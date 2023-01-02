Casagrande ao secretariado: "Tudo que desejamos realizar deve ser iniciado agora"

Secretariado do novo governo Casagrande Crédito: Helio Filho/Secom

O primeiro dia útil do terceiro mandato do governador Renato Casagrande (PSB) começou com reunião do secretariado da nova gestão, que mantém muitos nomes mas traz também alguns nomes de volta e poucas novidades no quadro.

Durante o encontro, Casagrande citou as políticas públicas prioritárias desse novo governo e destacou que as promessas feitas na campanha são as ações prioritárias do governo.

"Tudo que desejamos realizar deve ser iniciado agora. Muitos podem imaginar que quatro anos é muito tempo, mas passa rápido" Renato Casagrande (PSB) - Governador do ES

"Afirmo também que não tenho compromisso com o erro de ninguém. Desta forma, precisamos dar o exemplo na aplicação do dinheiro público”, disse o governador ao falar sobre a linha de trabalho para os próximos quatro anos.

No comando do Executivo estadual pela terceira vez, Casagrande também destacou a importância da motivação neste início de trabalho. O vice-governador Ricardo Ferraço, que também é secretário de Desenvolvimento, também participou do encontro.

“Dou as boas-vindas a todos vocês, novos secretários e secretárias. Novos em todos os sentidos, pois este é um governo que se iniciou ontem [domingo, 1º de janeiro]. Um governo que aproveita tudo de bom que foi feito entre 2019 e 2022, quando tivemos muitos resultados. Temos que produzir ainda mais resultados. Quem permaneceu na mesma função deve acordar todo dia animado, como se estivessem iniciando o trabalho hoje, pois o serviço público não aceita o desânimo”, disse o governador.

O governador lembrou que o Espírito Santo hoje é uma referência nacional em diversas áreas e deve alcançar ainda mais resultados.

“Temos áreas que precisamos dar respostas permanentemente à sociedade. Cito alguns exemplos, como a saúde que é uma área que foi muito afetada pela pandemia nos últimos anos e a segurança pública, que é uma área complexa. Por isso, vamos seguir inovando para que possamos entregar aos capixabas cada vez melhores resultados”, disse.

Durante o encontro, o vice-governador Ricardo Ferraço e os demais secretários de Estado falaram sobre os desafios de suas áreas. Em seguida, Casagrande e o secretariado fizeram a tradicional foto na escadaria principal do Palácio Anchieta.