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Shows gratuitos

Festival de chorinho, jazz e blues agita praça de Jardim da Penha

O evento acontece nos dias 2 e 3 de setembro, na Av. Luiz Emanuel Vellozo, e faz parte das comemorações do aniversário de Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 18:06

A poucos dias do aniversário de 471 anos de Vitória, a música vai tomar conta da Zona Norte da Capital com o  1º Festival de Chorinho, Jazz e Blues de Jardim da Penha, nos dias 2 e 3 de setembro, a partir das 17h, na Praça Conjunto dos Estados - onde acontece a feira livre de quarta-feira, na Avenida Luiz Emanuel Vellozo.  
Nos dois dias, o público poderá assistir de graça a oito shows de músicos e bandas capixabas, com repertório que vai do jazz ao samba. A abertura fica por conta da Banda da Guarda Municipal de Vitória, sempre às 17h.
Pedro Ferna e banda
Pedro Ferna e banda se apresentam na sexta (2) Crédito: Reprodução/Instagram @pedroferna
Na sexta, sobem ao palco Sensatez, Pedro Ferna, Rota 66 e Suzy Martins, e no sábado têm vez Terra Convexa, Fãfarra Band Choro, Eugênio Goulart e Samba Diverso. 
Além do som, a gastronomia está garantida no dois dias de evento, com food trucks e barraquinhas dos expositores que já trabalham na Praça Regina Frigeri Furno (a pracinha do EPA). 

Os gêneros musicais do festival

O choro, ou chorinho, é um estilo musical brasileiro de origem popular. Seus grupos eram normalmente constituídos por chorões em trios com flauta, violão e cavaquinho. O pandeiro também era usado, para marcar os aspectos rítmicos. O jazz, por sua vez, nasceu nos EUA, em Nova Orleans, tendo como berço a cultura afro-americana. Ritmo não linear, tem como maior marca a improvisação. Já o o blues é definido como um estilo ou forma musical que se baseia no uso de notas baixas (graves) com fins expressivos e que mantém uma estrutura musical repetitiva. O gênero surgiu nos EUA, quando escravos negros do sul compunham canções sobre o trabalho nas plantações de algodão e sobre sua fé religiosa (spirituals). O primeiro artista popular do gênero foi Charley Patton, na década de 1920, e posteriormente surgiram nomes como Willie Brown, Leroy Carr e Bo Carter.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA - 2/09
  • 17h - Abertura com a Banda da Guarda Municipal de Vitória
  • 18h30 - Banda Sensatez
  • 20h - Pedro Ferna
  • 21h50 - Banda Rota 66
  • 23h - Suzy Martins
SÁBADO - 3/09
  • 17h - Abertura com a Banda da Guarda Municipal de Vitória
  • 18h30 - Terra Convexa
  • 20h - Fãfarra Band Choro
  • 21h30 - Eugênio Goulart
  • 23h - Samba Diverso
1º FESTIVAL DE CHORINHO, JAZZ E BLUES DE JARDIM DA PENHA
Quando: 2 e 3 de setembro (sexta e sábado), a partir das 17h
Onde: Av. Luiz Emanuel Vellozo, na Praça Conjunto dos Estados (a da feira livre de quarta-feira), em Jardim da Penha
Classificação: livre
Entrada gratuita.
Com informações da Prefeitura de Vitória. 

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