Festival de chorinho, jazz e blues agita praça de Jardim da Penha

Os gêneros musicais do festival
O choro, ou chorinho, é um estilo musical brasileiro de origem popular. Seus grupos eram normalmente constituídos por chorões em trios com flauta, violão e cavaquinho. O pandeiro também era usado, para marcar os aspectos rítmicos. O jazz, por sua vez, nasceu nos EUA, em Nova Orleans, tendo como berço a cultura afro-americana. Ritmo não linear, tem como maior marca a improvisação. Já o o blues é definido como um estilo ou forma musical que se baseia no uso de notas baixas (graves) com fins expressivos e que mantém uma estrutura musical repetitiva. O gênero surgiu nos EUA, quando escravos negros do sul compunham canções sobre o trabalho nas plantações de algodão e sobre sua fé religiosa (spirituals). O primeiro artista popular do gênero foi Charley Patton, na década de 1920, e posteriormente surgiram nomes como Willie Brown, Leroy Carr e Bo Carter.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- 17h - Abertura com a Banda da Guarda Municipal de Vitória
- 18h30 - Banda Sensatez
- 20h - Pedro Ferna
- 21h50 - Banda Rota 66
- 23h - Suzy Martins
- 17h - Abertura com a Banda da Guarda Municipal de Vitória
- 18h30 - Terra Convexa
- 20h - Fãfarra Band Choro
- 21h30 - Eugênio Goulart
- 23h - Samba Diverso
Quando: 2 e 3 de setembro (sexta e sábado), a partir das 17h
Onde: Av. Luiz Emanuel Vellozo, na Praça Conjunto dos Estados (a da feira livre de quarta-feira), em Jardim da Penha
Classificação: livre
Entrada gratuita.