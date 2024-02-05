Com Gerando Falcões na sociedade, Gama Ensino, do ES, abre frente de negócios

Crédito: Carlos Alberto

Desde o ano passado, a Gerando Falcões, ONG que tem por objetivo o desenvolvimento social de moradores de favelas brasileiras , tem 5% das ações da startup capixaba Gama Ensino. A fatia da empresa foi doada à Gerando pelos sócios da Gama em ação pioneira no Brasil. Para 2024, a ideia é ir além. A empresa, que desenvolveu um programa, com muita inteligência artificial (IA) envolvida, para identificar problemas de aprendizado, hoje, ganha dinheiro com alunos de pré-vestibular que querem passar no curso de Medicina. Cerca de 70% do faturamento vem daí. Ou seja, trata-se de um produto premium. A sociedade com a Gerando Falcões abriu os olhos dos empresários para um novo filão, o ensino básico, grande trava para a redução da histórica desigualdade social brasileira.

"A ferramenta que nós desenvolvemos é muito boa, entrega ótimos resultados, mas é um produto premium, nem todos podem pagar, portanto, difícil de ser democratizada, e isso sempre nos incomodou. Fomos atrás de respostas e chegamos na Gerando Falcões, isso nos abriu os olhos. Tem a doação das ações das empresas e também de serviços, mas a coisa foi além. Criamos o 'Discola', um aplicativo completamente gamificado que trabalha na base da vida escolar, para alunos a partir do 6º ano", explicou Nilton Sagrilo, nascido em Colatina e CEO da Gama.

"A base do processo é muito semelhante ao que temos no pré-vestibular, mas fizemos mudanças importantes para atender o público que desejávamos. Todas as matérias do currículo são trabalhadas no aplicativo, o aluno vai jogando e a IA vai captando onde estão os problemas de aprendizado. Tudo é mapeado e o professor trabalha justamente onde se tem o problema. Facilita a vida do educador e o retorno para o aluno é muito maior".

O 'Discola' vai abrir uma nova frente para a Gama. A startup passará a poder ter prefeituras, estados e governo federal como clientes. O número de alunos que podem contratar o serviço também sobe consideravelmente. "Faremos a doação do serviço para a Gerando Falcões, como está previsto no acordo, e ampliaremos de maneira considerável o nosso potencial de mercado", destacou Sagrilo.