Ponta da Fruta ganha mirante com deque em ponto turístico; veja fotos

A vista do mirante na Igreja Nossa Senhora dos Navegantes Crédito: Divulgação/PMVV

Ponta da Fruta ganhou mais um atrativo turístico. Depois de receber o Parque da Baleia, com a pista de Pump Track à beira-mar , o balneário agora conta com a revitalização da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes e um mirante, em 180°, no entorno da igreja.

A obra requalificou a infraestrutura do local para melhor atender moradores e turistas, trazendo maior segurança e agilidade para quem tem o desejo de conhecer as paisagens do alto do morro e contemplar mais uma linda vista da cidade. Com 283,90 m² de área construída, foram investidos R$ 696 mil. O local também recebeu iluminação de LED e RGB, que faz a igreja mudar de cor.

Igreja Nossa Senhora dos Navegantes recebeu iluminação de LED Crédito: Divulgação/PMVV

Com as bênçãos do padre Paulo Regis, pároco da comunidade, a cerimônia de inauguração atraiu muitos moradores, fiéis e turistas. O padre ficou emocionado com a obra.

“Este é um momento importante para a vida e vitalidade do nosso balneário. Antes, via esse local abandonado. Agora, ainda que nesses tempos difíceis, foi construída mais uma infraestrutura para valorizar a nossa região”, destacou padre Paulo.

Ponta da Fruta ganha mirante com deque na Igreja Nossa Senhora dos Navegantes Crédito: Everton Thiago/PMVV

Para a presidente do Circuito Turístico Ponta da Fruta, Síntia do Nascimento Hernandez, o momento é de resgate de pessoas, de protagonismo e de dignidade ao balneário.

“A entrega trouxe para a gente dignidade, pois tudo acontecia do outro lado da cidade. Porém, as coisas começaram a acontecer aqui também. Queríamos um parquinho e ganhamos uma nova praça, o pump track e, agora, outro importante sonho foi realizado. Entregamos um projeto e recebemos essa maravilha, grandiosa. A comunidade inteira está sem palavras para agradecer”, disse emocionada.

Vista aérea da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes Crédito: Everton Thiago/PMVV

De acordo com o prefeito Arnaldinho Borgo, a entrega coloca Ponta da Fruta no roteiro turístico municipal, estadual e nacional, além de trazer pertencimento aos moradores e turistas. E os trabalhos não terminaram no bairro: "Nosso trabalho aqui em Ponta da Fruta não terminou até potencializar de vez esse polo turístico. Temos vocação para ser referência em turismo e estamos mostrando isso na data de hoje, quando comemoramos o Dia Mundial do Turismo”, comentou o prefeito, antecipando que Ponta da Fruta receberá mais obras.

“Tem duas importantes avenidas em Ponta da Fruta que há décadas ninguém fez. Nós licitamos e nos próximos dias voltaremos para assinar a ordem de serviço. Além da orla de Ponta da Fruta e de Nova Ponta da Fruta, que esperamos executar até 2024”.

Ponta da Fruta ganha mirante com deque na Igreja Nossa Senhora dos Navegantes