Festival Mariscada movimenta fim de semana na Ilha das Caieiras

O Festival Mariscada na Ilha das Caieiras já virou tradição nos feriados da Independência e do Aniversário de Vitória. A edição deste ano acontecerá de 7 a 11 de setembro, das 11h às 18h, com uma série de pratos com frutos do mar, além da receita que é o carro-chefe da festa.
Moqueca, torta capixaba, bobó de camarão, casquinha e até quibe de siri fazem parte do cardápio nos restaurantes do bairro e nas barraquinhas do deque em frente ao Museu do Pescador.
"Estamos cuidando de tudo com muito carinho, desde a preparação da comida até a organização das barracas. Temos muito orgulho da nossa culinária e esperamos que o público desfrute bastante", declarou a presidente do Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras, Eliana Santos.
A parte musical fica por conta de dez atrações capixabas, que se apresentam no palco até domingo. Os shows são gratuitos e misturam ritmos como samba, MPB e sertanejo.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
QUARTA-FEIRA - 7/09
- Das 11h às 18h - barracas e restaurantes abertos
- 12h - Banda Brasil Pandeiro
- 15h - Banda Movimento
- 12h - Pedrinho Nó na Madeira
- 15h - Denise Pontes
- 12h - Banda da Guarda Municipal de Vitória
- 13h - Wlamir Duque e Meiry Tavares
- 11h30 - Milena Nazaro
- 12h30 - Edson Mineiro e Goiano
- 15h - Intimidade do Samba
FESTIVAL MARISCADA 2022
Quando: de 7 a 11 de setembro
Onde: em frente ao Museu do Pescador, na Ilha das Caieiras
Horários: de quarta (7) a domingo (11), das 11h às 18h
Entrada gratuita.
Atualização
09/09/2022 - 10:05
Dias após a publicação da matéria, novas atrações musicais foram confirmadas pela organização do festival. O texto foi alterado.