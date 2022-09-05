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Cinema

Mostra Cinema de Bordas marca o lançamento do 29° Festival de Cinema de Vitória

Evento acontece nesta segunda-feira (5), no Cine Metrópolis, em Vitória, com a exibição de duas obras. A entrada é franca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 12:59

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Curta "Folha Seca", de Milton Santos Jr, será exibido na 5ª Mostra Cinema de Bordas Crédito: Diaulas Ullysses
Falta pouco para o 29º Festival de Cinema de Vitória. Marcado para começar em duas semanas, de 19 e 24 de setembro de 2022, o evento tem seu esquenta nesta segunda-feira (5). A partir das 19h, o Cine Metrópolis, em Goiabeiras, na Capital, recebe a 5ª Mostra Cinema de Bordas.
Com entrada franca, a programação conta com duas produções: o curta-metragem "A Lenda do Folha Seca", de Milton Santos Jr, e o longa-metragem "O Monstro Legume do Espaço", de Petter Baiestorf. "Ambos são reconhecidos pela ousadia, atrevimento e constância na profissão de cineastas. Ambos atuando pelas bordas nos subterrâneos da indústria de filmes. Ambos capazes de quebrar todas as regras que escravizam e dão tom bem-comportado ao cinema em nosso país", explica Bernadette Lyra, uma das curadoras da mostra.
Ela lembra que o cinema de bordas é composto de produções periféricas e de baixo orçamento. "As razões de nomear como ‘bordas’ um cinema se devem à necessidade de conceituar um espaço aberto para abrigar filmes que surgem nas fronteiras existentes entre as produções aceitas pelo status cinematográfico e aquelas chamadas de independentes".
"As produções dessa variante quase sempre são feitas com orçamentos que beiram o zero e adotam o estatuto do improviso e da precariedade, além de serem adeptas de uma estética mais ou menos 'tosca', 'impura', 'mista' ou 'trash, que reutiliza - com bom humor e sem constrangimento - aspectos ligados aos gêneros canônicos: horror, ficção científica, faroeste, policial, musical, entre outros", complementa Lívia Cobellari, que também atuou na curadoria das obras da mostra não competitiva.
*Com informações da assessoria do Festival de Cinema de Vitória

SERVIÇO

  • 5ª MOSTRA CINEMA DE BORDAS
  • Pré-evento do 29º Festival de Cinema de Vitória
  • Quando: 05 de setembro, segunda-feira, às 19 horas
  • Onde: Cine Metrópolis - Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras Vitória-ES
  • Entrada Gratuita

  • FILMES
  • A Lenda do Folha Seca, de Milton Santos Jr.
  • [FIC, 13', SP, 2019]
  • Sinopse: Um passeio turístico marcado pelo horror e uma terrível vingança macabra.

  • O Monstro Legume do Espaço, de Petter Baiestorf
  • [FIC, 77', SC, 1995]
  • Sinopse: Um alienígena filósofo, constituído de tecido vegetal, é aprisionado por dois cientistas brasileiros em seu moderno laboratório clandestino. Depois de uma sangrenta luta por sua liberdade, o alienígena passa a ser perseguido pelos moradores preconceituosos de uma pequena vila, em viscerais duelos de escatologia intelectual.

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