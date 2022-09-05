Mostra Cinema de Bordas marca o lançamento do 29° Festival de Cinema de Vitória

Curta "Folha Seca", de Milton Santos Jr, será exibido na 5ª Mostra Cinema de Bordas Crédito: Diaulas Ullysses

Falta pouco para o 29º Festival de Cinema de Vitória. Marcado para começar em duas semanas, de 19 e 24 de setembro de 2022, o evento tem seu esquenta nesta segunda-feira (5). A partir das 19h, o Cine Metrópolis, em Goiabeiras, na Capital, recebe a 5ª Mostra Cinema de Bordas.

Com entrada franca, a programação conta com duas produções: o curta-metragem "A Lenda do Folha Seca", de Milton Santos Jr, e o longa-metragem "O Monstro Legume do Espaço", de Petter Baiestorf. "Ambos são reconhecidos pela ousadia, atrevimento e constância na profissão de cineastas. Ambos atuando pelas bordas nos subterrâneos da indústria de filmes. Ambos capazes de quebrar todas as regras que escravizam e dão tom bem-comportado ao cinema em nosso país", explica Bernadette Lyra, uma das curadoras da mostra.

Ela lembra que o cinema de bordas é composto de produções periféricas e de baixo orçamento. "As razões de nomear como ‘bordas’ um cinema se devem à necessidade de conceituar um espaço aberto para abrigar filmes que surgem nas fronteiras existentes entre as produções aceitas pelo status cinematográfico e aquelas chamadas de independentes".

"As produções dessa variante quase sempre são feitas com orçamentos que beiram o zero e adotam o estatuto do improviso e da precariedade, além de serem adeptas de uma estética mais ou menos 'tosca', 'impura', 'mista' ou 'trash, que reutiliza - com bom humor e sem constrangimento - aspectos ligados aos gêneros canônicos: horror, ficção científica, faroeste, policial, musical, entre outros", complementa Lívia Cobellari, que também atuou na curadoria das obras da mostra não competitiva.

*Com informações da assessoria do Festival de Cinema de Vitória

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