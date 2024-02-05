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Inovação

Startup do agro fundada por capixabas recebe aporte de US$ 20 milhões

Fundada por Fabrício Pezente e Aline Oliveira, a Traive desenvolveu uma tecnologia que aproxima o agro do mercado de capitais. O investimento foi capitaneado por Banco do Brasil

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 17:08

Públicado em 

05 fev 2024 às 17:08
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fabricio Pezente, cofundador e CEO da Traive
Fabricio Pezente, cofundador e CEO da Traive Crédito: Divulgação/Traive
A Traive, fundada em 2017, pelos capixabas Fabrício Pezente e Aline Oliveira (eles são casados), fechou, na última sexta-feira (02), uma das mais relevantes rodadas de investimento dentro das chamadas agtechs - startups com foco no desenvolvimento de soluções inovadoras para o agronegócio. O aporte será de US$ 20 milhões, quase R$ 100 milhões. O aporte foi capitaneado pelo Banco do Brasil, por meio do Programa de Corporate Venture Capital. Os atuais investidores também participaram da rodada.    
A tecnologia desenvolvida pela Traive conecta as necessidades de crédito agrícola ao mercado de capitais por meio de inteligência artificial. Chegar na ponta é um dos grandes desafios das instituições financeiras que querem operar dentro do agro. As soluções de automação e inteligência de risco de crédito criadas pela Traive são tidas como um avanço relevante.  
"Sempre acreditamos na importância de trabalhar com líderes de mercado para impulsionar a cadeia do agronegócio brasileiro, pois identificamos a necessidade do setor em ter acesso a uma melhor avaliação de risco de crédito. A parceria iniciada com o Banco do Brasil nos mostra, mais uma vez, que estamos na direção certa, enquanto nos projeta a criar soluções cada vez mais inovadoras", afirma Fabricio Pezente, fundador e CEO da Traive.
O programa criado pela Traive examina mais de 2,5 mil pontos de dados e fornece informações atualizadas e precisas em tempo recorde, concentrando todo o processo de crédito agrícola e venda de recebíveis em uma única plataforma. Os modelos inéditos de análise de crédito da Traive foram comparados aos usados atualmente pelo sistema financeiro global e se mostraram mais precisos para a formulação de scores de risco. As metodologias passaram pelo crivo de uma banca técnica da Association for Computing Machinery (ACM).  
O BB Impacto ASG, fundo de Corporate Venture Capital do Banco do Brasil sob gestão da VOX Capital, tem como objetivo investir e impulsionar startups de base tecnológica que geram impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente. "A solução da Traive gera maior inteligência de dados e transparência para a tomada de decisão na concessão de crédito, criando mecanismos para potencializar os resultados financeiros e o impacto socioambiental positivo no campo", avalia Marcos Olmos, sócio e gestor da VOX. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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