Pastor Deive Leonardo chega a Vitória com turnê "A Resposta": "Será histórico"

O pastor Deive Leonardo se apresenta em Vitória no dia 17 de setembro, na Arena Dom Bosco Crédito: Reprodução/Instagram @deiveleonardo

Com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, e mais de 8 milhões de inscritos no Youtube, o pastor Deive Leonardo desembarca em Vitória no dia 17 de setembro trazendo sua nova turnê "A Resposta" para a Arena Dom Bosco, às 20h. Considerado um dos religiosos mais influentes do país, ele tem se dedicado a ajudar pessoas de todas as idades, sobretudo jovens e adolescentes, a encontrarem respostas e rumos para o futuro.

Conhecido nas redes sociais como um grande evangelista, Deive acredita que a experiência profunda com Deus é ainda mais forte quando sai da teoria e atinge outros âmbitos. Em entrevista à "HZ", Leonardo disse que o público capixaba pode esperar um momento especial e diferente do que as pessoas estão acostumadas.

"Os capixabas podem criar uma expectativa de uma experiência além daquilo que nós estamos acostumados. Não é só um momento de música, mas é uma experiência audiovisual onde as pessoas vão, com certeza, ser surpreendidas positivamente. E o principal, elas terão respostas que buscam há muito tempo através da palavra", afirmou.

No mês passado, Deive lotou uma arena na Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, atraindo um público de 45 mil pessoas, segundo a equipe do religioso. Casado com Paula Martins e pai dos pequenos João Leonardo, Noah Leonardo e Serena, o pastor ressalta ainda que a experiência com Deus é o divisor de águas na vida do ser humano.

"Quando nós conhecemos a palavra apenas como uma teoria ou como algo distante, é totalmente diferente. Mas quando temos uma experiência extremamente genuína, a fé se torna algo inabalável. Tudo fica ainda mais incrível", disse.

A turnê 'A Resposta', do pastor Deive Leonardo, lotou o Festival de Barretos, São Paulo Crédito: Divulgação

Os ingressos para embarcar nessa experiência já estão disponíveis no site Ingresso Digital e custam entre R$ 70 (meia entrada) e R$ 140 (inteira). Segundo o pastor, o show é ecumênico e todos estão convidados, independentemente da religião. O religioso frisa que a tour prega a palavra de Jesus e não de uma doutrinação específica.

"A experiência da tour transcende essa questão da religião. Quando nós entendemos que Jesus está acima da religião fica tudo mais leve e mais claro. A nossa função no mundo é exatamente isso, não estamos falando sobre uma religião, mas sobre Jesus", frisou Deive.

Ainda celebrando o sucesso da última turnê chamada "O melhor dia da minha vida", com passagem pela Europa e Estados Unidos, Leonardo contou que "A Resposta" chega em um momento ainda melhor para a humanidade. Conforme o pastor, o "pós-pandemia" significa tempo de recomeço e leveza.

"'O melhor dia da mina vida' foi nossa primeira turnê. Foi extraordinário, fizemos Europa e Estados Unidos, mas a pandemia não nos permitiu ir em outros países, como os da África e Ásia. E agora "A Resposta" vem em outro período, não só da nossa vida, como também da nossa história. Estamos em um tempo novo e de esperança. Esse show corresponde ao nome, onde as pessoas poderão ter a certeza que respostas extraordinárias virão e uma nova estação vai começar", ressalta.

A turnê 'A Resposta', do pastor Deive Leonardo, lotou o Festival de Barretos, São Paulo Crédito: Divulgação

Animado para o dia 17 de setembro no Espírito Santo, Deive não esconde a ansiedade para chegar ao Estado e levar muita fé e esperança para os capixabas. Segundo ele, será uma noite história para todos que forem ter esse momento com Deus.

"Aos meus queridos do Espírito Santo, quero dizer que estou muito feliz de estar com o povo capixaba. Eu tenho certeza que vai ser uma noite que vai ficar para nossa história, não só a da cidade, mas a nossa história como equipe que sonha com esse projeto há tanto tempo. Será histórico".

BIOGRAFIA

Deive Leonardo Martins nasceu em 9 de abril de 1990. Filho de evangélicos, desde a infância vive em um lar cristão, mas somente aos 19 anos, após um encontro especial com Deus, tornou-se membro na Igreja AD em Joinville, Santa Catarina, e passou a ministrar para jovens e adolescentes no Brasil e exterior.

Cursando a faculdade de Direito e trabalhando como vendedor e bancário, Deive sentiu que não era aquilo que o fazia verdadeiramente feliz. Encontrou então seus maiores desafios: acreditar que seria capaz de mudar sua vida profissional, conquistar a aceitação de todos a sua volta e enfrentar um longo caminho até chegar à real missão que o torna um influente da fé.

Por meio de um chamado de Deus, o até então advogado decidiu transformar sua vida e trilhar um caminho dentro da fé. Aos 32 anos, tornou-se o evangelista brasileiro mais seguido do Instagram. Seu canal no YouTube contabiliza mais de 600 milhões de visualizações.