Inscrições abertas para oficinas de fotografia com bolsas de R$ 400

Fotografia no celular Crédito: Shutterstock

Se você tem 18 anos, mora em Cariacica, Serra ou Vila Velha, e tem o interesse de aprender sobre fotografia, eis a sua oportunidade. O Cultura Solidária Ano II, um desdobramento do 29º Festival de Cinema de Vitória, está com inscrições abertas e gratuitas para a Oficina de Fotografia para Celular, que dará ainda uma bolsa de R$ 400 aos selecionados.

As formações serão ministradas pelas fotógrafas Andie Freitas, Luara Monteiro e Thais Gobbo, que vão apresentar os conceitos básicos da fotografia considerando o olhar observador, enquadramento, timing e luz. As oficinas também vão estimular os alunos a pensarem nas imagens de pontos de vista pouco óbvios, trabalhar rapidamente conceitos e referências de autorretrato, fotojornalismo até chegar em fotografia de cinema e suas interações.

Apesar de ter foco no público feminino, a seleção exige apenas que os interessados preencham a ficha de inscrição, tenham idade mínima de 18 anos, e comprovem residência no município que está pleiteando a vaga através do envio do comprovante de residência no campo informado.

A seleção dos participantes será realizada a partir da ordem das inscrições, respeitando 50% de reserva de vagas para mulheres e a conferência de comprovante de residência. O resultado será divulgado até o dia 01 de novembro nos mesmos canais de comunicação.

Os selecionados receberão uma bolsa de estudos individual no valor de R$ 400, que será paga em duas etapas: a primeira parcela no primeiro dia de aula e a segunda no último dia da oficina. As atividades totalizam R$ 54 mil, distribuídos em recursos voltados para a educação. Só receberão certificado e a segunda parcela da bolsa de estudos os participantes que tiverem 100% de presença nas oficinas.

No último da oficina, os alunos são levados a um Passeio Fotográfico de forma a retratar os cotidianos de cada participante. Fechando cada ciclo de formação, as imagens criadas pelos participantes integram uma intervenção urbana feita por meio de projeção mapeada em algum espaço público de cada cidade.

O Laboratório Cultura Solidária - Ano II conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, através da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério do Turismo. A realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).

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