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Nas alturas

Casal de Goiás celebra casamento na pedra O Frade e a Freira no ES

Domênica Ferreira Nascimento e João Batista Marchetti moram em Catalão, em Goiás, e escolheram se casar no ponto turístico do Sul do Espírito Santo, a 683 metros de altitude

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 18:14

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 abr 2021 às 18:14
Casal de Goiás escolhe pedra O Frade e a Freira para ensaio Crédito: Alex Faccini
Um casal de goianos escolheu o monumento O Frade e a Freira, no Sul do Espírito Santo, para trocar os votos do casamento. Do alto da montanha, Domênica Ferreira Nascimento e João Batista Marchetti realizaram uma cerimônia simples, com ornamentação feita pelo próprio noivo.
A cerimônia foi realizada por um primo de João Batista no dia 25 de março. Com um visual de tirar o fôlego a 683 metros de altitude, as imagens tiveram grande repercussão entre amigos e familiares, segundo o noivo.
“Ficaram surpresos e muitos perguntaram onde era aquele lugar. Sempre quis casar em um lugar diferente, alto. Até cogitamos Pedra Azul. Minha mãe nasceu em Vargem Alta e meus pais já tinham visitado o lugar”, contou João.

Casal de Goiás escolhe pedra do Frade e a Freira para ensaio

Com o local escolhido, João conta que teve de convencer a noiva, que tinha medo do acesso ao lugar. Tudo foi planejado em um mês e o evento se concretizou nas férias de Domênica. O casal mora em Catalão, no Estado de Goiás. O registro do casamento no civil está marcado para o próximo dia 19.
Além do registro das imagens no monumento natural O Frade e a Freira, que fica localizado na divisa de Cachoeiro de ItapemirimItapemirim e Vargem Alta, o casal também fez imagens em outro cartão postal do Sul do Estado, a Praia da Boca da Baleia, em Anchieta.

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