Diversão em família: os 10 melhores hotéis para crianças em São Paulo!

Saiba onde se divertir com segurança. Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

Seja para férias ou uma escapada no fim de semana, toda viagem é uma surpresa para a criançada. E o litoral e o interior de São Paulo reúnem paisagens lindas, clima agradável e uma excelente estrutura para receber famílias com filhos de todas as idades. Tem hotel fazenda, resort pé na areia, hospedagem com recreação monitorada, parque aquático, copa do bebê, comida boa e tranquilidade para os adultos.

Para viagens curtinhas, regadas à muita diversão, confira nossa lista com os melhores hotéis em São Paulo para ir com crianças. Recreação monitorada, atividades o dia inteiro, copa do bebê e variada gastronomia são os pontos fortes. Vem ver!

01 - Mavsa Resort: um dos melhores resorts para crianças a 2h de SP

A temática Cidade dos Sonhos é um dos espaços favoritos da garotada no Mavsa Resort

Em Cesário Lange, o Mavsa Resort é um dos queridinhos do interior de São Paulo para quem viaja com crianças. All-Inclusive e com 720 mil m² de área, o resort oferece uma estrutura completa de lazer, começando pela Turma da Sabrina, mascotes que animam a programação infantil com atividades ao longo do dia. Um dos destaques é a Cidade dos Sonhos, um espaço lúdico e colorido repleto de brinquedos eletrônicos e jogos de mesa, que conquista os pequenos logo de cara. A recreação é dividida por faixa etária, começa cedo e só termina no fim do dia. Entre as opções de lazer, o Mavsa conta com quatro piscinas (inclusive infantil), quadras esportivas, arvorismo, arco e flecha, atividades no lago, minifazenda e minizoológico. E para facilitar ainda mais a estadia em família, o resort também oferece copa do bebê com toda a estrutura necessária. CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

02 - Tauá Resort Atibaia: sinônimo de alegria no interior de SP

Jota City, a metrópole do futuro, possui atrações dedicadas à sustentabilidade e à tecnologia

A cerca de 80 km da capital, o Tauá Resort Atibaia é um dos melhores hotéis para ir com crianças em São Paulo. A diversão começa com os mascotes Torí e sua Turma e segue com a equipe de recreadores Taualegres, que comandam atividades o dia inteiro. Entre os espaços temáticos, destaque para a Jota City, uma mini cidade que combina tecnologia e brincadeiras para diferentes idades. Os pequenos de até 3 anos têm à disposição o Espaço Baby Peixe Fora d’Água, enquanto crianças de 3 a 6 anos aproveitam o kids club. A estrutura de lazer vai além, com arvorismo, arco e flecha, quadras, cinema e muita diversão aquática. O resort conta com piscinas externas, brinquedos molhados e o Aquapark, o primeiro parque aquático indoor da América Latina, com mais de 16 atrações para todas as idades. CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

03 - Bourbon Atibaia: diversão inspirada nos gibis da turminha

No Bourbon Atibaia, a diversão é conduzida espaços temáticos da Turma da Mônica.

Considerado um dos melhores resorts do Brasil, o Bourbon Atibaia é uma escolha certeira para famílias com crianças que buscam lazer e conforto perto da capital. A apenas 1h de São Paulo, o resort impressiona com seus 400 mil m² de área e diversas atrações para todas as idades, incluindo espaços temáticos da Turma da Mônica. O lazer aquático conta com quatro piscinas, sendo uma infantil, e o Acqua Kids, um parque aquático indoor com mil m² de diversão. Fora d’água, a programação segue com arco e flecha, arvorismo, escalada, quadras esportivas, cinema e mais. Para os bebês, há copa do bebê e o espaço Turma da Mônica Baby, pensado para os menorzinhos. A pensão inclusa também é destaque, com buffets temáticos, sete espaços gastronômicos e a tradicional feijoada aos sábados. CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

04 - Club Med Lake Paradise: tudo incluso em Mogi das Cruzes

Referência em diversão, o hotel é responsável por entreter os hóspedes no interior de SP.

A cerca de 70 km de São Paulo, em Mogi das Cruzes, o Club Med Lake Paradise oferece diversão em família com o charme da rede francesa e até os adultos entram no clima! Toda a programação é guiada pelos G.O.s, a equipe de recreação do resort, com atividades para todas as idades. As crianças de 4 a 10 anos participam do Mini Club Med, com piscina, jogos, cinema e até uma cozinha experimental, o Petit Chef. Já os adolescentes têm vez no Junior Club Med, com atrações pensadas especialmente para essa faixa etária. Além das atividades monitoradas, o resort oferece piscinas, brinquedoteca, quadras, sala de jogos, trapézio, além de esportes náuticos no lago, como vela, caiaque e stand up paddle. Tudo isso com o conforto do sistema All-Inclusive, com dois restaurantes e três bares para curtir sem preocupação. CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

05 - Hot Beach Resort: águas termais em Olímpia para diversão das crianças

No Hot Beach Resort, os hóspedes têm acesso ilimitado ao parque aquático Hot Beach

Em Olímpia, o Hot Beach Resort é um dos queridinhos entre os hotéis para crianças em São Paulo, especialmente quando o assunto é diversão aquática. Integrado ao parque Hot Beach Olímpia, o resort oferece acesso gratuito e ilimitado para os hóspedes, garantindo dias de muita brincadeira. Para os pequenos, atrações como o Splash Show com piscina rasinha, escorregadores e baldes gigantes — e o Ebaaa River, um rio lento perfeito para relaxar nas boias, fazem sucesso absoluto. No próprio resort, a criançada ainda encontra espaço kids, recreação monitorada, piscina e sala de jogos para curtir em família. As tarifas incluem café da manhã, meia pensão ou pensão completa, oferecendo flexibilidade para todos os tipos de viagem. CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

06 - Blue Tree Thermas: um oásis aquático na cidade de Lins

As crianças se divertem nos brinquedos aquáticos da Praça das Águas, destaque do Blue Tree.

Seguindo a linha das águas quentinhas, o Blue Tree Thermas é uma escolha extraordinária em Lins para quem busca hotéis com crianças em São Paulo. Cercado por muito verde, o resort conta com um complexo aquático de 2.800 m² de águas termais, repleto de toboáguas e brinquedos infantis. A recreação monitorada acontece o dia inteiro, com atividades dentro e fora d’água tanto para os pequenos quanto para os adultos. Para as famílias com bebês, o espaço Baby Blue oferece brinquedoteca exclusiva, e a copa do bebê garante ainda mais comodidade. O lazer se completa com quadras, salão de jogos, arvorismo, tirolesa, pesca, pedalinho e muito mais. Tudo isso com pensão completa inclusa, tornando a estadia ainda mais prática e prazerosa para toda a família. CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS

07 - Barretos Country Resort: hotel fazenda, parque aquático e muita diversão

O parque aquático de águas quentinhas é um dos destaques do Barretos Country Resort

Em Barretos, a cerca de 420 km da capital paulista, o Barretos Country Resort é um verdadeiro ícone entre os hotéis para ir com crianças em São Paulo. A proposta une o melhor de dois mundos: a diversão de um parque aquático e a vivência encantadora de fazenda. No Barretos Country Thermas Park, os pequenos se divertem no Country Kids — um complexo aquático infantil com vários brinquedos —, na piscina baby Lagoa Da’Lu e na Enseada Caipira, uma praia artificial com ondas. Fora d’água, a programação continua com fazendinha, passeios a cavalo, voltinha na búfala Xuxinha, MiniZoo, playground e salão de jogos. A recreação monitorada garante atividades o dia todo, com bingo, gincanas musicais, hidroginástica e muito mais para toda a família curtir junta. CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS

08 - Royal Palm Plaza: resort de alto nível pertinho de SP

Sete piscinas, playground aquático, espaços temáticos… Tem muita diversão na hospedagem!

Em Campinas, a pouco mais de 90 km de São Paulo, o Royal Palm Plaza Resort é um dos hotéis mais recomendados para ir com crianças e não é por acaso. O resort encanta com espaços temáticos pensados para diferentes faixas etárias. Para os pequenos de 3 a 6 anos, o Miniville é um parque lúdico com personagens como a Fofa Flor e o Comandante Átila. Já os mais crescidinhos se divertem no Kata Kuka, uma área de aventuras com labirintos, tirolesa, arvorismo e escalada, voltada para crianças com mais de 1,30 m de altura. A diversão continua com sete piscinas (duas infantis), quadras, arco e flecha, cinema e muito mais. A estrutura inclui copas do bebê equipadas com geladeira, fogão elétrico e micro-ondas, além de pensão completa inclusa na diária, tudo pensado para facilitar a viagem em família. CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS

09 - Casa Grande Resort & SPA: muitas brincadeiras no litoral de SP

A elegância do resort em frente à praia se alia a um interior divertido para as crianças.

No litoral de São Paulo, em frente à Praia da Enseada, no Guarujá, o Casa Grande Resort & SPA é uma das melhores opções para quem viaja com crianças. A hospedagem une elegância com uma estrutura completa de lazer em família. O destaque vai para a Casa da Criança, um espaço exclusivo com 1.500 m² e recreação monitorada por faixa etária, além de piscina e salão de 250 m² com jogos, brinquedos e atividades para todas as idades. O resort ainda oferece piscina climatizada, quadras, cinema e salão de jogos. Para os papais, há copa do bebê equipada e, à parte, serviço de babá. A gastronomia também se destaca com cinco restaurantes, três bares, cafeteria e tarifas que incluem café da manhã ou meia pensão. CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

10 - Vale das Águas Fazenda Resort: relax e diversão no interior paulista

Para fechar a lista, o Vale das Águas Fazenda Resort é a escolha ideal para quem busca contato com a natureza e diversão em família. Localizado em Águas de Santa Bárbara, a cerca de 300 km da capital paulista (cerca de 3h30 de carro), o resort oferece pensão completa e uma experiência típica de fazenda com muito conforto. A infraestrutura de lazer inclui piscinas, lagos para pesca e pedalinho, quadras, sauna, redário, trilhas ecológicas e até passeio de charrete. As crianças se divertem com recreação monitorada e no espaço kids, que conta com piscina de bolinhas, jogos de tabuleiro e diversos brinquedos. Uma opção completa para relaxar e brincar ao mesmo tempo. CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Demais, não é? Seja para curtir o interior, o litoral ou até uma fazenda com ares de parque aquático, opções incríveis de hotéis para ir com crianças em São Paulo não faltam! E o melhor: você pode garantir tudo isso com praticidade e ótimos benefícios. No Zarpo, além de descontos exclusivos, as datas são garantidas, as taxas já estão incluídas e ainda dá para parcelar sua viagem. Aproveite para escolher o próximo destino e embarcar em dias inesquecíveis com a criançada!

A Gazeta integra o Saiba mais