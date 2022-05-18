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Clareou e Vou Pro Sereno completam atrações do Botecão em julho

Com Alexandre Pires já confirmado, evento de encerramento do Roda de Boteco acontecerá nos dias 8 e 9 de julho, no Parque da Prainha, em Vila Velha

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 18:40

Vou Pro Sereno
Vou Pro Sereno é atração do Botecão 2022 Crédito: Washington Possato/Divulgação
O Botecão, festa de encerramento do festival Roda de Boteco, com todos os botecos participantes juntos, confirmou mais duas atrações para os amantes do pagode. O Grupo Clareou e Vou pro Sereno se juntam a Alexandre Pires - nome já divulgado - prometem mexer com o público e transformar o Parque da Prainha, em Vila Velha, em uma verdadeira roda de samba.
Alexandre é atração na sexta-feira, dia 8 de julho, e os grupos no sábado dia 9. Nos intervalos entre uma atração e outra quem comanda a festa é o já tradicional DJ Fábio Carvalho, ex Banda Manimal, que bate ponto nos dois dias de evento. "Em breve mais atrações se juntarão a lista", garante a produção do evento.
Os ingressos estão à venda por R$ 60 (meia solidária/por dia) mais taxas, no site Blueticket.com.br. Compra de entradas sem a taxa de administração pode ser feita na loja Believe, na Praia da Costa.

RODA DE BOTECO

Entre os dias 3 de junho e 3 de julho a Grande Vitória vai receber mais uma edição do tradicional Roda de Boteco. Entre os confirmados estão os bares Canto da Praia, Bar dos Meninos, JP Petiscaria, Sheik’s Bar, Gostinho Mineiro, Petisco do Jojo, Jojo Gastro Bar, Bar do Zé e o vencedor da última edição Smash Beer. Outros estabelecimentos vão completar a lista em breve. A organização está na fase de fotografia dos petiscos criados para essa aguarda edição pós-pandemia.
O público comparece aos botecos, prova os petiscos concorrentes e vota, nas urnas localizadas nos próprios estabelecimentos. São avaliados o sabor do petisco, a originalidade da criação, a limpeza do ambiente, a temperatura da bebida, e o atendimento do garçom.

SERVIÇO

  • BOTECÃO
  • Festa de encerramento do festival Roda de Boteco
  • Quando: dias 08 e 09 de julho
  • Onde: Parque da Prainha, em Vila Velha
  • Ingressos: a partir de R$ 60
  • Pontos de venda: pelo site blueticket.com.br ou de forma presencial, sem taxa na loja Believe, na Praia da Costa.

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