Startup do agro fundada por capixabas recebe aporte de US$ 20 milhões

Fabricio Pezente, cofundador e CEO da Traive Crédito: Divulgação/Traive

A Traive, fundada em 2017, pelos capixabas Fabrício Pezente e Aline Oliveira (eles são casados), fechou, na última sexta-feira (02), uma das mais relevantes rodadas de investimento dentro das chamadas agtechs - startups com foco no desenvolvimento de soluções inovadoras para o agronegócio. O aporte será de US$ 20 milhões, quase R$ 100 milhões. O aporte foi capitaneado pelo Banco do Brasil, por meio do Programa de Corporate Venture Capital. Os atuais investidores também participaram da rodada.

A tecnologia desenvolvida pela Traive conecta as necessidades de crédito agrícola ao mercado de capitais por meio de inteligência artificial. Chegar na ponta é um dos grandes desafios das instituições financeiras que querem operar dentro do agro. As soluções de automação e inteligência de risco de crédito criadas pela Traive são tidas como um avanço relevante.

"Sempre acreditamos na importância de trabalhar com líderes de mercado para impulsionar a cadeia do agronegócio brasileiro, pois identificamos a necessidade do setor em ter acesso a uma melhor avaliação de risco de crédito. A parceria iniciada com o Banco do Brasil nos mostra, mais uma vez, que estamos na direção certa, enquanto nos projeta a criar soluções cada vez mais inovadoras", afirma Fabricio Pezente, fundador e CEO da Traive.

O programa criado pela Traive examina mais de 2,5 mil pontos de dados e fornece informações atualizadas e precisas em tempo recorde, concentrando todo o processo de crédito agrícola e venda de recebíveis em uma única plataforma. Os modelos inéditos de análise de crédito da Traive foram comparados aos usados atualmente pelo sistema financeiro global e se mostraram mais precisos para a formulação de scores de risco. As metodologias passaram pelo crivo de uma banca técnica da Association for Computing Machinery (ACM).