Novo secretário de Saúde do ES vai priorizar agilidade em consultas e cirurgias

Economista, Miguel Paulo Duarte Neto assumiu o comando da Sesa Crédito: Ednalva Andrade

Your browser does not support the audio element. Novo secretário de Saúde do ES quer agilidade em consultas com especialistas e cirurgias

Outras prioridades que o secretário destacou em uma rápida entrevista concedida para A Gazeta durante a cerimônia de posse de Casagrande no Palácio Anchieta foram a busca por integração da saúde básica — de responsabilidade dos municípios — à saúde secundária — que é composta pelos serviços especializados que estão a cargo da Sesa —, e a discussão com a sociedade sobre a área.

Ele afirmou que ainda não estabeleceu metas para a sua gestão e vai aproveitar os primeiros 100 dias de governo para sentar com as equipes da Sesa e montar uma estratégia que, garantiu, “será bastante eficiente”. A fila de espera para cirurgias eletivas aumentou durante o período da pandemia da Covid-19

Nésio deixou a pasta oficialmente no dia 28 de dezembro, mas estava em férias desde o período eleitoral, após reclamações de aliados do governador, especialmente prefeitos, sobre dificuldades para dialogar com o ex-secretário.

"Vamos trazer toda a sociedade para um debate amplo em torno da saúde. Um dos pontos importantes continua sendo o das cirurgias eletivas e da diminuição do tempo para as consultas de especialidades. Essas continuam sendo as prioridades e também integrar a saúde básica à saúde secundária" Miguel Paulo Duarte Neto - Secretário Estadual de Saúde