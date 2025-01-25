Como deixar a casa mais refrescante sem ar-condicionado

Além de embelezar os espaços e trazer uma sensação de aconchego, as plantas também são ótimas aliadas para deixar os ambientes mais frescos Crédito: Shutterstock

A estação mais quente do ano chegou e os capixabas já estão sentindo os efeitos do calor. Isso porque, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital Vitória registrou sua maior temperatura em 2025 nesta semana, com 35,7°C de máxima.

A cidade ainda ficou entre os 30 municípios que tiveram o dia mais quente do ano nesta segunda (20), em 29° lugar. Já Alegre, no sul do Estado, ficou em 4° lugar no mesmo dia, alcançando 38.6° C.

Com a força do calor, muitas pessoas estão se virando como podem para deixar o ambiente mais fresco. Pensando nisso, conversamos com as arquitetas e urbanistas Ingrid Marin e Gabriella Dellarmelina, que deram algumas dicas para diminuir os efeitos das altas temperaturas dentro de casa. Veja a seguir.

Como deixar a casa mais fresca com ventilação cruzada

Mesmo no caso de casas ou apartamentos que recebem o sol da tarde , que é mais forte, buscar uma ventilação natural pode ajudar a deixar a casa mais refrescante. Segundo Ingrid, uma dica é tentar favorecer a ventilação cruzada no ambiente.

“A ventilação cruzada é uma aliada do conforto térmico, e consiste em abrir janelas ou aberturas opostas uma à outra de forma que o ar consiga entrar por uma e sair pela outra, percorrendo todo o ambiente e trazendo frescor natural para dentro de casa”, afirma.

Tecidos leves e claros

A arquiteta também recomenda o uso de tecidos mais leves e claros nas janelas e a instalação de brises, que são elementos feitos em madeira, concreto e até vidro que protegem o interior de um ambiente da incidência da luz solar.

“É interessante optar por cortinas com tecidos leves e claros, como o linho, que bloqueiam a luz direta do sol mas permitem que entre claridade para o ambiente. Outra alternativa é a instalação de brises, uma vez que, com eles, dá para controlar a incidência solar direta sem deixar de considerar a iluminação natural, diminuindo a necessidade de iluminação artificial durante o dia”, destaca Ingrid.

O brise também reduz a temperatura em locais quentes, além de ser um item que contribui com a estética do ambiente.

Pintura e móveis

Além das cortinas, na pintura da casa, opte por tons mais claros como o branco, o bege-claro e similares, já que absorvem menos calor que tons mais escuros e, por isso, tendem a deixar o ambiente interno mais fresco. Além disso, móveis mais claros e de materiais naturais também são aliados no conforto térmico dos ambientes.

Para Gabriella, além das cores claras, o ideal é colocar pisos mais frios e evitar materiais que absorvem o calor.

"O ideal é utilizar materiais em tons mais claros por toda casa, nas paredes utilizar materiais com bom isolamento térmico, usar pisos mais frios como pedra natural, cimento queimado ou até mesmo o porcelanato. Em locais onde possui alta incidência solar, recomendamos que evitem usar materiais que absorvem o calor, como telhas de fibrocimento comum, vidros simples que facilitam a entrada do calor e superfícies escuras", pontua a especialista.

Plantas também refrescam o ambiente

Além de embelezar os espaços e trazer uma sensação de aconchego, as plantas também são ótimas aliadas para deixar os ambientes mais frescos. Segundo Gabriella Dellarmelina, samambaias e jiboias são boas opções para cultivar em casa.

"Sou suspeita a falar pois amo plantas por toda a casa. Além de trazerem esse frescor, elas tornam o ambiente mais agradável e aconchegante. Recomendamos sempre aos nossos clientes plantas de meia sombra, principalmente para os que moram em apartamento, como por exemplo, a jiboia, a samambaia e a ficus-lira", afirma.