Sinfônica do ES recebe o pianista Fábio Martino no Sesc Glória

O pianista Fabio Martino em concerto com a Filarmônica de Minas Gerais Crédito: Rafael Motta/Divulgação

Abrindo o mês de setembro, nesta quinta-feira (1º), a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob a regência do maestro Helder Trefzger, vai receber o pianista Fábio Martino. A apresentação faz parte da Série Concertos Sinfônicos e vai acontecer no Teatro Sesc Glória, em Vitória, às 20 horas.

No repertório, serão executadas duas obras consideradas o suprassumo para todo músico de orquestra: o “Concerto para piano e orquestra nº 5”, mais conhecido como “Imperador”, de Beethoven, e a “Sinfonia nº 1”, de Brahms.

Com o “Concerto para piano nº 5”, Beethoven conseguiu aliar grandiosidade, virtuosismo e intimidade em uma única obra. Nessa obra, o piano é elevado ao posto de grande participante da cena. A outra obra que será apresentada na noite, a “Sinfonia Nº 1 em Dó Menor”, é uma peça ambiciosa e que foi escrita pelo compositor alemão Brahms, ao longo de 20 anos.

Ludwig van Beethoven escreveu sua última sinfonia em 1824. Quando ele morreu, em 1827, deixou o meio artístico e admiradores da música clássica inquietos. Procurava-se o "sucessor" dele, um compositor que levasse a sinfonia para além do patamar estabelecido pela Nona, um limite considerado difícil de ser ultrapassado.

Então coube ao compositor Brahms, nascido alguns anos após a morte de Beethoven, realizar essa tarefa. E antes de se sentir pronto para escrever uma sinfonia, Brahms compôs duas monumentais Serenatas para orquestra e um Concerto para piano e orquestra, igualmente grandioso. Todos serviram como exercícios, tateando o caminho com o público. Até que, aos 43 anos, lançou sua formidável obra-prima. A primeira das quatro sinfonias do compositor.

SOLISTA

Fabio Martino deu início aos estudos de piano já aos cinco anos de idade no instrumento da avó, uma professora que morava em São Paulo. Dezessete anos mais tarde, após uma rigorosa formação nas principais universidades do Brasil e da Alemanha, Martino comprou o primeiro instrumento: o piano da marca Steinway. O instrumento foi adquirido com o dinheiro recebido depois de vencer o primeiro lugar no maior concurso internacional de piano da América Latina, o “BNDES”, com quantia equivalente a 48 mil dólares.

O pianista convidado se destacou ao ser o único brasileiro a vencer o Concurso Internacional de Piano do BNDES, o mais importante da América Latina. Com três CDs solo e um com a Filarmônica de Stuttgart, Fabio Martino coleciona elogios de críticos e revistas especializadas no mundo todo. O último disco, “Latin Soul”, alcançou a segunda posição nos charts do iTunes como “Top Album Classics”. A experiência o levou a diversas produções de filme e TV, além de gravações em rádios brasileiras, alemãs e a inglesa BBC.

Ele obteve também mais de 20 primeiros lugares em competições internacionais de piano, como, por exemplo, o “Shooting Star”. Como uma marca registrada, Fabio Martino se apresenta sempre com uma gravata borboleta de laço feito à mão.

*Com informações da Secult-ES

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