Homus tahine: de entrada leve a poderoso acompanhamento

Lave o grão-de-bico e descarte qualquer grão que não pareça bom. Deixe de molho em água com bicarbonato por, no mínimo, quatro horas. Em seguida, descarte a água. O bicarbonato vai servir para amaciar os grãos e quebrar os elementos da casca que costumam não ser bem digeridos pelo nosso organismo. Se quiser uma pasta mais lisa, é uma boa dica. Se preferir uma preparação mais rústica, é só descartar esse ingrediente.

Em uma panela, acrescente os grãos cobertos por água limpa, os dentes de alho descascados e uma pitada de sal. Cozinhe por 45 minutos, retirando o excesso de espuma quando necessário.

Se quiser fazer na panela de pressão, coloque duas medidas de água e deixe cozinhar por 20 minutos.

Em seguida, coe os grãos, reservando um pouco da água. Em um mixer ou liquidificador, junte os grãos cozidos, o alho, o tahine e o suco de limão.