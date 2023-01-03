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Governo Casagrande

Novo secretário de Saúde do ES vai priorizar agilidade em consultas e cirurgias

Economista do Rio Grande do Sul, Miguel Paulo Duarte Neto também quer integrar a saúde primária à secundária e defende debate com a sociedade sobre a área
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

03 jan 2023 às 10:07

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 10:07

Economista, Miguel Paulo Duarte Neto assumiu o comando da Sesa no dia 1º de janeiro de 2023
Economista, Miguel Paulo Duarte Neto assumiu o comando da Sesa  Crédito: Ednalva Andrade
Novo secretário de Saúde do ES quer agilidade em consultas com especialistas e cirurgias
Ainda se situando sobre o funcionamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o novo titular da pasta, Miguel Paulo Duarte Neto, afirmou que terá como prioridades da sua gestão a diminuição do tempo para as consultas com especialistas e a realização de cirurgias eletivas, alguns dos pontos de ataques dos adversários ao governador Renato Casagrande (PSB) durante as eleições 2022. A nomeação dele para o cargo foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Espírito Santo publicada no domingo (1º).
Outras prioridades que o secretário destacou em uma rápida entrevista concedida para A Gazeta durante a cerimônia de posse de Casagrande no Palácio Anchieta foram a busca por integração da saúde básica — de responsabilidade dos municípios — à saúde secundária — que é composta pelos serviços especializados que estão a cargo da Sesa —, e a discussão com a sociedade sobre a área.
Ele afirmou que ainda não estabeleceu metas para a sua gestão e vai aproveitar os primeiros 100 dias de governo para sentar com as equipes da Sesa e montar uma estratégia que, garantiu, “será bastante eficiente”. A fila de espera para cirurgias eletivas aumentou durante o período da pandemia da Covid-19.
O secretário estadual da Saúde disse que vai dar continuidade ao que já vinha sendo feito na gestão do ex-secretário Nésio Fernandes (PCdoB), nomeado nesta segunda-feira (2) para assumir a Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde, mas ressaltou que “a ideia é de integração, de conversas”.
Nésio deixou a pasta oficialmente no dia 28 de dezembro, mas estava em férias desde o período eleitoral, após reclamações de aliados do governador, especialmente prefeitos, sobre dificuldades para dialogar com o ex-secretário.
"Vamos trazer toda a sociedade para um debate amplo em torno da saúde. Um dos pontos importantes continua sendo o das cirurgias eletivas e da diminuição do tempo para as consultas de especialidades. Essas continuam sendo as prioridades e também integrar a saúde básica à saúde secundária"
Miguel Paulo Duarte Neto - Secretário Estadual de Saúde
Considerado uma das principais novidades da equipe do governo estadual, Duarte Neto nasceu no Rio Grande do Sul, é economista, administrador e especialista em Finanças, Controladoria e Administração Hospitalar. Ele foi diretor-geral do Hospital Estadual Central de 2020 a 2022 e tem experiência na área de gestão ligada a Organizações Sociais.

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