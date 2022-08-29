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Até sábado (3)

Shopping realiza oficina de culinária com degustação de graça

Bolos, minipizza e cone trufado estão entre as receitas que serão ensinadas na praça de alimentação do Moxuara, em Cariacica
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 17:58

Na cozinha, o resultado de uma receita fica ainda melhor quando quem faz conhece técnicas e pequenos segredos de preparo.
A partir da próxima quinta-feira, 1º de setembro, quem quiser aprender vários deles poderá participar, de graça, da Oficina Culinária do Shopping Moxuara em parceria com o Instituto Gourmet, em Cariacica. 
Até sábado (3), o centro de compras vai oferecer workshops gratuitos para o preparo de quiche, empadinha, bolo no pote, palha italiana, minibolo de cenoura, cone trufado, entre outros quitutes. 
As oficinas acontecerão sempre das 16h às 20h, na praça de alimentação, e serão direcionadas tanto a adultos como crianças (a partir de seis anos) que tenham interesse em aprender receitas de forma simples e rápida.
Workshop de culinária no Shopping Moxuara com o Instituto Gourmet
Oficinas terão receitas simples e rápidas de preparar Crédito: Shopping Moxuara/Divulgação
Os inscritos poderão participar da produção das receitas, que poderão ser degustadas ao final das aulas. As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser feitas por meio deste formulário digital.  

HORÁRIOS DAS OFICINAS:

QUINTA-FEIRA (1/09)
  • 16h - Quiche salgada
  • 18h - Cone trufado
  • 20h - Palha italiana
SEXTA-FEIRA (2/09)
  • 16h - Bolo no pote
  • 18h - Empadinha
  • 20h - Cone trufado
SÁBADO - 3/09
  • 16h - Pirulito de biscoito
  • 18h - Minipizza
  • 20h - Minibolo de cenoura
OFICINA CULINÁRIA INSTITUTO GOURMET
Quando: de quinta-feira (1) a sábado (3), das 16h às 20h
Onde: na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
Inscrições gratuitas
Mais informações: @shoppingmoxuara (Instagram).

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