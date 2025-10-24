Kadu e Tiê: as araras de veterinário do ES que dão passeio e retornam

Nas montanhas de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, vive um casal que encanta moradores com seus voos livres pelo céu. As araras-canindé Kadu e a Tiê são criadas pelo veterinário Guilherme Figueira, que dedica parte do seu dia ao treinamento das aves. O resultado é surpreendente: a dupla passeia pelos arredores da propriedade rural e retorna espontaneamente, pousando suavemente na mão do tutor.

Guilherme adquiriu os animais há cerca de três anos por meio de um criador legalizado. Primeiro veio Kadu, cujo nome significa “bom e gentil”. Depois chegou Tiê (de origem Tupi, representando “liberdade”). Antes de recebê-las, o veterinário se preparou: “Fiz um curso de voo livre e segui um protocolo de condicionamento. Primeiro dentro de casa, depois no ambiente externo. O treinamento é diário, duas vezes ao dia”, explica.

Desde que se formou em Medicina Veterinária, Guilherme sempre teve o desejo de trabalhar com animais silvestres. Há seis anos, trocou a agitação de Vitória pela tranquilidade da comunidade de Aparecida de Basílio, no interior de Alfredo Chaves. Lá, encontrou apoio e carinho.

Guilherme Figueira Veterinário A comunidade abraçou o projeto. Eles ajudam a cuidar das araras, enviam fotos e vídeos quando elas aparecem por perto. Fui muito bem aceito e isso é muito legal

Vida de Kadu e Tiê é registrada nas redes sociais





Kadu e Tiê com o veterinário Guilherme Figueira . Guilherme Figueira

O veterinário relembra um episódio curioso, quando as aves se perderam e não retornaram imediatamente. “Antes de iniciar os voos, pedi autorização à comunidade, expliquei sobre o treinamento. Uma vez, Kadu voltou após algumas horas, mas Tiê só localizei no dia seguinte. As araras são extremamente inteligentes. Elas me reconhecem como parte do grupo — sou quem oferece proteção, alimento e mantém esse elo de confiança e amizade”, revela Guilherme.

Parte da rotina de Kadu e Tiê é registrada nas redes sociais das araras (@Kadu_e_Tiê), que já contam com mais de 3,5 mil seguidores, todos encantados com as habilidades de voo e com a história de amizade das aves com Guilherme Figueira.

