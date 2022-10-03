Chef apresenta a cozinha capixaba no maior evento de gastronomia do Brasil

Nosso chef Juarez Campos, grande embaixador da gastronomia do ES, vai apresentar uma aula sobre cozinha capixaba no próximo dia 3 de novembro, no MESA São Paulo 2022, considerado o maior evento da gastronomia nacional. Estará ao lado do chef Eudes de Assis, do restaurante Taioba, São Sebastião, SP, e juntos apresentarão a cozinha indígena do litoral, com o tema cozinha capixaba encontra cozinha caiçara. O chef Juarez é sócio-proprietário do Oriundi Bistrot all’Italiana e da Casa do Chef, membro da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança e da Federação Italiana de Cozinheiros . Passou pelo Italian Culinary Institute for Foreigners, na Itália, e pelo Curso Master de Cozinha na Escola das Artes Culinárias Laurent, em São Paulo. Atualmente, é comentarista de gastronomia da Rádio CBN Vitória. O chef capixaba (de coração), Danilo Amaral, também ministrará uma aula no Mesa SP. Danilo conquistou o título de embaixador da gastronomia brasileira representando o Espírito Santo e hoje está à frente do próprio restaurante Maroca, em Santo Antônio, Cabrália, BA.