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Confusão

Mara Maravilha critica Daniela Mercury e manda recado: "Não põe meu nome na sua boca"

Apresentadora acusa cantora baiana de ter "desrespeitado Jesus" por um vídeo que, na verdade, era uma montagem. Mercury se referiu a Renato Russo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 10:23

Mara Maravilha (53) fez duras críticas a Daniela Mercury. Ex-apresentadora infantil e atualmente contratada do SBT, ela não escondeu que anda decepcionada com a cantora baiana, quem acusou de ter sido desrespeitosa com Jesus durante uma recente apresentação.
Mara Maravilha
Mara Maravilha arrumou confusão com Daniela Mercury Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
"Podem pegar um vídeo da Daniela aí, onde ela desrespeitou o Senhor Jesus Cristo e os homossexuais. Ela desrespeitou quando falou assim: 'Porque Jesus é gay'. Ela está ofendendo os gays? Como assim? Qual o problema?... 'Jesus, ele é v#$%'. Está aí na internet. 'Jesus, ele é bicha'. E sem falar um montão de palavrões...", começou Mara explicando a treta no programa "Chupim", da rádio Metropolitana.
"Eu sou da paz e do amor, mas tem coisa que é hipocrisia. Não é pela opção sexual dela, ou de quem quer que seja. Não é por causa da política nem estou defendendo Lula ou Bolsonaro. É pelo Brasil e pelo respeito. Isso que ela fez me deixou engasgada. 'Daniela, eu tenho vergonha de um dia ter sido a primeira pessoa que te apresentou na televisão para o cenário brasileiro'", acrescentou.
Só quem abril deste ano, um vídeo em que Daniela teria dito que "Jesus é gay" durante um show não passou de uma montagem e ela estava se referindo, na verdade, a Renato Russo, que morreu em 1996. "Meu amigo Renato Russo era gay, gay, muito gay, muito bicha, muito viado, sim!", afirmou a cantora durante o Festival de Inverno de Garanhuns, no Pernambuco, em 2018.
Mara ainda acusou Daniela de só comparecer a Parada LGBT em São Paulo, quando supostamente recebe um cachê. "Chegou isso pra mim. Chegou que ela aparece quando recebe o cachê. Sei que depois dessa entrevista, vão ganhar muitas criticar e será um ibope para ela. Outra coisa. Se ela não quer falar de mim, melhor ainda", admitiu Mara que no final ainda mandou um recado direto para Daniela
"Não põe meu nome na sua boca, lava a boca, e também não me chama de gostosa. Não sou gostosa pra você. Eu gostaria que nem tivessem me perguntado sobre você, mas eu não fujo da raia. Você é uma vergonha!".

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