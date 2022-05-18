Clareou e Vou Pro Sereno completam atrações do Botecão em julho

Vou Pro Sereno é atração do Botecão 2022 Crédito: Washington Possato/Divulgação

O Botecão, festa de encerramento do festival Roda de Boteco , com todos os botecos participantes juntos, confirmou mais duas atrações para os amantes do pagode. O Grupo Clareou e Vou pro Sereno se juntam a Alexandre Pires - nome já divulgado - prometem mexer com o público e transformar o Parque da Prainha, em Vila Velha, em uma verdadeira roda de samba.

Alexandre é atração na sexta-feira, dia 8 de julho, e os grupos no sábado dia 9. Nos intervalos entre uma atração e outra quem comanda a festa é o já tradicional DJ Fábio Carvalho, ex Banda Manimal, que bate ponto nos dois dias de evento. "Em breve mais atrações se juntarão a lista", garante a produção do evento.

Os ingressos estão à venda por R$ 60 (meia solidária/por dia) mais taxas, no site Blueticket.com.br. Compra de entradas sem a taxa de administração pode ser feita na loja Believe, na Praia da Costa.

RODA DE BOTECO

Entre os dias 3 de junho e 3 de julho a Grande Vitória vai receber mais uma edição do tradicional Roda de Boteco . Entre os confirmados estão os bares Canto da Praia, Bar dos Meninos, JP Petiscaria, Sheik’s Bar, Gostinho Mineiro, Petisco do Jojo, Jojo Gastro Bar, Bar do Zé e o vencedor da última edição Smash Beer. Outros estabelecimentos vão completar a lista em breve. A organização está na fase de fotografia dos petiscos criados para essa aguarda edição pós-pandemia.

O público comparece aos botecos, prova os petiscos concorrentes e vota, nas urnas localizadas nos próprios estabelecimentos. São avaliados o sabor do petisco, a originalidade da criação, a limpeza do ambiente, a temperatura da bebida, e o atendimento do garçom.

SERVIÇO