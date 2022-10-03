"Pantanal": Tenório é morto por Alcides e Zaquieu

Com sua maldade e falta de escrúpulos, Tenório (Murilo Benício) colecionou inimigos ao longo da vida. Muda (Bella Campos) que o diga. Desde que chegou ao Pantanal, tudo o que ela quer é vingar a morte de seu pai e, para isso, está sempre pressionando Juma (Alanis Guillen) e o marido, Tibério (Guito). Em cenas que vão ao ar a partir desta segunda-feira, 3 de outubro, na novela "Pantanal" (TV Globo), o grileiro é assassinado, mas quem comete o crime não é nenhum deles.
Quem mata Tenório é Alcides (Juliano Cazarré), com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira). Juntos, eles vão de barco para a fazenda de Tenório e ficam ali de tocaia para capturá-lo. Ao perceber que Alcides está disposto a passar a noite esperando seu alvo passar por ali, o peão considera desistir, com medo de sucuri, onça, ariranha e jacaré. Mas o amigo está decidido e acaba por convencê-lo a seguir até o fim do plano.
Quando Tenório aparece, Alcides empurra o barco para longe, surpreendendo o ex-patrão. E assim começa o embate que culmina na morte de Tenório pela zagaia de Alcides e em Zaquieu gravemente ferido.
“Chegou a tua hora, maldito!”, irá anunciar Alcides.
“Não vá me dizer que não se deu por satisfeito?”, retrucará Tenório, fazendo uma menção ao que aconteceu na tapera.
“Eu voltei pra acabar com a tua raça!”, dirá o peão, com a zagaia. “Essa é a única arma que eu preciso pra dar cabo de ocê.”
“Então larga logo essa zagaia e me enfrenta que nem homem!”, pede ele, que, logo em seguida, saca o revólver e mira para o rival.
“Volta pra tua Bruaca, seu peãozinho de merda!”, dirá o fazendeiro.
“Eu não tenho Bruaca... E nem ocê!”
“A minha Bruaca agora, Alcides, é você”, provocará Tenório.
Neste momento, Zaquieu aparecerá, também com uma arma na mão, atrás do vilão. “Um movimento em falso... E eu te mato!”, alertará o ex-mordomo.
“De todas pessoas desse mundo... Você só podia ser salvo por um flozô. (...) Se você for homem, atira!”, gritará Tenório.
“Vai pra casa, Zaquieu!”, vai pedir Alcides.
“Ocê ouviu o teu macho: vai pra casa... Que isso é assunto de homem!”, comentará o fazendeiro. (...) Sabe o que eu faço com veado? “Eu passo fogo!”
Neste momento, os dois começam a trocar tiros, mas Zaquieu erra todos, pois, conforme disse o Cramulhão, Tenório tem o corpo fechado para armas de fogo, mas ele, por sua vez, consegue acertar o peão. Porém, antes de dar o tiro final, é surpreendido.
“Me espera no inferno... Maldito!”, diz Alcides, cravando a zagaia no peito dele.
Ferido pela zagaia de Alcides, Tenório leva um bote de uma sucuri, que o arrasta rio adentro. Alcides leva Zaquieu ferido para a fazenda e Muda sugere que foi o Velho do Rio quem matou Tenório.
Esta é a última semana de 'Pantanal’ na telinha da Globo. Escrita por Bruno Luperi, baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa, a novela terá o último capítulo exibido na sexta-feira (7).
A direção artística é de Rogério Gomes e Gustavo Fernandez, direção de Walter Carvalho, Davi Alves, Beta Richard, Cristiano Marques e Noa Bressane. A produção é de Luciana Monteiro e Andrea Kelly, e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.
*Com informações do site de imprensa da Globo e do Gshow