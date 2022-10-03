"Pantanal": Tenório é morto por Alcides e Zaquieu

Pantanal: Quando Tenório (Murilo Benício) aponta a arma para Alcides (Juliano Cazarré), Zaquieu (Silvero Pereira) o ameaça Crédito: Globo/Divulgação

Com sua maldade e falta de escrúpulos, Tenório (Murilo Benício) colecionou inimigos ao longo da vida. Muda (Bella Campos) que o diga. Desde que chegou ao Pantanal, tudo o que ela quer é vingar a morte de seu pai e, para isso, está sempre pressionando Juma (Alanis Guillen) e o marido, Tibério (Guito). Em cenas que vão ao ar a partir desta segunda-feira, 3 de outubro, na novela "Pantanal" (TV Globo), o grileiro é assassinado, mas quem comete o crime não é nenhum deles.

Quem mata Tenório é Alcides (Juliano Cazarré), com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira). Juntos, eles vão de barco para a fazenda de Tenório e ficam ali de tocaia para capturá-lo. Ao perceber que Alcides está disposto a passar a noite esperando seu alvo passar por ali, o peão considera desistir, com medo de sucuri, onça, ariranha e jacaré. Mas o amigo está decidido e acaba por convencê-lo a seguir até o fim do plano.

Quando Tenório aparece, Alcides empurra o barco para longe, surpreendendo o ex-patrão. E assim começa o embate que culmina na morte de Tenório pela zagaia de Alcides e em Zaquieu gravemente ferido.

“Chegou a tua hora, maldito!”, irá anunciar Alcides.

Pantanal: Alcides (Juliano Cazarré) fica na mira de Tenório (Murilo Benício) Crédito: Globo/Divulgação

“Não vá me dizer que não se deu por satisfeito?”, retrucará Tenório, fazendo uma menção ao que aconteceu na tapera.

“Eu voltei pra acabar com a tua raça!”, dirá o peão, com a zagaia. “Essa é a única arma que eu preciso pra dar cabo de ocê.”

“Então larga logo essa zagaia e me enfrenta que nem homem!”, pede ele, que, logo em seguida, saca o revólver e mira para o rival.

“Volta pra tua Bruaca, seu peãozinho de merda!”, dirá o fazendeiro.

“Eu não tenho Bruaca... E nem ocê!”

“A minha Bruaca agora, Alcides, é você”, provocará Tenório.

Neste momento, Zaquieu aparecerá, também com uma arma na mão, atrás do vilão. “Um movimento em falso... E eu te mato!”, alertará o ex-mordomo.

“De todas pessoas desse mundo... Você só podia ser salvo por um flozô. (...) Se você for homem, atira!”, gritará Tenório.

“Vai pra casa, Zaquieu!”, vai pedir Alcides.

Pantanal: Alcides (Juliano Cazarré) ameaça Tenório (Murilo Benício) com uma zagaia Crédito: Globo/Divulgação

“Ocê ouviu o teu macho: vai pra casa... Que isso é assunto de homem!”, comentará o fazendeiro. (...) Sabe o que eu faço com veado? “Eu passo fogo!”

Neste momento, os dois começam a trocar tiros, mas Zaquieu erra todos, pois, conforme disse o Cramulhão, Tenório tem o corpo fechado para armas de fogo, mas ele, por sua vez, consegue acertar o peão. Porém, antes de dar o tiro final, é surpreendido.

“Me espera no inferno... Maldito!”, diz Alcides, cravando a zagaia no peito dele.

Ferido pela zagaia de Alcides, Tenório leva um bote de uma sucuri, que o arrasta rio adentro. Alcides leva Zaquieu ferido para a fazenda e Muda sugere que foi o Velho do Rio quem matou Tenório.

Esta é a última semana de 'Pantanal’ na telinha da Globo. Escrita por Bruno Luperi, baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa, a novela terá o último capítulo exibido na sexta-feira (7).

A direção artística é de Rogério Gomes e Gustavo Fernandez, direção de Walter Carvalho, Davi Alves, Beta Richard, Cristiano Marques e Noa Bressane. A produção é de Luciana Monteiro e Andrea Kelly, e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.