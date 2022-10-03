Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Chef apresenta a cozinha capixaba no maior evento de gastronomia do Brasil

03 out 2022 às 02:30
Chef Juarez Campos ensina a preparar pratos com sobras da ceia de Natal
Chef Juarez Campos vai participar do Mesa ao Vivo, em novembro Crédito: Vitor Jubini
Nosso chef Juarez Campos, grande embaixador da gastronomia do ES, vai apresentar uma aula sobre cozinha capixaba no próximo dia 3 de novembro, no MESA São Paulo 2022, considerado o maior evento da gastronomia nacional. Estará ao lado do chef Eudes de Assis, do restaurante Taioba, São Sebastião, SP, e juntos apresentarão a cozinha indígena do litoral, com o tema cozinha capixaba encontra cozinha caiçara. O chef Juarez é sócio-proprietário do Oriundi Bistrot all’Italiana e da Casa do Chef, membro da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança e da Federação Italiana de Cozinheiros . Passou pelo Italian Culinary Institute for Foreigners, na Itália, e pelo Curso Master de Cozinha na Escola das Artes Culinárias Laurent, em São Paulo. Atualmente, é comentarista de gastronomia da Rádio CBN Vitória.  O chef capixaba (de coração), Danilo Amaral, também ministrará uma aula no Mesa SP. Danilo conquistou o título de embaixador da gastronomia brasileira representando o Espírito Santo e hoje está à frente do próprio restaurante Maroca, em Santo Antônio, Cabrália, BA.

MODA

Lorena e Alexandre Campello, Joana Pinheiro e Eduardo Portugal
Lorena e Alexandre Campello, Joana Pinheiro e Eduardo Portugal: em evento fashion, em Manguinhos Crédito: Monica Zorzanelli

Noite do bem

O jantar beneficente Além Mar, que acontece no Iate Clube do Espírito Santo (Ices) na próxima quarta-feira (05) já é sucesso: todos os 400 ingressos colocados à venda esgotaram. Quem já garantiu presença, poderá desfrutar de um menu preparado por 12 chefs super renomados, entre as delícias estão uma carne de sol ao gorgonzola e espaguete alho óleo e saladas, mignon suíno ao creme de milho com farofa de banana e cebola queimada. Toda a renda arrecadada será revertida para a Fundação Beneficente Praia do Canto, que atende mais de 190 crianças da região de São Pedro.

Uniforme by Ivan

A diretora da CASACOR ES Rita Tristão revelou que quem vai assinar o os uniformes da mostra 2022 será o estilista Ivan Aguilar. As roupas das recepcionistas serão feitas sob medida pelo expert. A mostra será realizada no 38º Batalhão de Infantaria, na Prainha, em Vila Velha, de 18 de outubro a 18 de dezembro.

QUERIDAS DE RR

Shirley Santos e Rozane Rasseli
Shirley Santos e Rozane Rasseli: em noite de festa na Ilha Crédito: Cloves Louzada

BATE-PAPO

omás Baldo, Marcelo Pacheco, Alexandre Dalla Bernardina, Tatiane Gastão, Rafael Drews, Thiago Vargas e Bruno Noya
Tomás Baldo, Marcelo Pacheco, Alexandre Dalla Bernardina, Tatiane Gastão, Rafael Drews, Thiago Vargas e Bruno Noya, foram alguns dos presentes no Clericot Café, na Enseada do Suá, para um café da manhã com bate-papo sobre comunicação e oratória. Crédito: Arthur Louzada

