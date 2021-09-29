Homus tahine: de entrada leve a poderoso acompanhamento

HOMUS TAHINE
Tempo: 60 minutos
Nível: médio
- 300g de grão de bico
- 3 dentes de alho
- 1 colher de sopa de tahine (pasta de gergelim)
- Suco de 1 limão taiti
- Azeite extravirgem de boa qualidade
- 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio (se você quiser uma pasta mais lisa e cremosa)
- Sal
- Lave o grão-de-bico e descarte qualquer grão que não pareça bom. Deixe de molho em água com bicarbonato por, no mínimo, quatro horas. Em seguida, descarte a água. O bicarbonato vai servir para amaciar os grãos e quebrar os elementos da casca que costumam não ser bem digeridos pelo nosso organismo. Se quiser uma pasta mais lisa, é uma boa dica. Se preferir uma preparação mais rústica, é só descartar esse ingrediente.
- Em uma panela, acrescente os grãos cobertos por água limpa, os dentes de alho descascados e uma pitada de sal. Cozinhe por 45 minutos, retirando o excesso de espuma quando necessário.
- Se quiser fazer na panela de pressão, coloque duas medidas de água e deixe cozinhar por 20 minutos.
- Em seguida, coe os grãos, reservando um pouco da água. Em um mixer ou liquidificador, junte os grãos cozidos, o alho, o tahine e o suco de limão.
- Bata até obter uma consistência lisa, acrescentando água até atingir o ponto desejado. Lembre-se: a massa vai ficar firme após esfriar.
Guarnição de cordeiro a frutos do mar
Para servir homus como entrada, acrescente cebolas caramelizadas (basta fritá-las no azeite ou na manteiga até ficarem escuras) e ervas frescas, como hortelã e salsinha. Inclua também nozes ou castanhas tostadas, fatias de limão, azeite extravirgem e uma boa páprica. Essa preparação fica perfeita como acompanhamento de peixes, frutos do mar, carnes (como cordeiro) e pratos mais mediterrâneos.