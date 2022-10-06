Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Carmo Dalla Vecchia sofre ataque homofóbico após publicar vídeo com o filho

‘Lamentável que vocês estejam mentindo para os seus filhos’, disse a seguidora. O artista é casado com o diretor João Emanuel Carneiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 15:26

Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) em
Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) em "Cara e Coragem" Crédito: Fabio Rocha/Globo
O ator Carmo Dalla Vechia sofreu um ataque homofóbico após publicar nas redes sociais um vídeo com seu filho Pedro, de 3 anos. No conteúdo preconceituoso, uma seguidora criticou o que seria por parte dele uma "normalização" do menino ter dois pais.
O artista é casado com o diretor João Emanuel Carneiro, autor de sucessos como Avenida Brasil e A Favorita. "Normalizar para a criança que ela tem dois pais ou duas mães é uma forma de impor a ela o que o adulto acredita que é certo", disse a seguidora.
Na sequência, a internauta continua questionando as escolhas de Carmo. "Lamentável que vocês estejam mentindo para os seus filhos, sejam sinceros e objetivos com eles, digam que escolheram parceiros e parceiras que contrariam a lei natural da ciência, mas que são felizes fazendo essa escolha, pois escolheram priorizar seus próprios interesses", disparou ela.
O ator se defendeu expondo o nome da seguidora em uma publicação que fez com a foto do comentário. "Eu geralmente protejo o nome das pessoas que me mandam directs, mas essa pessoa me mandou esse comentário para que qualquer um pudesse ver sem preocupação nenhuma com anonimato. Alguém gostaria de respondê-la nos meus comentários?", perguntou ele aos seguidores.
Carmo ainda disse que ele mesmo a responderia se não estivesse trabalhando tanto. "O tempo que sobra é do meu filho, que é amado não somente por dois, mas por muitas outras pessoas! Vou marcá-la no meu post. Fiquem à vontade! PS: o melhor é o emoji de coração no final da mensagem. Alguém me explica?"
Entre vários internautas que comentaram, muitos se solidarizaram com o ator. "Eles estão num delírio coletivo. Assustador", disse um. Outra fã do artista respondeu: "Quanta besteira e intolerância juntas. Por isso esse nosso Brasil está cada vez mais retrógrado, mais conservador e desrespeitoso com as diferenças. Viva a diferença, viva o amor, seja ele como for. Amo a família de vocês!".

Veja Também

Simony relata etapa final de tratamento contra o câncer

Xanddy Harmonia relembra quando foi confundindo com Sandy no ES

Glória Perez e elenco evitam política em festa de 'Travessia'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Homossexualidade Instagram preconceito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados