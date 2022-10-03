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Rosana cogita encerrar carreira após ataques à aparência: 'Minha despedida'

Cantora escreveu nas redes sociais que agradece a todas as pessoas que a apoiaram durante sua trajetória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 13:57

Cantora Rosana no camarim do Domingão com Huck
Cantora Rosana no camarim do Domingão com Huck Crédito: Reprodução/Instagram/@rosanacantoraoficial
Dona do hit "Como uma deusa", Rosana cogita encerrar a carreira aos 68 anos. O motivo foram os comentários sobre sua aparência após participação no quadro "Lip Sync", do "Domingão com Huck" (TV Globo), na última semana.  Na ocasião, a artista de 68 anos esteve ao lado de Deborah Secco para abrilhantar a performance da atriz. O desabafo de Rosana foi publicado nas redes sociais.
"Minha despedida. Já que mais me atacam do que me aceitam, então, me despeço. Agradeço de coração, a todas as pessoas que me apoiaram durante esse trajeto artístico", comentou Rosana em uma página do Instagram.
Rosana cogita em parar carreira
Rosana cogita em parar carreira Crédito: Reprodução/Instagram/@rosanacantoraoficial
Entre os comentários negativos, muitos falavam do rosto da cantora. “Teve ataque de Marimbondo no Projac?”, escreveu um perfil. “Ela tá bem pra idade, mas tem que lembrar que a maquiagem feita pra TV é bem carregada, normal”, disse outro. “Estranho o rosto da Rosana, parece inchado”, escreveu uma seguidora.
Triste com a repercussão, a musa dos anos 1980 chegou a apagar uma foto que havia postado com o apresentador Luciano Huck. Rosana já tinha reclamado sobre os ataques do público e disse que iria tomar providências em relação às ofensas que anda recebendo.
"Não vou ficar aguentando recalque de gentinha desocupada, que fica na internet ofendendo pessoas públicas! Hoje em dia fofoca idiota, mesmo que seja na internet, é crime. A internet não vai camuflar o fofoqueiro, não. Cyberbullying dá processo e cadeia. Sou daquelas que manda logo um processo pra cima. Uma desinformada e desocupada me ofendeu no perfil dela e é tão burra que marcou. Fui pra cima dela! Me pediu desculpa. Eu não vou desculpar nada! Ponho logo na mão do meu advogado", postou.

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