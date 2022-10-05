Andressa Allen comemora aniversário em Vitória; veja fotos

Sempre em atividade, o empresário Douglas Vaz já trabalha no seu próximo lançamento. Será um loteamento alto padrão, em conceito rural, mas próximo a Vila Velha. Ele e o arquiteto Sandro Pretti já estão literalmente em campo, projetando o novo condomínio fazenda da Vaz. "Ele será similar ao Barão do Império, lançado no semestre passado com grande sucesso de venda, e traz proposta diferenciada de moradia, com mais qualidade de vida, conforto, segurança e conceito lazer, esportes radicais e gastronômico, inédito no país", anuncia Douglas Vaz.