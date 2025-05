Vai viajar? Saiba o que não pode faltar na mala

Saiba também o que não é permitido levar na mala de mão, para onde ir e itens essenciais para uma boa viagem,. Crédito: Canva

As férias escolares estão se aproximando e, com elas, a chance perfeita para tirar uns dias de descanso. De acordo com o Calendário do Ensino Regular da Secretaria de Educação (Sedu), no Espírito Santo, o recesso escolar será entre os dias 14 e 22 de julho. Para quem já está de olho em uma escapada para aproveitar o período, planejar tudo com antecedência é o primeiro passo para uma viagem tranquila.

Para te ajudar, preparamos um guia com os itens que não podem faltar, além de dicas de organização e segurança. Confira:

O que não pode faltar na mala de viagem?

Confira um checklist completo para a sua viagem. Crédito: Canva

Independentemente do destino, alguns itens são indispensáveis para não passar aperto durante o passeio. Para além dos documentos (identidade, passagem, passaporte), itens como as roupas devem ser escolhidas com foco na praticidade. Peças leves, básicas e que combinem entre si são sempre bem-vindas. Mesmo para lugares quentes, é bom incluir ao menos um casaco, afinal, mudanças no clima podem acontecer.



Roupas íntimas, pijama, chinelo e um par extra de calçados também merecem espaço garantido. Já os itens de higiene pessoal — como escova e pasta de dente, sabonete, shampoo, desodorante e lenços umedecidos — podem ser levados em frascos pequenos, especialmente se a viagem for de avião.

E claro, os eletrônicos não ficam de fora: carregador de celular, fones de ouvido, power bank e, se necessário, adaptador de tomada devem estar sempre por perto.

Como otimizar o espaço na mala?

Quem já perdeu tempo ao tentar (sem sucesso) fechar a mala entende: a organização é tudo. Veja algumas dicas práticas:



Enrole as roupas: elas ocupam menos espaço do que dobradas e ainda evitam amassados.

Use necessaires para separar itens por categoria (higiene, maquiagem, remédios).

Leve peças que combinem entre si, criando várias combinações com menos volume.

Deixe os sapatos no fundo da mala, preenchendo com meias ou roupas íntimas.

Use saquinhos a vácuo para roupas volumosas, como casacos.

Reserve um espaço para lembrancinhas ou compras feitas durante a viagem.

Kit 10 Sacos a Vácuo Roupa Viagem Otimize o espaço da sua mala e evite amassados com os sacos a vácuo. VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NO MERCADO LIVRE Organizador Multiuso Mantenha tudo em ordem com este organizador versátil para qualquer ambiente. VER OFERTA

O que não pode levar na mala de mão?

Para quem vai viajar de avião, é importante respeitar as regras da mala de mão. Evite objetos cortantes, líquidos em embalagens maiores que 100ml, substâncias inflamáveis e alimentos perecíveis.

Para onde ir nas férias de julho?

Quem busca o clima de montanha pode aproveitar o friozinho da Serra Capixaba, com opções em Domingos Martins e Pedra Azul que combinam natureza, boa gastronomia e aquele visual de inverno que convida a tomar vinho.

Se a ideia é fugir do frio e curtir praia, o Nordeste continua sendo um dos destinos mais procurados nessa época do ano. Com sol garantido, belas paisagens e cultura rica, é difícil errar.

Para os fãs de história e arquitetura, as cidades históricas de Minas Gerais, como Ouro Preto e Tiradentes, são uma boa pedida. Já quem quer sentir o clima europeu sem sair do país pode apostar em Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, que oferecem uma programação especial para o inverno.

E se a ideia é sair do Brasil, julho é verão no hemisfério norte — Portugal, França, Itália e Estados Unidos costumam atrair brasileiros em busca de sol, festivais e experiências internacionais.

Dicas para ter uma viagem segura

01 Tenha uma cópia dos documentos impressa e salva no celular Imprevistos acontecem — perder um documento físico pode ser um transtorno. Ter cópias digitais e impressas garante praticidade e segurança em emergências. 02 Avise alguém de confiança sobre seu roteiro e hospedagem Compartilhe seu itinerário com amigos ou familiares, incluindo horários de voos, hospedagens e contatos de emergência. Isso ajuda em casos de imprevistos. 03 Pesquise sobre o local antes de ir Entenda o clima, moeda, opções de transporte e até mesmo eventuais alertas de segurança. Isso te ajuda a se preparar melhor e evita surpresas durante a viagem. 04 Use cadeados nas malas e evite carregar grandes quantias de dinheiro Além de proteger sua mala, identificar seus pertences com etiquetas facilita a devolução caso haja extravio. Sobre o dinheiro, prefira cartões internacionais ou carteiras digitais. Leve um valor em espécie apenas para emergências ou pequenos gastos. 05 Contrate um seguro-viagem Mesmo em viagens nacionais, ele pode cobrir imprevistos como extravio de bagagem, problemas de saúde e cancelamentos.

A Gazeta integra o Saiba mais