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Em Santa Teresa

Uaine Group compra Cachaça da Mata para criar novo polo gastronômico

Plano é oferecer no local pratos de restaurantes pertencentes ao grupo, como Aleixo, Pirão e Ugo; também haverá área de eventos e até capela para casamentos
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

26 mai 2023 às 19:52

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 19:52

Cachaça da Mata, em Santa Teresa
Cachaça da Mata, em Santa Teresa Crédito: Instagram/Reprodução
Dono de uma grande rede de restaurantes na Grande Vitória, que engloba espaços como Tomatto, Casa Portuguesa, Torí, Aleixo e Wine Garden, o Uaine Group vem expandindo suas operações para além da Região Metropolitana.
Após adquirir uma fazenda de 95 hectares em São Paulo do Aracê, em Pedra Azul, onde tem planos de montar um complexo de lazer, além de produzir azeite e vinho, a Uaine acaba de adquirir a Cachaça da Mata, em Santa Teresa, na região Serrana do Estado. A informação foi confirmada pelo diretor do grupo, André Luiz Travaglia.
“Não se trata apenas de compra e venda de cachaça. Estamos criando um polo gastronômico, com restaurante, visitação ao alambique, área de eventos”, destaca.
A área adquirida tem 222 mil metros quadrados, entre canavial, restaurante e outros espaços. Hoje, a Da Mata tem capacidade de produção de 25 mil litros de cachaça orgânica, que serão ampliados de forma gradual, até atingir 60 mil litros.
Uaine Group compra Cachaça da Mata para criar novo polo gastronômico
“O restaurante, que se chama Destilaria, será parte da Uaine Group. Teremos a culinária do Aleixo, Pirão, Canto Do Vinho, UGO… Ou seja, a cada final de semana, ou de 15 em 15 dias, a culinária será de um dos restaurantes do grupo”, reforça Travaglia.
O diretor afirma ainda que as obras estruturais, incluindo a ampliação da cozinha atual, já estão em andamento. Também está nos planos a implementação de uma área para eventos. E uma capela está sendo construída para realização de casamentos.

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