram nos memes sobre o então candidato à Presidência
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 11:25

Daniela Mercury puxa coro de festa junina ao encontrar padre Kelmon em voo
Daniela Mercury puxa coro de festa junina ao encontrar padre Kelmon em voo Crédito: Celia Santos/Reprodução TV Globo
No último debate presidencial antes do primeiro turno das eleições, a participação de Padre Kelmon (PTB), que se candidatava ao cargo, deu o que falar e resultou em uma série de memes nas redes sociais. No último domingo, 2, dia de votação, o político acabou pegando o mesmo voo que Daniela Mercury e foi alvo de deboche da cantora e demais passageiros.
Daniela, que declara publicamente seu apoio ao candidato Lula (PT), publicou no Instagram o momento inesperado, ao encontrar Padre Kelmon em um voo para São Paulo. A artista, então, entrou no clima dos memes que o apontavam como "padre de festa junina" e puxou um coro típico da festividade.
A cantoria de Daniela e os demais passageiros foi registrada em vídeo. "Gente, o tal do padre estava no meu voo. Tive que cantar música de São João. O voo acompanhou", contou a cantora na rede social.
Vale ressaltar que a esperança do padre pelo título de presidente da República acabou no último domingo, após receber menos de 1% dos votos válidos. Agora, Lula e Jair Bolsonaro (PL) disputam o segundo turno na corrida presidencial, que ocorre no próximo dia 30 de outubro.

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