Andressa Allen comemora aniversário em Vitória; veja fotos

A designer de joias Emar Batalha promove 1º jantar beneficente do Instituto Alimentando o Bem, fundada por ela em 2020, nesta quarta-feira (05), em São Paulo. O evento tem como objetivo arrecadar verba para ajudar pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade social da comunidade carente do Guarujá, litoral paulista. O jantar será para aproximadamente 100 pessoas que desejam se conectar com um futuro de transformações sociais. A noite conta com a apresentação da cantora Preta Gil e com um pocket show com a atriz e cantora Mariana Rios.