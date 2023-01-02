Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Primeira reunião

Casagrande ao secretariado: "Tudo que desejamos realizar deve ser iniciado agora"

Na primeira reunião com a equipe de secretários, o governador do ES citou as políticas públicas prioritárias do novo governo e destacou que as promessas feitas na campanha são as ações prioritárias do governo
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

02 jan 2023 às 15:31

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 15:31

Secretariado do governo Casagrande
Secretariado do novo governo Casagrande Crédito: Helio Filho/Secom
O primeiro dia útil do terceiro mandato do governador Renato Casagrande (PSB) começou com reunião do secretariado da nova gestão, que mantém muitos nomes mas traz também alguns nomes de volta e poucas novidades no quadro.
Durante o encontro, Casagrande citou as políticas públicas prioritárias desse novo governo e destacou que as promessas feitas na campanha são as ações prioritárias do governo.
"Tudo que desejamos realizar deve ser iniciado agora. Muitos podem imaginar que quatro anos é muito tempo, mas passa rápido"
Renato Casagrande (PSB) - Governador do ES
"Afirmo também que não tenho compromisso com o erro de ninguém. Desta forma, precisamos dar o exemplo na aplicação do dinheiro público”, disse o governador ao falar sobre a linha de trabalho para os próximos quatro anos.

Veja Também

Casagrande diz que vai investir em inovação e serviços eletrônicos para população

Casagrande aposta em parceria com governo Lula para agilizar projetos no ES

No comando do Executivo estadual pela terceira vez, Casagrande também destacou a importância da motivação neste início de trabalho. O vice-governador Ricardo Ferraço, que também é secretário de Desenvolvimento, também participou do encontro.
“Dou as boas-vindas a todos vocês, novos secretários e secretárias. Novos em todos os sentidos, pois este é um governo que se iniciou ontem [domingo, 1º de janeiro]. Um governo que aproveita tudo de bom que foi feito entre 2019 e 2022, quando tivemos muitos resultados. Temos que produzir ainda mais resultados. Quem permaneceu na mesma função deve acordar todo dia animado, como se estivessem iniciando o trabalho hoje, pois o serviço público não aceita o desânimo”, disse o governador.
O governador lembrou que o Espírito Santo hoje é uma referência nacional em diversas áreas e deve alcançar ainda mais resultados.

Veja Também

26 secretários: quem é quem no time de Casagrande no novo governo

Casagrande promete 5 mil vagas em concursos no primeiro ano do novo governo

“Temos áreas que precisamos dar respostas permanentemente à sociedade. Cito alguns exemplos, como a saúde que é uma área que foi muito afetada pela pandemia nos últimos anos e a segurança pública, que é uma área complexa. Por isso, vamos seguir inovando para que possamos entregar aos capixabas cada vez melhores resultados”, disse.
Durante o encontro, o vice-governador Ricardo Ferraço e os demais secretários de Estado falaram sobre os desafios de suas áreas. Em seguida, Casagrande e o secretariado fizeram a tradicional foto na escadaria principal do Palácio Anchieta.
* Com informações do governo do ES

LEIA MAIS SOBRE O GOVERNO ESTADUAL

Leia na íntegra o discurso de Casagrande na posse para 3º mandato no ES

Lula no celular e prefeitos ausentes: os bastidores da posse de Casagrande

Casagrande decreta o fim da pauta ideológica, mas bolsonaristas têm outra ideia

Reveja: Casagrande toma posse na Assembleia para 3º mandato e discursa

Os maiores desafios que Lula e Casagrande vão enfrentar no terceiro mandato

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PSB Renato Casagrande Governo do ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados