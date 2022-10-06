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Polêmica

Nego Di diz que vai processar Jojo e marido por calúnia, difamação e ameaça

Após discussões nas redes sociais, o ex-BBB declarou que abriu processo contra a cantora e seu marido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 20:02

Nego Di diz que vai processar Jojo e marido por calúnia, difamação e ameaça
Nego Di diz que vai processar Jojo e marido por calúnia, difamação e ameaça Crédito: Reprodução
Após discussão nas redes com Jojo Todynho, o influenciador Nego Di afirmou que vai processar a cantora e seu marido, Lucas Souza, por calúnia, difamação e ameaça. O ex-BBB, teria debochado do ensaio fotográfico da cantora, inspirado no filme "A Pequena Sereia", gerando a ira do marido de Jojo. Lucas afirmou que iria agredir Nego Di pelo comentário gordofóbico. 
"Fui caluniado, acusado de coisas que eu não cometi, e fui ameaçado. Calúnia e difamação é crime. E ameaça. Eu procurei meus direitos, estou abrindo um processo contra eles e, inclusive, também junto ao Exército. Tomei as medidas cabíveis. Não vaio ter mais discussão a internet. Vamos ver quem está certo na Justiça", disse Nego Di nesta quinta-feira.
O humorista afirma ter apenas usado sua liberdade de expressão e que, em momento algum, quis ofender alguém, já que seu comentário seria apenas uma piada. Nego Di também reforçou que não existe uma lei específica contra gordofobia e que não é gordofóbico. 
"Piada não é crime. Liberdade de expressão. Em nenhum momento tive a intenção de ofender a honra de ninguém, de diminuir ninguém. Fiz uma piada. A pessoa tem o direito de não gostar, de pedir para tirar do ar, como eu já fiz várias vezes. (...). Piada é piada. Mas imputar crimes dos quais não foram cometidos, e ameaçar, isso sim, é crime previsto em lei. Não existe um crime de gordofobia previsto em lei, e mesmo se existisse, eu não sou gordofóbico", disse Nego Di.
Na semana passada, Jojo revelou que também move uma ação contra Nego Di na Justiça. "Deixa eu falar uma coisa pra vocês, um pedido: não fiquem me mandando coisa de Nego Di não, porque eu estou pouco me f*dendo para o que ele acha ou pensa. As medidas contra ele estão sendo tomadas, da melhor forma: na justiça", disse ela.

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