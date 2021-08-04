Parque da Pedra Azul amplia acesso de turistas para 150 por dia

O Parque Estadual Pedra Azul, que fica no município de Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, passará a poder receber 150 visitantes por dia a partir desta terça-feira (3). O acesso, que antes era restrito a 100 pessoas, será feito por distribuição de fichas por ordem de chegada, depois das 8h.
Os visitantes poderão entrar no parque em cinco horários diferentes: 8h, 9h, 10h, 11h e 13h, sendo limitada a entrada de no máximo 30 pessoas por horário. O parque funciona de terça-feira a domingo e a permanência só é permitida até as 16h. A entrada é gratuita.
FUNCIONAMENTO DO PARQUE
- Capacidade: 150 visitantes por dia
- Dias de funcionamento: terça-feira a domingo
- Não é necessário agendamento. O controle é feito por ordem de chegada a partir das 8h
- Horários de entrada: 8h, 9h, 10h, 11h e 13h, com limite de 30 pessoas por horário
- Horário de saída: 16h
- Entrada gratuita