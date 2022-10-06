Nego Di diz que vai processar Jojo e marido por calúnia, difamação e ameaça Crédito: Reprodução

Após discussão nas redes com Jojo Todynho, o influenciador Nego Di afirmou que vai processar a cantora e seu marido, Lucas Souza, por calúnia, difamação e ameaça. O ex-BBB, teria debochado do ensaio fotográfico da cantora, inspirado no filme "A Pequena Sereia", gerando a ira do marido de Jojo. Lucas afirmou que iria agredir Nego Di pelo comentário gordofóbico.

O Marido da Jojo Todynho ficou revoltado após Nego Di fazer uma piada gordofóbica com a funkeira. Habla mesmo, Lucas!!!



"Merece continuar cancelado"pic.twitter.com/5Eb2Hi5wx5 — #HITOU (@hitounaweb) September 15, 2022

"Fui caluniado, acusado de coisas que eu não cometi, e fui ameaçado. Calúnia e difamação é crime. E ameaça. Eu procurei meus direitos, estou abrindo um processo contra eles e, inclusive, também junto ao Exército. Tomei as medidas cabíveis. Não vaio ter mais discussão a internet. Vamos ver quem está certo na Justiça", disse Nego Di nesta quinta-feira.

O humorista afirma ter apenas usado sua liberdade de expressão e que, em momento algum, quis ofender alguém, já que seu comentário seria apenas uma piada. Nego Di também reforçou que não existe uma lei específica contra gordofobia e que não é gordofóbico.

"Piada não é crime. Liberdade de expressão. Em nenhum momento tive a intenção de ofender a honra de ninguém, de diminuir ninguém. Fiz uma piada. A pessoa tem o direito de não gostar, de pedir para tirar do ar, como eu já fiz várias vezes. (...). Piada é piada. Mas imputar crimes dos quais não foram cometidos, e ameaçar, isso sim, é crime previsto em lei. Não existe um crime de gordofobia previsto em lei, e mesmo se existisse, eu não sou gordofóbico", disse Nego Di.