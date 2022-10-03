Rosana cogita encerrar carreira após ataques à aparência: 'Minha despedida'

Cantora Rosana no camarim do Domingão com Huck Crédito: Reprodução/Instagram/@rosanacantoraoficial

Dona do hit "Como uma deusa", Rosana cogita encerrar a carreira aos 68 anos. O motivo foram os comentários sobre sua aparência após participação no quadro "Lip Sync", do "Domingão com Huck" (TV Globo), na última semana. Na ocasião, a artista de 68 anos esteve ao lado de Deborah Secco para abrilhantar a performance da atriz. O desabafo de Rosana foi publicado nas redes sociais.

"Minha despedida. Já que mais me atacam do que me aceitam, então, me despeço. Agradeço de coração, a todas as pessoas que me apoiaram durante esse trajeto artístico", comentou Rosana em uma página do Instagram.

Rosana cogita em parar carreira Crédito: Reprodução/Instagram/@rosanacantoraoficial

Entre os comentários negativos, muitos falavam do rosto da cantora. “Teve ataque de Marimbondo no Projac?”, escreveu um perfil. “Ela tá bem pra idade, mas tem que lembrar que a maquiagem feita pra TV é bem carregada, normal”, disse outro. “Estranho o rosto da Rosana, parece inchado”, escreveu uma seguidora.

Teve ataque de Marimbondo no projac?? — Guilherme Medeiros (@GuiMedeiros9) October 1, 2022

Ela tá bem pra idade... Mas tem que lembrar que a maquiagem feita pra TV eh bem carregada, normal... — Mara Andrade (@MaraAndrade8) September 29, 2022

Estranho o rosto da Rosana, parece inchado ? — Ednara Cruz (@ae4628a0c71a4b6) September 25, 2022

Triste com a repercussão, a musa dos anos 1980 chegou a apagar uma foto que havia postado com o apresentador Luciano Huck. Rosana já tinha reclamado sobre os ataques do público e disse que iria tomar providências em relação às ofensas que anda recebendo.