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Entrada gratuita

Cariacica terá tombo da polenta em festa italiana no domingo (11)

A Comunità Fest promete agitar a Matrix Music Hall, em Campo Grande, Cariacica. Programação inclui diversas atrações musicais e uma farta variedade de comidas típicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 11:24

A Comunità Fest promete agitar Cariacica com muita música e gastronomia típica italiana
A Comunità Fest promete agitar Cariacica com muita música e gastronomia típica italiana Crédito: Divulgação
“Quando si pianta la bella polenta, la bella polenta si pianta così”. É ao som desse clássico “hino” da cultura italiana que os capixabas poderão se sentir um pouco mais perto do país europeu. A Comunità Fest promete agitar a Matrix Music Hall, em Campo Grande, Cariacica, no próximo domingo (11), com uma programação recheada de delícias e atrações musicais.
Com entrada gratuita, mediante doação de alimentos não perecíveis, o evento está marcado para começar às 9h, com a recepção dos participantes ao som do Grupo Concertina, de Guaraná, em Aracruz, Norte do Estado. A presidente da Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo, Rosa Maioli, disse que a festa veio para fortalecer a cultura dos descendentes italianos que residem na Grande Vitória.
“O Comunità Fest veio para manter a tradição italiana na região metropolitana, que é muito mais difícil do que no interior. Inclusive,  todas as festas do Estado, como a Festa da Polenta e a Serenata Italiana, serão contempladas com um banner. Esse evento é itinerante, nossa intenção é levar para várias cidades da Grande Vitória”, disse Rosa.
Cariacica terá tombo da polenta em festa italiana no domingo
A programação da manhã continua com uma abertura ecumênica, seguida da apresentação do Gruppo di Ballo Nova Trento, também de Guaraná. Depois, quem sobe ao palco é a Banda Toni Boni, de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana. E em seguida, ao meio-dia, acontece a entrega de comendas aos homenageados.
Já a programação da tarde inicia às 13h, com o forró da dupla Os Gargantas de Ouro. No intervalo dessa apresentação acontecerá o Tombo da Polenta, marcado para às 14h. “O tombo da polenta é o 'up' da nosso evento, que vai vir diretamente de Venda Nova do Imigrante. As pessoas podem esperar alegria e muita energia positiva, é um evento feito para a família", ressaltou Rosa.
Durante o evento, haverá a Polenta Móvel, carrinho-fogão onde são preparadas a linguiça, queijo e a polenta brustolada (assada na chapa) para os participantes. Inclusive, os convidados poderão fazer apostas para saber quantos metros tem a “Linguiça do nonno”.
Além disso, será servido almoço no valor de R$ 30, com macarrão, polenta, linguiça e queijo, que pode ser comprado antecipadamente através do site Le Billet ou nas lojas Indus. 
Também na parte da tarde, a programação contará com o Gruppo Folkloristico Picollo Pavone, de Vila Pavão, Norte do estado; Banda Brasitália, de Santa Teresa, na região serrana; e Luiz Paulo Forrozão.  "Vai ser um dia de confraternização entre as famílias e os descendentes italianos de Cariacica e de todo o Estado”, garantiu a organizadora.
Cabe ressaltar que os itens arrecadados na entrada serão doados para a Paróquia Santíssima Trindade, em Vila Capixaba, Cariacica, e para a Associação Reame, em Cruzeiro do Sul, no mesmo município. A Comunità Fest é uma realização da Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo.
Confira abaixo a programação completa:
  • 9h – Recepção dos convidados – Grupo de Concertina – Guaraná/Aracruz
  • 9h30 – Abertura ecumênica
  • 10h – Gruppo di ballo Nova Trento – Guaraná/Aracruz
  • 10h30 – Banda Toni Boni – Venda Nova
  • 12h – Cerimonial – Entrega de Comendas
  • 13h – Forrozão com os Gargantas de Ouro
  • 14h – Tombo da Polenta (no intervalo da banda), de Venda Nova do Imigrante
  • 14h30 – Gruppo Folkloristico Picollo Pavone.  – Vila Pavão
  • 15h – Banda Brasitália – Santa Teresa
  • 16h30 – Luiz Paulo Forrozão
  • SERVIÇO
  • Comunità Fest

  • Quando: 11 de setembro (domingo)
  • Onde: Matrix Music Hall, em Campo Grande, Cariacica
  • Horário: 9h às 16h30
  • Entrada Gratuita - mediante doação de alimentos não perecíveis
  • Almoço Comunità Fest: R$30
  • Pontos de venda: site Le Billet / Lojas Indus (Shopping Vitória / Shopping Vila Velha / Laranjeiras / Moxuara /Campo Grande / Glória / Campo grande)

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