Cachaça da Mata, em Santa Teresa Crédito: Instagram/Reprodução

Dono de uma grande rede de restaurantes na Grande Vitória, que engloba espaços como Tomatto, Casa Portuguesa, Torí, Aleixo e Wine Garden, o Uaine Group vem expandindo suas operações para além da Região Metropolitana.

“Não se trata apenas de compra e venda de cachaça. Estamos criando um polo gastronômico, com restaurante, visitação ao alambique, área de eventos”, destaca.

A área adquirida tem 222 mil metros quadrados, entre canavial, restaurante e outros espaços. Hoje, a Da Mata tem capacidade de produção de 25 mil litros de cachaça orgânica, que serão ampliados de forma gradual, até atingir 60 mil litros.

Your browser does not support the audio element. Uaine Group compra Cachaça da Mata para criar novo polo gastronômico

“O restaurante, que se chama Destilaria, será parte da Uaine Group. Teremos a culinária do Aleixo, Pirão, Canto Do Vinho, UGO… Ou seja, a cada final de semana, ou de 15 em 15 dias, a culinária será de um dos restaurantes do grupo”, reforça Travaglia.