Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • Catedral de Vitória recebe projeções na fachada para os 471 anos da cidade
Aniversário de Vitória

Catedral de Vitória recebe projeções na fachada para os 471 anos da cidade

Vídeo Mapping contando história da cidade pode ser conferido de sábado (3) até o dia 11 de setembro; confira os horários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 10:32

Catedral de Vitória ganha projeções nos 471 anos da cidade
Catedral de Vitória ganha projeções nos 471 anos da cidade Crédito: Cesar Fernandes
Vitória completa 471 anos na próxima quinta-feira (8) e um de seus cartões postais vai ganhar uma "nova roupagem". A partir deste sábado (3), a Catedral Metropolitana receberá projeções contando um pouco da sua história e da cidade. Elas acontecerão em três horários diários no período noturno até o dia 11 de setembro  - exceto de quarta (7) a domingo (11), quando terá uma exibição extra.
As projeções são parte das comemorações do aniversário da cidade e da Festa de Nossa Senhora da Vitória. Nesta quinta-feira (1º), foram realizados testes para deixar tudo pronto para o sábado (3). Quem passou na frente da Catedral, conferiu um trechinho do espetáculo.

O QUE SERÁ EXIBIDO?

De acordo com a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), durante as exibições, também serão feitas homenagens aos arcebispos de Vitória: Dom João Batista da Mota e Albuquerque (1958-1984), Dom Silvestre Luís Scandián (1984- 2004) e Dom Luiz Mancilha Vilela (2004- 2018), Arcebispo Emérito falecido recentemente.
Em seguida, o roteiro conta a história da cidade pela ótica das mulheres de destaque para a capital como Santa Luzia (a catedral tem a relíquia da santa), irmã Carolina Rody (que está em processo de canonização), Maria Carmelia, Luiza Grinalda, Maria Ortiz, bem como as desfiadeiras, paneleiras e artistas capixabas da contemporaneidade. Animais marinhos do litoral capixaba, como baleias jubarte e tartarugas, além de pontos turísticos também serão reproduzidos na fachada.
"Serão momentos lindos em comemoração ao aniversário da nossa cidade e o vídeo, preparado com carinho pela nossa equipe, vai abrilhantar as noites na fachada da Catedral. Convidamos a todos, não só os moradores de Vitória, para ver de perto esse lindo projeto de imagem que resgata as mulheres que fizeram parte da história, os arcebispos que contribuiram para uma sociedade mais humana e os pontos turísticos da capital. Convidamos todos os moradores do Estado para conhecer esse trabalho, que está entre os melhores, e com certeza todos terão uma boa surpresa ", comentou o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano.
*Com informações da Prefeitura de Vitória

DIAS E HORÁRIOS DAS PROJEÇÕES

  • Dias  03 e 04 (sábado e domingo): 19h20, 20h e 20h30
  • Dias 05 e 06 (segunda e terça-feira): Horários: 19h30, 20h30 e 21h
  • Dias 07 a 11 (quarta-feira a domingo): Horários: 19h30, 20h, 20h30 e 21h00

Veja Também

Festival de chorinho, jazz e blues agita praça de Jardim da Penha

Festival de chorinho anima o feriadão em Vila Velha

CineMarias movimenta a Ufes com música e filmes produzidos por mulheres

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Catedral de Vitória Turismo Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!
Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados