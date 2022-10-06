Fã agredido por segurança do MC Guimê receberá R$ 10 mil em indenização

MC Guimê Crédito: Instagram/@mcguime

MC Guimê foi condenado a pagar uma indenização de R$ 10 mil a um fã. Segundo o jornal Extra, o admirador do artista recebeu um soco de seu segurança ao tentar tirar uma foto com o cantor após um show realizado em Agudos, São Paulo, em 2014. A decisão da Justiça de São Paulo acontece quatro anos após a abertura do processo, que iniciou em 2018.

De acordo com a vítima, ele teria entrado no camarim com autorização para fazer a fotografia após o evento, mas foi proibido a atingido no rosto por um dos seguranças de MC Guimê, provocando um corte no nariz. A lesão precisou de três pontos cirúrgicos e o agredido passou pelo exame de corpo de delito após registrar o boletim de ocorrência, comprovando a agressão.

Durante o processo, MC Guimê afirmou que o segurança tinha sido contratado pela produtora do show e não por ele. No entanto, a Justiça não aceitou pois a vítima afirmou que o segurança utilizava uma camisa com a identificação 'Guimê', sinalizando um uniforme, o que, de acordo com o juiz do caso, leva a entender que o segurança era sim contratado pelo artista.

"Fato é que aquele atuava em favor e por ordem da parte ré, colocando-se ambos como fornecedores na prestação do serviço naquela ocasião", relatou o juiz Saulo Mega Soares e Silva, da 1ª Vara Judicial do Foro de Agudos.