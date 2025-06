Tudo o que você precisa saber antes de viajar nas férias

Tudo o que você precisa saber antes de viajar. Crédito: Shutterstock

Com a chegada das férias de julho, é hora de arrumar as malas, colocar a criançada no carro e pegar estrada. Entretanto, seja em uma viagem em família, seja para aproveitar sozinho, planejamento e organização são itens que não podem faltar no roteiro de qualquer turista. Por isso, preparamos um guia definitivo para quem está pensando em viajar em julho, ou em qualquer época do ano.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), só em novembro do ano passado, o índice de atividade turística registrou um crescimento de 9,2% em relação ao mesmo mês em 2023. Isso vem acompanhado de um aumento de 16% no transporte de passageiros, considerando o mesmo período.

Santa Catarina, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo são alguns dos destinos favoritos entre os pesquisados pelo levantamento. Mas a gente sabe que o Espírito Santo também é repleto de belos pontos e que merecem ser apreciados.

Afinal, o Estado conta com programação diferenciada para vários públicos. Das regiões de montanhas, que incluem Domingos Martins, Pedra Azul e região, até as praias capixabas em municípios como Guarapari, Aracruz e Serra, o Espírito Santo são um prato cheio para turistas.

Mas por onde começar?

Tudo o que você precisa saber antes de viajar. Crédito: Shutterstock

Tudo começa com a mala, é claro. Os mais organizados (e até ansiosos), geralmente, começam a arrumar tudo na bolsa alguns dias antes, mas existem pessoas que deixam tudo para a véspera da viagem. Independentemente disso, escolher por opções espaçosas são saídas ideias.

Se você for viajar de avião: vale a pena ficar atento às especificações do voo e da companhia. O limite mais comum é de até 10 kg para bagagens de mão que acompanham o passageiro na cabine. Acima disso, já é permitido despachar a mala.

Se você vai viajar de ônibus: as regras para viagens rodoviárias são reguladas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O limite para acompanhar dentro do ônibus é de até 5 kg, sem atrapalhar os passageiros vizinhos, e no bagageiro até 30 kg.

Confira algumas dicas de malas:

American Tourister Mala de Viagem Skyland Preta Pequena Expansível VER OFERTAS

Kit Falcon Line Mala De Viagem ABS com Frasqueira Bordo Mão Pequena 10kg VER OFERTAS

Mala de Viagem Grande Athena 30kg Rígida ABS com 4 Rodas duplas 360º e Trava de segredo númerico VER OFERTAS

Mala Viagem De Bordo Mão Pequena Falcon 2 Rodinhas Anac Cor Pink VER OFERTAS

Bolsa Mala Feminina E Masculina Para Viagem Academia Tenis VER OFERTAS

Mala De Viagem Expansível Com 3 Peças (mala P Medida Anac) VER OFERTAS

Veja também Vai viajar? Saiba o que não pode faltar na mala

O que não pode faltar?

Tudo o que você precisa saber antes de viajar. Crédito: Shutterstock

Já na hora de preparar a mala, alguns itens são indispensáveis. Toalhas, escovas de dente, sabonetes e itens de higiene pessoal são primordiais. Mas também vale ficar de olho no que pode ser a exceção e ajudar a tornar as férias mais divertidas.

As necessaires, por exemplo, são ótimas aliadas na hora de organizar os itens dentro da mala. Já as boias infantis precisam ser itens obrigatórios se a viagem for para a região de praia.

E quem optar pelo frio não pode deixar de fora os casacos, meias e até as cobertas mais quentinhas.

Travesseiro de Viagem SnugFly - Suporte Duplo para Cabeça, Pescoço e Cervical. VER OFERTAS

Almofada Travesseiro Pescoco Viagem VER OFERTAS

Kit Organizador De Mala Viagem Necessaire Saquinhos 6 Peças VER OFERTAS

Boia Infantil Com Colete Salva Vidas Estrela Nash VER OFERTAS

Kit Organizador de Malas Para Viagem Conjunto Organizador de Bagagem 7 Peças VER OFERTAS

Boia Infantil Colete Salva Vidas Patrulha Canina Nash VER OFERTAS

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais