Secult/ES lança edital de R$ 160 mil destinado a atividades circenses

Secult/ES vai investir R$ 160 mil em edital que contempla o tradicional circo de lona Crédito: Secult/ES

Considerada a arte popular mais acessível ao grande público, especialmente entre os que residem em regiões periféricas e no interior, o circo de lona - que nos remete a sessões vespertinas de domingo em família - ganhou um incentivo a mais para manter suas atividades, afinal, o setor foi muito prejudicado por conta da pandemia da Covid-19

Visando valorizar e reconhecer a trajetória de famílias circenses do Estado, a Secult/ES lançou o edital "Prêmio Circo Tradicional Capixaba". Ao todo, serão 10 prêmios de R$ 16 mil para os selecionados, em um valor de R$ 160 mil reais que será concedido para contribuir para que grupos de circos de lona possam continuar atuando.

Serão selecionados circos tradicionais de lona do Estado. Um dos critérios para a escolha é tempo de atuação e dedicação pela preservação do trabalho circense no Espírito Santo.

Podem participar da seleção representantes de circos tradicionais de lona itinerante no Estado que sejam Pessoa Física (PF), maior de 18 anos; artista e integrante de família circense que seja Microempreendedor Individual (MEI) cadastrado no Espírito Santo, ou Pessoa Jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, estabelecida no Estado, comprovando ser representante legal do circo. O edital completo pode ser conferido no site da Secult/ES

INSCRIÇÕES

As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas até 18 horas do dia 7 de novembro, por meio do Mapa Cultural do Espírito Santo , pelos Correios, com envio por Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), ou pessoalmente na sede da Secretaria do Estado da Cultura.

O material enviado pelos Correios deve ser endereçado ao Setor de Protocolo da Secretaria da Cultura (Secult/ES), localizado na Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 51, Enseada do Suá, Vitória, Espírito Santo, CEP: 29050-380. A inscrição presencial pode ser feita no mesmo espaço, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.