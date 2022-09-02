Frutos do mar

Festival Mariscada movimenta fim de semana na Ilha das Caieiras

O evento terá comidas típicas e shows gratuitos até 11 de setembro, nas comemorações do aniversário de 471 anos de Vitória
Evelize Calmon

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 02:00

O Festival Mariscada na Ilha das Caieiras já virou tradição nos feriados da Independência e do Aniversário de Vitória. A edição deste ano acontecerá de 7 a 11 de setembro, das 11h às 18h, com uma série de pratos com frutos do mar, além da receita que é o carro-chefe da festa. 
Moqueca, torta capixaba, bobó de camarão, casquinha e até quibe de siri fazem parte do cardápio nos restaurantes do bairro e nas barraquinhas do deque em frente ao Museu do Pescador.     
Mariscada do restaurante Beco do Siri é atração do Festival Mariscada, na Ilha das Caieiras
Mariscada é estrela de festival na Ilha das Caieiras Crédito: Fernando Madeira
"Estamos cuidando de tudo com muito carinho, desde a preparação da comida até a organização das barracas. Temos muito orgulho da nossa culinária e esperamos que o público desfrute bastante", declarou a presidente do Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras, Eliana Santos. 
A parte musical fica por conta de dez atrações capixabas, que se apresentam no palco até domingo. Os shows são gratuitos e misturam ritmos como samba, MPB e sertanejo.   

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA - 7/09
  • Das 11h às 18h - barracas e restaurantes abertos 
QUINTA-FEIRA - 8/09
  • 12h - Banda Brasil Pandeiro
  • 15h - Banda Movimento 
SEXTA-FEIRA - 9/09
  • 12h - Pedrinho Nó na Madeira 
  • 15h - Denise Pontes
SÁBADO - 10/09
  • 12h - Banda da Guarda Municipal de Vitória
  • 13h - Wlamir Duque e Meiry Tavares
DOMINGO - 11/09
  • 11h30 - Milena Nazaro
  • 12h30 - Edson Mineiro e Goiano
  • 15h - Intimidade do Samba 
FESTIVAL MARISCADA 2022
Quando: de 7 a 11 de setembro
Onde: em frente ao Museu do Pescador, na Ilha das Caieiras 
Horários: de quarta (7) a domingo (11), das 11h às 18h
Entrada gratuita.

Atualização

09/09/2022 - 10:05
Dias após a publicação da matéria, novas atrações musicais foram confirmadas pela organização do festival. O texto foi alterado.

