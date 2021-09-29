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Cozinha intuitiva da Bia

Homus tahine: de entrada leve a poderoso acompanhamento

O prato, que tem sua autoria disputada entre diversas culturas do Oriente Médio, é uma das receitas queridinhas do momento

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 02:00

Públicado em 

29 set 2021 às 02:00
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Homus, grão de bico e temperos
Homus tahine com azeite, páprica, cebolas caramelizadas e ervas frescas Crédito: Bia Brunow
Grão-de-bico cozido, alho, limão, pasta de gergelim e sal. Os ingredientes relativamente simples do homus tahine são inversamente proporcionais à complexidade de sua história.
Sua criação é motivo de disputa entre culturas diversas no Oriente Médio, da libanesa à turca, da síria à israelense - todas requerem sua autoria. Segundo o povo judeu, há ainda uma referência bíblica sobre o prato, datada de mais de 3.500 anos.

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O fato é: ainda que o grão-de-bico tenha sido uma das primeiras leguminosas a serem cultivadas no mundo, no Brasil estamos aprendendo cada dia mais a nos apaixonar por sua versatilidade.
De entrada leve a poderoso acompanhamento, formas bem diferentes de preparar e servir o homus vêm sendo descobertas na culinária. A minha versão tem ingredientes simples e básicos, que podem servir tanto como antepasto, lanche ou prato mais elaborado. Bora fazer?

HOMUS TAHINE 

Rendimento: 5 porções
Tempo: 60 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • 300g de grão de bico
  • 3 dentes de alho
  • 1 colher de sopa de tahine (pasta de gergelim)
  • Suco de 1 limão taiti
  • Azeite extravirgem de boa qualidade 
  • 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio (se você quiser uma pasta mais lisa e cremosa)
  • Sal
MODO DE PREPARO: 
  1. Lave o grão-de-bico e descarte qualquer grão que não pareça bom. Deixe de molho em água com bicarbonato por, no mínimo, quatro horas. Em seguida, descarte a água. O bicarbonato vai servir para amaciar os grãos e quebrar os elementos da casca que costumam não ser bem digeridos pelo nosso organismo. Se quiser uma pasta mais lisa, é uma boa dica. Se preferir uma preparação mais rústica, é só descartar esse ingrediente.
  2. Em uma panela, acrescente os grãos cobertos por água limpa, os dentes de alho descascados e uma pitada de sal. Cozinhe por 45 minutos, retirando o excesso de espuma quando necessário. 
  3. Se quiser fazer na panela de pressão, coloque duas medidas de água e deixe cozinhar por 20 minutos. 
  4. Em seguida, coe os grãos, reservando um pouco da água. Em um mixer ou liquidificador, junte os grãos cozidos, o alho, o tahine e o suco de limão. 
  5. Bata até obter uma consistência lisa, acrescentando água até atingir o ponto desejado. Lembre-se: a massa vai ficar firme após esfriar.

Guarnição de cordeiro a frutos do mar

Para servir homus como entrada, acrescente cebolas caramelizadas (basta fritá-las no azeite ou na manteiga até ficarem escuras) e ervas frescas, como hortelã e salsinha. Inclua também nozes ou castanhas tostadas, fatias de limão, azeite extravirgem e uma boa páprica. Essa preparação fica perfeita como acompanhamento de peixes, frutos do mar, carnes (como cordeiro) e pratos mais mediterrâneos.

Dica da Bia

Homus como acompanhamento de polvo em receita de Bia Brunow
Homus é uma boa guarnição para polvo e outros tipos de frutos do mar Crédito: Bia Brunow
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Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

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