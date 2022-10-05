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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Andressa Allen comemora aniversário em Vitória; veja fotos

Publicado em
05 out 2022 às 02:30
Neto Soares e Andressa Allen
Netto Soares e a aniversariante Andressa Allen: em almoço festivo na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

Viva, Andressa! 

Querida de RR, Andressa Allen celebrou idade nova neste sábado (01º), em seu apartamento, na Chácara Von Schilgen, em Vitória, ao lado do seu Netto Sores. O almoço reuniu a família, amigos e vizinhos. Confira a galeria de fotos de Cloves Louzada.

DUPLA COMEMORAÇÃO

Gisele Souza e Sergio Ricardo de Souza
 A juíza Gisele Souza comemorou aniversário na mesma noite que o seu Sergio Ricardo de Souza comemorou a promoção a desembargador Crédito: Cloves Louzada

Jantar beneficente

 A designer de joias Emar Batalha promove 1º jantar beneficente do Instituto Alimentando o Bem, fundada por ela em 2020, nesta quarta-feira (05), em São Paulo. O evento tem como objetivo arrecadar verba para ajudar pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade social da comunidade carente do Guarujá, litoral paulista. O jantar será para aproximadamente 100 pessoas que desejam se conectar com um futuro de transformações sociais. A noite conta com a apresentação da cantora Preta Gil e com um pocket show com a atriz e cantora Mariana Rios.

Opening

Juliana Reissinger está a todo vapor. A especialista em marketing e produção de eventos está a frente do coquetel de inauguração da loja conceito da IGUI Piscinas no Espírito Santo, nesta quinta-feira, dia 06, a partir das 18 horas. Com 523m², os capixabas poderão conferir um portifólio de mais de 100 itens.

Coquetel fashion

Ivan Aguilar convida para happy hour com bate-papo sobre seu próximo desfile de moda, nesta quinta-feira (06), na sua maison, na Praia do Canto.

Casa Cor 2022

Larissa Villaschi está a todo vapor com as obras do seu projeto na Casa Cor 2022, que será realizada a partir de 18 de outubro. Ela assina o Drink Bar, espaço de 107 m², que trará um conceito clean, com um ar de brasilidade e muito aconchego. O projeto tem a parceria da Portobello Shop e a Líderes Interiores.

Capixaba de destaque

 Um dos mais renomados criminalistas do Brasil, o advogado Homero Mafra foi empossado como Orador na diretoria nacional da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas para o triênio 2022-2025. Ele discursou recentemente no Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal, que voltou a acontecer, desta vez em Florianópolis (SC). Homero também é presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Espírito Santo e foi presidente da OAB-ES.

Desenvolvimento integrado

A Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila), que completa 15 anos e é presidida por Marco Túlio Ribeiro Fialho, vem mostrando cada vez mais seu papel no desenvolvimento social e econômico de uma das maiores cidades do Estado. Além da criação recente de um hub de inovação, a Assevila promove uma agenda de desenvolvimento integrada e tem seis conselhos temáticos: Recursos Fiscais, Cidade, Meio Ambiente, Trabalho, Emprego e Renda, Direito Real de Uso e Desenvolvimento Sustentável.

Beach tenis

Vitória vai ganhar mais um espaço para a prática de beach tennis. O Complexo Reserva Vitória, localizado na Enseada do Suá, cedeu uma área ao lado do estande de vendas do empreendimento imobiliário (que fica em frente à praia da Curva da Jurema) e irá lançar no próximo dia 8 de outubro, a Arena APX BTG Reserva Vitória, que será mais uma opção para a prática do esporte que conquistou os brasileiros e o mundo.

Refúgio no campo

Sempre em atividade, o empresário Douglas Vaz já trabalha no seu próximo lançamento. Será um loteamento alto padrão, em conceito rural, mas próximo a Vila Velha. Ele e o arquiteto Sandro Pretti já estão literalmente em campo, projetando o novo condomínio fazenda da Vaz. "Ele será similar ao Barão do Império, lançado no semestre passado com grande sucesso de venda, e traz proposta diferenciada de moradia, com mais qualidade de vida, conforto, segurança e conceito lazer, esportes radicais e gastronômico, inédito no país", anuncia Douglas Vaz.

Parabéns pra você!

Yuri Braian aniversaria nesta quarta-feira (05) e celebra nova idade no jantar solidário Além Mar, em prol da Fundação Beneficente Praia do Canto, n o Iate Clube do ES. Os chefs  Juarez Campos, Hugo Grassi e Barbara Verzola estão entre os chefs da noite. 

ANIVERSÁRIO 

Bianca,Fernanda Ventura,Claudio Denicoli e Amanda
Bianca, Fernanda Ventura, Claudio Denicoli e Amanda: celebrando 50 anos, em Manguinhos Crédito: Cloves Louzada

MOZART NA CASA DA MÚSICA

A cantora lírica Meire Norma convida amigos e amantes da música clássica para o espetáculo “Bastião & Bastiana" oferecido pelo Instituto Todos os Cantos na Casa da Música Sônia Cabral, nesta quinta (06). A bela ópera foi composta por Mozart quando era ainda menino, aos 12 anos de idade, na Áustria. Será a terceira edição do projeto Recital do Núcleo de Canto. O projeto é coordenado pela soprano Meire Norma que assina a direção musical junto com a pianista Cleida Lourenço e direção cênica de Priscila Aquino.

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