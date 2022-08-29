Shopping realiza oficina de culinária com degustação de graça

Na cozinha, o resultado de uma receita fica ainda melhor quando quem faz conhece técnicas e pequenos segredos de preparo.
A partir da próxima quinta-feira, 1º de setembro, quem quiser aprender vários deles poderá participar, de graça, da Oficina Culinária do Shopping Moxuara em parceria com o Instituto Gourmet, em Cariacica.
Até sábado (3), o centro de compras vai oferecer workshops gratuitos para o preparo de quiche, empadinha, bolo no pote, palha italiana, minibolo de cenoura, cone trufado, entre outros quitutes.
As oficinas acontecerão sempre das 16h às 20h, na praça de alimentação, e serão direcionadas tanto a adultos como crianças (a partir de seis anos) que tenham interesse em aprender receitas de forma simples e rápida.
Os inscritos poderão participar da produção das receitas, que poderão ser degustadas ao final das aulas. As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser feitas por meio deste formulário digital.
HORÁRIOS DAS OFICINAS:
QUINTA-FEIRA (1/09)
- 16h - Quiche salgada
- 18h - Cone trufado
- 20h - Palha italiana
- 16h - Bolo no pote
- 18h - Empadinha
- 20h - Cone trufado
- 16h - Pirulito de biscoito
- 18h - Minipizza
- 20h - Minibolo de cenoura
OFICINA CULINÁRIA INSTITUTO GOURMET
Quando: de quinta-feira (1) a sábado (3), das 16h às 20h
Onde: na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
Inscrições gratuitas
Mais informações: @shoppingmoxuara (Instagram).
Quando: de quinta-feira (1) a sábado (3), das 16h às 20h
Onde: na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
Inscrições gratuitas
Mais informações: @shoppingmoxuara (Instagram).