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Processo

Fã agredido por segurança do MC Guimê receberá R$ 10 mil em indenização

O fato ocorreu em novembro de 2014 após um show realizado no Hotel Estância Bonanza, em Agudos, São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 19:17

MC Guimê
MC Guimê Crédito: Instagram/@mcguime
MC Guimê foi condenado a pagar uma indenização de R$ 10 mil a um fã. Segundo o jornal Extra, o admirador do artista recebeu um soco de seu segurança ao tentar tirar uma foto com o cantor após um show realizado em Agudos, São Paulo, em 2014. A decisão da Justiça de São Paulo acontece quatro anos após a abertura do processo, que iniciou em 2018.
De acordo com a vítima, ele teria entrado no camarim com autorização para fazer a fotografia após o evento, mas foi proibido a atingido no rosto por um dos seguranças de MC Guimê, provocando um corte no nariz. A lesão precisou de três pontos cirúrgicos e o agredido passou pelo exame de corpo de delito após registrar o boletim de ocorrência, comprovando a agressão.
Durante o processo, MC Guimê afirmou que o segurança tinha sido contratado pela produtora do show e não por ele. No entanto, a Justiça não aceitou pois a vítima afirmou que o segurança utilizava uma camisa com a identificação 'Guimê', sinalizando um uniforme, o que, de acordo com o juiz do caso, leva a entender que o segurança era sim contratado pelo artista.
"Fato é que aquele atuava em favor e por ordem da parte ré, colocando-se ambos como fornecedores na prestação do serviço naquela ocasião", relatou o juiz Saulo Mega Soares e Silva, da 1ª Vara Judicial do Foro de Agudos.
O valor fixado para a decisão foi de R$ 10 mil por danos morais, que será atualizado desde a data do dano, 17 de novembro de 2014. Além do dinheiro da indenização, Guimê também deve pagar cerca de R$ 1 mil ao fã para cobrir os custos processuais.

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