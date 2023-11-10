Grupo Coutinho, dono do Extrabom, quer chegar a 60 lojas até 2028

O trabalho não começou agora. Há alguns anos que a empresa é auditada pela BDO, uma das grandes do setor. Um conselho consultivo, com conselheiros internos e externos, está sendo criado e a expectativa é de que, até 2025, vire um Conselho de Administração. Luiz Coutinho, quando sair da operação, deve assumir a presidência do Conselho de Administração.