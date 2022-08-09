Capixaba adquire avião usado por Jove na 1ª versão de 'Pantanal'

Avião adquirido por uma família de Linhares foi usado na primeira versão de "Pantanal" Crédito: Floriano Schwanz Filho

Uma família capixaba arrematou um avião, modelo Cessna 182P, utilizado na primeira versão da novela "Pantanal", exibida em 1990 pela TV Manchete. O médico Floriano Schwanz Filho, de 56 anos, contou para HZ que não sabia que o PT-JOI - prefixo da aeronave - teria feito parte da trama.

“Nós não sabíamos que ele tinha sido um ‘integrante’ de Pantanal. Achamos muito interessante e engraçado quando descobrimos. Eu lembro que a gente começou a procurar os capítulos em que ele aparecia (risos). O capítulo 59 é um de que me recordo bem, era o avião do Joventino, o filho do fazendeiro que namorava a Juma”, revelou Floriano.

O avião foi utilizado para a primeira aula de voo de Jove, vivido por Marcos Winter na trama de 1990. A cena mencionada por Floriano pode ser conferida abaixo a partir do minuto 32.

A história da aquisição inusitada começou quando Floriano e sua família decidiram trocar o avião ultraleve que tinham por uma aeronave homologada - com certificação na Aviação Civil.

Após muita pesquisa, o capixaba disse que ficou sabendo da venda do PT-JOI durante uma conversa em um aeroclube. Mas adquirir a aeronave de 1974 não foi tão fácil assim. O antigo dono queria vender apenas para quem fosse cuidar bem dela.

Imagens do avião PT-JOI em 2022 e em 1990 Crédito: Reprodução/Floriano Schwanz Filho/TV Manchete

“Nós tínhamos um ultraleve e decidimos ir para um homologado, que fosse maior e melhor. Em uma conversa de aeroclube, eu soube que esse avião estava sendo vendido pelo dono, mas que ele só iria vender para alguém que gostasse e soubesse que iria cuidar bem. E quando ele nos conheceu, decidiu vender pra gente”, contou.

A aeronave foi fabricada em 1974 Crédito: Floriano Schwanz Filho

MAS AFINAL, COMO DESCOBRIRAM?

Após adquirir a aeronave, Floriano e sua família - que é toda ligada à aviação - não reconheceram o avião da novela. Na verdade, o PT-JOI era branco, marrom e amarelo na época da primeira versão de Pantanal.

Atualmente, o avião tem as cores branco, azul e prata. Segundo o médico, foi durante uma revisão dos equipamentos que a coincidência acabou sendo descoberta.

“Durante uma revisão do avião, estávamos vendo os documentos e uma pessoa disse que era o mesmo da novela Pantanal. Na hora, fomos atrás do prefixo - que é a identidade da aeronave - para saber se era mesmo. E para a nossa surpresa, tínhamos comprado o mesmo avião. Nossos amigos pilotos ficam doidos quando assistem os capítulos”, frisou Floriano.

Floriano Schwanz adquiriu o avião sem saber que havia feito parte da novela Crédito: Floriano Schwanz Filho