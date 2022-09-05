Zé Geraldo e Moxuara fazem shows de graça em Santa Teresa no feriadão

O feriadão da Independência será animado em Santa Teresa. A cidade recebe de quarta (7) a sábado (10) o Festival de Música Primavera Teresense - que terá uma competição além das apresentações de Zé Geraldo e do grupo Moxuara na programação - e a Feira de Flores, que se estende por mais um dia, indo até o domingo (11). Toda a programação é gratuita e acontece na Praça da Cultura (ao lado da rodoviária).
Esta será a terceira apresentação de Zé Geraldo em terras capixaba em menos de um mês. Desde 20 de agosto, o músico passou por Muqui e Vargem Alta levando seu som que mistura rock, folk, country e poesia. Dentro do repertório, canções como Cidadão”, “Como Diria Dylan”, “Rio Doce” e "Senhorita" serão apresentadas ao público presente no evento no dia 9, a partir das 21h.
Gabriel Sales e Moxuara complementam a programação de shows do evento, que será embalado pela competição musical em que R$ 2,5 mil estão em jogo.
COMPETIÇÃO
Nove semifinalistas estão na disputa do título do Festival de Música Primavera Teresense com suas composições. As apresentações começam logo na quarta-feira (7), com três músicos mostrando seus trabalhos diariamente (abaixo você confere os semifinalistas e suas músicas) até a sexta-feira (9).
Cada concorrente vai apresentar a canção inscrita mais um repertório de 30 minutos para apreciação dos jurados. O melhor de cada dia vai para a final, que acontece no sábado (10).
CONCORRENTES E SUAS MÚSICAS
- Quarta (7): 18h30 - Eloá Oliveira (Caparaó) - Aquário Raso; 19h15 - Maria Clara de Souza (Santa Teresa) - Ilha; 20h - Gessé Paixão (Vitória) - Canto de Nanã.
- Quinta (8): 18h30 - Marcos Marques (Bifão) (Vitória) - Coisas Naturais; 19h15 - Léo Norbim (Vitória) - A Felicidade Pode Ser; 20h - Luan Soreu (Colatina) - Bolha de Sabão.
- Sexta (9): 18h30 - Robson Luchi (São Roque do Canaã) - Riquezas da Nossa Terra; 19h15 - César Baldan (Vitória) - Baião de Dona Iná; 20h - Silas Andrade (Venda Nova do Imigrante) - Primavera.
Além do prêmio de R$ 2,5 mil para o primeiro lugar, o festival vai dar R$ 2 mil para o segundo e R$ 1,5 mil para o terceiro colocado.
FEIRA DE FLORES
Vale lembrar que durante o festival acontece a Feira de Flores. Nela, produtores locais vão expor suas plantas e flores de diversas espécies. No evento tem ainda demonstração de Arte Floral, com o designer Jab Pasolini, artesanato, produtos regionais da agroindústria e praça de alimentação. O som fica por conta do Festival de Música Primavera Teresense citado acima.
*Com informações da Prefeitura de Santa Teresa
SERVIÇO
- FESTIVAL PRIMAVERA TERESENSE E FEIRA DAS FLORES
- Quando: de quarta (7) a domingo (11)
- Onde: na Praça da Cultura (ao lado da rodoviária)
- Entrada gratuita
PROGRAMAÇÃO
- QUARTA (07/09)
- 11h: Abertura da Feira de Flores com a participação do Grupo Folk do Circolo Trentino di Santa Teresa
- 11h30 às 12h30: Demonstração de Arte Floral com o designer Jab Pasolini
- 14h30 às 16h: Demonstração de Arte Floral com o designer Jab Pasolini
- 17h: Atração Cultural
- 18h: Festival de Música (abertura oficial - semifinal)
- 18h30 - Eloá Oliveira (Caparaó) - Aquário Raso
- 19h15 - Maria Clara de Souza (Santa Teresa) - Ilha
- 20h - Gessé Paixão (Vitória) - Canto de Nanã.
- 22h: Encerramento
- QUINTA (08/09)
- 10h: Abertura da Feira de Flores
- 10h30 às 12h: Demonstração Arte Floral com o designer Jab Pasolini
- 14h às 16h: Demonstração Arte Floral com o designer Jab Pasolini
- 18h:Festival de Música (semifinal)
- 18h30 - Marcos Marques “Bifão” (Vitória) - Coisas Naturais
- 19h15 - Léo Norbim (Vitória) - A Felicidade Pode Ser
- 20h - Luan Soreu (Colatina) - Bolha de Sabão
- 22h: Encerramento
- SEXTA (09/09)
- 10h: Abertura da Feira de Flores
- 10h30: Oficina Fibra de Bananeira (Ruth)
- 14h às 16h: Demonstração Arte Floral com o designer Jab Pasolini
- 18h: Festival de Música (semifinal)
- 18h30: Robson Luchi (São Roque do Canaã) - Riquezas da Nossa Terra
- 19h15: César Baldan (Vitória) - Baião de Dona Iná
- 20h: Silas Andrade (Venda Nova do Imigrante) - Primavera
- 21h: Show com Zé Geraldo
- 23h: Encerramento
- SÁBADO (10/09)
- 8h: Abertura da Feira de Flores
- 10h: Demonstração Arte Floral com o designer Jab Pasolini
- 14h: Atração Cultural
- 15h30 às 17h: Demonstração Arte Floral com o designer Jab Pasolini
- 18h: Festival de Música (final)
- 18h30: 1° semifinalista
- 19h15: 2° semifinalista
- 20h: 3° semifinalista
- 21h: Show com o Grupo Moxuara
- 23h: Encerramento
- DOMINGO (11/09)
- 10h: Abertura da Feira de Flores
- 11h: Demonstração Arte Floral com o designer Jab Pasolini
- 14h: Show com Gabriel Salles
- 16h: Encerramento