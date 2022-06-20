Ludmilla responde 'olhada' de Daniela Mercury para Brunna Gonçalves: 'Te entendo'

No último sábado, 18, um vídeo de Daniela Mercury dando uma "conferida" em Brunna Gonçalves viralizou e rendeu assunto nas redes sociais. A própria Ludmilla, mulher da ex-BBB, compartilhou o momento no Twitter e brincou com a cantora baiana
"Ô, Daniela Mercury! Eu te entendo, mulher", escreveu a funkeira no tuíte que trazia o vídeo, acompanhado de emojis rindo e de coração.
O momento ocorreu durante a Micareta São Paulo, na última quinta, 16, quando Daniela se apresentou no evento.
A cantora baiana logo respondeu e até brincou que esse post de Ludmilla a deixaria em maus lençóis. "Aí você me quebra! [risos] Vai dar ruim aqui para mim. Um beijo enorme para as duas. Meu e de Malu, claro."
A conversa continuou rendendo entre as duas e a funkeira fez até um convite para Daniela Mercury: "Olhar não faz mal não, Dani! Tá tudo em casa. Beijão pra vocês. Tô esperando vocês num Numanice, hein?".
"A gente vai! Já tá marcado. Me ligue. Mais que amigas, friends! Beijos, bonecas!", respondeu Daniela, aceitando o convite que Ludmilla fez.
Os fãs adoraram a conversa entre as duas cantoras. "Esse vídeo é icônico", escreveu um internauta. "Se chamem para um feat. Inclusive, Bru e Malu podem ser musas do clipe", comentou outra seguidora. "A parceria de trilhões", brincou outra.