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Relíquia

Capixaba adquire avião usado por Jove na 1ª versão de 'Pantanal'

Durante uma revisão de rotina, o médico Floriano Schwanz Filho, de Linhares, descobriu que a aeronave era a mesma da novela exibida em 1990
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 15:44

O avião “PT-J01”, adquirido por uma família de Linhares, foi utilizados na primeira versão da novela Pantanal
Avião adquirido por uma família de Linhares foi usado na primeira versão de "Pantanal" Crédito: Floriano Schwanz Filho
Uma família capixaba arrematou um avião, modelo Cessna 182P, utilizado na primeira versão da novela "Pantanal", exibida em 1990 pela TV Manchete. O médico Floriano Schwanz Filho, de 56 anos, contou para HZ que não sabia que o PT-JOI - prefixo da aeronave - teria feito parte da trama.
“Nós não sabíamos que ele tinha sido um ‘integrante’ de Pantanal. Achamos muito interessante e engraçado quando descobrimos. Eu lembro que a gente começou a procurar os capítulos em que ele aparecia (risos). O capítulo 59 é um de que me recordo bem, era o avião do Joventino, o filho do fazendeiro que namorava a Juma”, revelou Floriano.
O avião foi utilizado para a primeira aula de voo de Jove, vivido por Marcos Winter na trama de 1990. A cena mencionada por Floriano pode ser conferida abaixo a partir do minuto 32.
A história da aquisição inusitada começou quando Floriano e sua família decidiram trocar o avião ultraleve que tinham por uma aeronave homologada - com certificação na Aviação Civil.
Após muita pesquisa, o capixaba disse que ficou sabendo da venda do PT-JOI durante uma conversa em um aeroclube. Mas adquirir a aeronave de 1974 não foi tão fácil assim. O antigo dono queria vender apenas para quem fosse cuidar bem dela.
Imagens do avião “PT-J01”em 2022 e em 1990
Imagens do avião PT-JOI em 2022 e em 1990 Crédito: Reprodução/Floriano Schwanz Filho/TV Manchete
“Nós tínhamos um ultraleve e decidimos ir para um homologado, que fosse maior e melhor. Em uma conversa de aeroclube, eu soube que esse avião estava sendo vendido pelo dono, mas que ele só iria vender para alguém que gostasse e soubesse que iria cuidar bem. E quando ele nos conheceu, decidiu vender pra gente”, contou.
O avião “PT-J01”, adquirido por uma família de Linhares, foi utilizados na primeira versão da novela Pantanal
A aeronave foi fabricada em 1974 Crédito: Floriano Schwanz Filho

MAS AFINAL, COMO DESCOBRIRAM?

Após adquirir a aeronave, Floriano e sua família - que é toda ligada à aviação - não reconheceram o avião da novela. Na verdade, o PT-JOI era branco, marrom e amarelo na época da primeira versão de Pantanal.
Atualmente, o avião tem as cores branco, azul e prata. Segundo o médico, foi durante uma revisão dos equipamentos que a coincidência acabou sendo descoberta. 
“Durante uma revisão do avião, estávamos vendo os documentos e uma pessoa disse que era o mesmo da novela Pantanal. Na hora, fomos atrás do prefixo - que é a identidade da aeronave - para saber se era mesmo. E para a nossa surpresa, tínhamos comprado o mesmo avião. Nossos amigos pilotos ficam doidos quando assistem os capítulos”, frisou Floriano.
O piloto capixaba Floriano Schwanz adquiriu o avião utilizado na primeira versão da novela Pantanal
Floriano Schwanz adquiriu o avião sem saber que havia feito parte da novela  Crédito: Floriano Schwanz Filho
De acordo com o médico, no avião de 47 anos cabem até quatro pessoas e ele "está melhor do que muitas aeronaves de 2010 e 2015". Atualmente, Floriano revelou que costuma voar tanto por hobbie quanto a trabalho. Além dele, o filho também é piloto e viaja pela Região Norte do Espírito Santo.

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