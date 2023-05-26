Dono de uma grande rede de restaurantes na Grande Vitória, que engloba espaços como Tomatto, Casa Portuguesa, Torí, Aleixo e Wine Garden, o Uaine Group vem expandindo suas operações para além da Região Metropolitana.
Após adquirir uma fazenda de 95 hectares em São Paulo do Aracê, em Pedra Azul, onde tem planos de montar um complexo de lazer, além de produzir azeite e vinho, a Uaine acaba de adquirir a Cachaça da Mata, em Santa Teresa, na região Serrana do Estado. A informação foi confirmada pelo diretor do grupo, André Luiz Travaglia.
“Não se trata apenas de compra e venda de cachaça. Estamos criando um polo gastronômico, com restaurante, visitação ao alambique, área de eventos”, destaca.
A área adquirida tem 222 mil metros quadrados, entre canavial, restaurante e outros espaços. Hoje, a Da Mata tem capacidade de produção de 25 mil litros de cachaça orgânica, que serão ampliados de forma gradual, até atingir 60 mil litros.
Uaine Group compra Cachaça da Mata para criar novo polo gastronômico
“O restaurante, que se chama Destilaria, será parte da Uaine Group. Teremos a culinária do Aleixo, Pirão, Canto Do Vinho, UGO… Ou seja, a cada final de semana, ou de 15 em 15 dias, a culinária será de um dos restaurantes do grupo”, reforça Travaglia.
O diretor afirma ainda que as obras estruturais, incluindo a ampliação da cozinha atual, já estão em andamento. Também está nos planos a implementação de uma área para eventos. E uma capela está sendo construída para realização de casamentos.