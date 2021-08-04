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Turismo

Parque da Pedra Azul amplia acesso de turistas para 150 por dia

O controle da entrada de visitantes ao parque, que fica na Pedra Azul, será feito através da distribuição de fichas a partir das 8h; não é necessário fazer agendamento

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 22:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2021 às 22:27
Cerejeiras floridas no bosque em Pedra Azul, durante o inverno de 2019
Cerejeiras floridas no bosque em Pedra Azul, durante o inverno de 2019 Crédito: Christian Nascimento
O Parque Estadual Pedra Azul, que fica no município de Domingos Martins,  na região Serrana do Espírito Santo, passará a poder receber 150 visitantes por dia a partir desta terça-feira (3). O acesso, que antes era restrito a 100 pessoas, será feito por distribuição de fichas por ordem de chegada, depois das 8h. 
Os visitantes poderão entrar no parque em cinco horários diferentes: 8h, 9h, 10h, 11h e 13h, sendo limitada a entrada de no máximo 30 pessoas por horário. O parque funciona de terça-feira a domingo e a permanência só é permitida até as 16h. A entrada é gratuita.

FUNCIONAMENTO DO PARQUE

  • Capacidade: 150 visitantes por dia
  • Dias de funcionamento: terça-feira a domingo
  • Não é necessário agendamento. O controle é feito por ordem de chegada a partir das 8h
  • Horários de entrada: 8h, 9h, 10h, 11h e 13h, com limite de 30 pessoas por horário
  • Horário de saída: 16h
  • Entrada gratuita

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