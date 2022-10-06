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Simony relata etapa final de tratamento contra o câncer

Cantora foi diagnosticada com um câncer no intestino (epidermoide), no início de agosto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 14:30

Simony
Simony Crédito: Reprodução @Simonycantora
Desde que foi diagnosticada com um câncer no intestino (epidermoide), no início de agosto, Simony compartilha sua rotina com a doença nas redes sociais, demonstrando enfrentar a situação com positividade. Agora, ela encara a etapa final do tratamento e foi internada na quarta-feira, 5, para realiza as últimas sessões de quimioterapia.
No Instagram, a artista registrou o momento, destacando que as sessões finais serão ainda mais intensas. "Essa leva quatro horas. Hoje é bem hard, é hard mesmo. Hoje são seis horas. Graças a Deus estamos terminando essa etapa. Amanhã (hoje, quinta-feira) mais uma, sexta mais uma, e aí a gente vai refazer os exames", relatou.
Simony está tentando manter leveza durante todo o tratamento. Recentemente, ela refletiu sobre o assunto: "nem sempre a doença é para o fim, lá na frente ela traz um recomeço tão inacreditável que você nem imagina", narrou em um vídeo com algumas imagens dela no hospital.
Para quem está enfrentando adversidades semelhantes, a cantora aconselhou: "enquanto estiver passando, sorria, pense direitinho em tudo o que você já viveu, porque o recomeço vai ser lindo."

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