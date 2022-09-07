Cariacica terá tombo da polenta em festa italiana no domingo (11)

A Comunità Fest promete agitar Cariacica com muita música e gastronomia típica italiana Crédito: Divulgação

“Quando si pianta la bella polenta, la bella polenta si pianta così”. É ao som desse clássico “hino” da cultura italiana que os capixabas poderão se sentir um pouco mais perto do país europeu. A Comunità Fest promete agitar a Matrix Music Hall, em Campo Grande, Cariacica, no próximo domingo (11), com uma programação recheada de delícias e atrações musicais.

Com entrada gratuita, mediante doação de alimentos não perecíveis, o evento está marcado para começar às 9h, com a recepção dos participantes ao som do Grupo Concertina, de Guaraná, em Aracruz, Norte do Estado. A presidente da Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo, Rosa Maioli, disse que a festa veio para fortalecer a cultura dos descendentes italianos que residem na Grande Vitória.

“O Comunità Fest veio para manter a tradição italiana na região metropolitana, que é muito mais difícil do que no interior. Inclusive, todas as festas do Estado, como a Festa da Polenta e a Serenata Italiana, serão contempladas com um banner. Esse evento é itinerante, nossa intenção é levar para várias cidades da Grande Vitória”, disse Rosa.

Your browser does not support the audio element. Cariacica terá tombo da polenta em festa italiana no domingo

A programação da manhã continua com uma abertura ecumênica, seguida da apresentação do Gruppo di Ballo Nova Trento, também de Guaraná. Depois, quem sobe ao palco é a Banda Toni Boni, de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana. E em seguida, ao meio-dia, acontece a entrega de comendas aos homenageados.

Já a programação da tarde inicia às 13h, com o forró da dupla Os Gargantas de Ouro. No intervalo dessa apresentação acontecerá o Tombo da Polenta, marcado para às 14h. “O tombo da polenta é o 'up' da nosso evento, que vai vir diretamente de Venda Nova do Imigrante. As pessoas podem esperar alegria e muita energia positiva, é um evento feito para a família", ressaltou Rosa.

Durante o evento, haverá a Polenta Móvel, carrinho-fogão onde são preparadas a linguiça, queijo e a polenta brustolada (assada na chapa) para os participantes. Inclusive, os convidados poderão fazer apostas para saber quantos metros tem a “Linguiça do nonno”.

Além disso, será servido almoço no valor de R$ 30, com macarrão, polenta, linguiça e queijo, que pode ser comprado antecipadamente através do site Le Billet ou nas lojas Indus.

Também na parte da tarde, a programação contará com o Gruppo Folkloristico Picollo Pavone, de Vila Pavão, Norte do estado; Banda Brasitália, de Santa Teresa, na região serrana; e Luiz Paulo Forrozão. "Vai ser um dia de confraternização entre as famílias e os descendentes italianos de Cariacica e de todo o Estado”, garantiu a organizadora.

Cabe ressaltar que os itens arrecadados na entrada serão doados para a Paróquia Santíssima Trindade, em Vila Capixaba, Cariacica, e para a Associação Reame, em Cruzeiro do Sul, no mesmo município. A Comunità Fest é uma realização da Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo.

Confira abaixo a programação completa:

9h – Recepção dos convidados – Grupo de Concertina – Guaraná/Aracruz

9h30 – Abertura ecumênica

10h – Gruppo di ballo Nova Trento – Guaraná/Aracruz

10h30 – Banda Toni Boni – Venda Nova

12h – Cerimonial – Entrega de Comendas

13h – Forrozão com os Gargantas de Ouro

14h – Tombo da Polenta (no intervalo da banda), de Venda Nova do Imigrante

14h30 – Gruppo Folkloristico Picollo Pavone. – Vila Pavão

15h – Banda Brasitália – Santa Teresa

16h30 – Luiz Paulo Forrozão