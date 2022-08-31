Festival de chorinho, jazz e blues agita praça de Jardim da Penha

O choro, ou chorinho, é um estilo musical brasileiro de origem popular. Seus grupos eram normalmente constituídos por chorões em trios com flauta, violão e cavaquinho. O pandeiro também era usado, para marcar os aspectos rítmicos. O jazz, por sua vez, nasceu nos EUA, em Nova Orleans, tendo como berço a cultura afro-americana. Ritmo não linear, tem como maior marca a improvisação. Já o o blues é definido como um estilo ou forma musical que se baseia no uso de notas baixas (graves) com fins expressivos e que mantém uma estrutura musical repetitiva. O gênero surgiu nos EUA, quando escravos negros do sul compunham canções sobre o trabalho nas plantações de algodão e sobre sua fé religiosa (spirituals). O primeiro artista popular do gênero foi Charley Patton, na década de 1920, e posteriormente surgiram nomes como Willie Brown, Leroy Carr e Bo Carter.

