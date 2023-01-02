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Secretaria das Mulheres

Creche integral e medidas contra violência são metas de nova secretaria no ES

A Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres será comandada pela ex-vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB), prevê ações em várias áreas com o objetivo de reduzir as mortes femininas
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

02 jan 2023 às 14:01

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 14:01

Jacqueline Moraes, indicada por Casagrande para Secretaria de Políticas para as Mulheres
Jacqueline Moraes (PSB) comanda a nova secretaria Crédito: Secom-ES/Divulgação
Uma secretaria voltada para desenvolvimento de políticas para mulheres é uma das novidades do terceiro mandato do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), iniciado neste domingo (1°).
A missão de comandar essa nova pasta foi destinada para a ex-vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB), que passou a faixa de vice para Ricardo Ferraço também no domingo.
E as metas à frente da nova Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres são muitas, com ações em várias áreas com o objetivo de reduzir as mortes femininas. Segundo Jacqueline, a secretaria vai cuidar de políticas de gênero para proteger e fortalecer a autonomia das mulheres, que representam 53% da população capixaba.
Creche integral e medidas contra violência são metas de nova secretaria no ES
“Estamos falando de mais da metade da população que precisa ser assistida de forma diferente. Por aí passa a ideia de construção das creches para falar de autonomia para as mulheres. Não tem creches em tempo integral, então nós vamos discutir com os prefeitos para que a mulher possa ter a condição de entrar no mundo do trabalho”, ressalta.

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A secretaria vai dar continuidade ao trabalho iniciado por Jacqueline em 2019, quando foi lançado o plano estadual de política para as mulheres.
Outro objetivo é aumentar o número de espaços de acolhimento a mulheres vítimas de violência, levando o núcleo de proteção a mulheres vítimas de violência e centros de acolhimento a mulheres vítimas de violência para mais municípios. Esses espaços contam com equipes psicossociais que fazem tratamentos psicológicos e assistenciais para as mulheres.
Projeto Todas Elas
Outro projeto é o Homem que é Homem, no qual homens acusados de praticar violência contra a mulher participam de 12 encontros sobre a ideia da ressignificação do papel do homem na sociedade. Segundo Jacqueline, a reincidência de agressão após a participação nesse projeto tem sido de menos de 3%.
Outro trabalho, de acordo com Jacqueline, é o voltado para fortalecer a mulher como empreendedora, porque muitas ficam no ambiente de violência por falta dessa autonomia financeira. 
"As metas são a redução dos números. Isso é o que a gente sonha todos os dias, em ver menos mulheres sendo violentadas e mortas no Espírito Santo. Nós já fomos o segundo e hoje somos o sexto com maiores índices. Um número muito ruim tendo um estado que se chama Espírito Santo, estado de paz "
Jacqueline Moraes - Secretária de Políticas para as Mulheres

Metas da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres

  • Ações em várias áreas com o objetivo de reduzir as mortes femininas
  • Políticas de gênero para proteger e fortalecer a autonomia das mulheres
  • Aumentar o número de espaços de acolhimento a mulheres vítimas de violência
  • Projeto Homem que é Homem
  • Fortalecer a mulher como empreendedora, para promover autonomia financeira
  • Creches em tempo integral

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