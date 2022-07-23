Mara Maravilha critica Daniela Mercury e manda recado: "Não põe meu nome na sua boca"

Mara Maravilha (53) fez duras críticas a Daniela Mercury. Ex-apresentadora infantil e atualmente contratada do SBT, ela não escondeu que anda decepcionada com a cantora baiana, quem acusou de ter sido desrespeitosa com Jesus durante uma recente apresentação.

Mara Maravilha arrumou confusão com Daniela Mercury Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

"Podem pegar um vídeo da Daniela aí, onde ela desrespeitou o Senhor Jesus Cristo e os homossexuais. Ela desrespeitou quando falou assim: 'Porque Jesus é gay'. Ela está ofendendo os gays? Como assim? Qual o problema?... 'Jesus, ele é v#$%'. Está aí na internet. 'Jesus, ele é bicha'. E sem falar um montão de palavrões...", começou Mara explicando a treta no programa "Chupim", da rádio Metropolitana.

"Eu sou da paz e do amor, mas tem coisa que é hipocrisia. Não é pela opção sexual dela, ou de quem quer que seja. Não é por causa da política nem estou defendendo Lula ou Bolsonaro. É pelo Brasil e pelo respeito. Isso que ela fez me deixou engasgada. 'Daniela, eu tenho vergonha de um dia ter sido a primeira pessoa que te apresentou na televisão para o cenário brasileiro'", acrescentou.

Só quem abril deste ano, um vídeo em que Daniela teria dito que "Jesus é gay" durante um show não passou de uma montagem e ela estava se referindo, na verdade, a Renato Russo, que morreu em 1996. "Meu amigo Renato Russo era gay, gay, muito gay, muito bicha, muito viado, sim!", afirmou a cantora durante o Festival de Inverno de Garanhuns, no Pernambuco, em 2018.

Mara ainda acusou Daniela de só comparecer a Parada LGBT em São Paulo, quando supostamente recebe um cachê. "Chegou isso pra mim. Chegou que ela aparece quando recebe o cachê. Sei que depois dessa entrevista, vão ganhar muitas criticar e será um ibope para ela. Outra coisa. Se ela não quer falar de mim, melhor ainda", admitiu Mara que no final ainda mandou um recado direto para Daniela