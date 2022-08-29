Shopping realiza oficina de culinária com degustação de graça

Na cozinha, o resultado de uma receita fica ainda melhor quando quem faz conhece técnicas e pequenos segredos de preparo.

A partir da próxima quinta-feira, 1º de setembro, quem quiser aprender vários deles poderá participar, de graça, da Oficina Culinária do Shopping Moxuara em parceria com o Instituto Gourmet, em Cariacica.

Até sábado (3), o centro de compras vai oferecer workshops gratuitos para o preparo de quiche, empadinha, bolo no pote, palha italiana, minibolo de cenoura, cone trufado, entre outros quitutes.

As oficinas acontecerão sempre das 16h às 20h, na praça de alimentação, e serão direcionadas tanto a adultos como crianças (a partir de seis anos) que tenham interesse em aprender receitas de forma simples e rápida.

Oficinas terão receitas simples e rápidas de preparar Crédito: Shopping Moxuara/Divulgação

Os inscritos poderão participar da produção das receitas, que poderão ser degustadas ao final das aulas. As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser feitas por meio deste formulário digital

HORÁRIOS DAS OFICINAS:

QUINTA-FEIRA (1/09)

16h - Quiche salgada



18h - Cone trufado



20h - Palha italiana

SEXTA-FEIRA (2/09)

16h - Bolo no pote



18h - Empadinha



20h - Cone trufado

SÁBADO - 3/09

16h - Pirulito de biscoito



18h - Minipizza



20h - Minibolo de cenoura

