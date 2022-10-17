Chrigor e Bokaloka inauguram complexo de entretenimento em Cariacica

Entrada do Embraza, complexo de entretenimento anexo ao estádio da Desportiva, em Cariacica Crédito: Embraza/Divulgação

Cariacica terá um novo espaço para grandes shows a partir do mês que vem. Trata-se do Embraza, que poderá receber até 8 mil pessoas no espaço anexo ao estádio da Desportiva, o Engenheiro Araripe, em Jardim América, logo na entrada da cidade pela Segunda Ponte. Para a abertura, prevista para o dia 24 de novembro, os empresários levarão os shows de Chrigor e Bokaloka.

"A gente está se programando para abrir no dia 24 de novembro, data do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022. Teremos um grande telão na área dos restaurantes para a transmissão e já fechamos o contrato com Bokaloka e Chrigor", conta Luciano Reis, um dos três sócios do empreendimento, informando que os valores de ingressos e início das vendas devem ser divulgados na próxima semana.

O cantor Chrigor vai comandar a inauguração do Embraza Crédito: Instagram/ @chrigoroficial

Comandado por Luciano, Felipe Fioroti e Rodrigo Antunes, o complexo de entretenimento terá os mesmos moldes do Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória, mas em escala maior. Serão investidos cerca de R$ 2,5 milhões na área de 15 mil metros, que terá paisagismo, uma praça gastronômica com oito estações de foodtruck, palco 360º, área kids e estacionamento para 80 carros.

Mapa do Embraza mostra o estacionamento, a praça gastronômica e o espaço para shows Crédito: Embraza/Divulgação

O acesso se dá pela Rua Engenheiro José Himério, a mesma que se entra para o estádio. Logo na entrada fica o estacionamento e a passagem para a praça gastronômica, que terá até 200 mesas. "Ainda estamos fechando os parceiros que vão integrar o espaço, mas adianto o tipo de gastronomia. Teremos hamburgueria, pizzaria, açaí e sorvete, parrilla, cachorro-quente gourmet, churrasquinho, além de operações menores como pipoca e algodão doce espalhados pelo complexo", cita Luciano.

De acordo com Reis, "a parte gastronômica funcionará normalmente de sexta a domingo, com música ao vivo e artistas locais. Um espaço bem voltado para a família, um entretenimento mais tranquilo".

"Em alguns sábados, teremos shows maiores e específicos na área maior. Nossa praça funcionará dentro do horário normal. Na sequência, começa o show e essa área fecha. Se o parceiro quiser ficar aberto para pegar o público que vai sair do show, pode funcionar sem problemas", completa o empresário sobre a forma de funcionamento dos ambientes.

A proposta é trazer até dois shows grandes por mês ao Embraza e sócios torcedores da Desportiva terão descontos nos ingressos para as apresentações.

Embraza: complexo de entretenimento anexo ao estádio da Desportiva, em Cariacica Crédito: Embraza/Divulgação

"A nossa ideia é fazer até dois eventos de grande porte no mês e a gente tem todos os artistas do cenário nacional para estar trazendo. Além disso, a gente se compromete a funcionar em todas as partidas no estádio para que a área sirva de entretenimento para o pré-jogo e até mesmo como opção de espera da família desse torcedor. Ela usufrui da área enquanto o torcedor fica no estádio e vice-versa", detalha.