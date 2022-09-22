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Turismo

Abacaxi de Marataízes "faz sucesso" em evento turístico no Recife

Totem com a imagem da fruta famosa no Sul do Estado é uma das atrações do estande do Espírito Santo na ABAV Expo 2022, uma das maiores feiras de turismo da América latina
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 16:29

Banner do abacaxi de Marataízes faz sucesso na ABAV Expo 2022
Totem do abacaxi de Marataízes faz sucesso na ABAV Expo 2022 Crédito: Gustavo Cheluje
Que ele é um dos mais gostosos (e famosos) do país, isso os capixabas já estão cansados de saber. A novidade é que o abacaxi de Marataízes - muito comercializado no Estado, em Minas Gerais e Rio de Janeiro - também está "tirando onda" no Nordeste, mais precisamente no estande do Espírito Santo na Abav Expo 2022, maior feita do setor turístico do Brasil e uma das maiores da América Latina, que acontece em Olinda/PE até sexta (23).
Um totem da tradicional fruta virou um dos points preferidos do evento, com várias pessoas parando para tirar fotos em cliques pra lá de instagramáveis. E o desenho - que conta com um código QR, onde pode ser encontrado informações turísticas do município do Sul do Estado - ainda está "usando" óculos de sol, curtindo uma das praias da região. 

Abacaxi de Marataízes faz sucesso em feira de turismo no Recife

E o cantinho do Estado no tradicional encontro anual da ABAV (Associação Brasileira dos Agentes de Viagem) tem muitas outras atrações. O point chama a atenção por sua beleza. Em azul, branco e rosa, o espaço destaca a o slogan da campanha "Descubra o Espírito Santo".
Também em evidência, a divulgação do café de Venda Nova do Imigrante, fotos de pontos como Pedra Azul, Itaúnas e Buda de Ibiraçu, além de um painel de LED trazendo o video da campanha "Capixabear" e imagens com pontos turísticos, como praias, a visita das baleias jubarte, montanhas, cachoeiras de ecoturismo e o agroturismo. 
Confira abaixo o video da campanha "Capixabear" exibido na feira para agentes de turismo de várias partes do país e do mundo, além de influenciadores digitais da área presentes no encontro, que deve receber cerca de 30 mil pessoas, com espaços dedicados a divulgação turística de 20 estados, 24 municípios e países da América Latina, EUA, Ásia e África.
Brindes, como camisas, catálogos e panfletos com informações turísticas do ES estão sendo distribuídos aos visitantes. A maioria, claro, com QR Codes trazendo informações interativas sobre nosso setor turístico.
O estande capixaba conta com a presença da equipe de marketing da Secretaria de Turismo (Setur), representantes de prefeituras e empresários do setor, como agências de viagens e meios de hospedagem. O Secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha, presente no evento, conversou com "HZ" e deu detalhes sobre a participação capixaba na feira de negócios.
"Estamos apresentando, entre outros pontos, as riquezas do litoral, o agroturismo - em especial o café e a cerveja artesanal - o ecoturismo, como parques, rotas e cachoeiras, destacando o trabalho de preservação da Mata Atlântica e o Parque do Caparaó", destacou o gestor.
O café do ES, especialmente o de Venda Nova do Imigrante, foi um dos destaques do estande capixaba na ABAV Expo 2022
O café do ES, especialmente o de Venda Nova do Imigrante, foi um dos destaques do estande capixaba na ABAV Expo 2022 Crédito: Gustavo Cheluje
"Além disso, outro destaque será o crescimento no Estado do turismo religioso. Fora o Convento da Penha,  destino capixaba mais visitado fora o litoral, estamos com um fluxo grande de visitantes no Buda de Ibiraçu e no Santuário Nacional de São José de Anchieta, que foi recentemente restaurado", pontua Rocha.
Por falar em destaques, o Espírito Santo tem motivos de sobra para comemorar. De acordo com dados levantados pela Setur, Instituto Jones Santos Neves e Fapes, no segundo trimestre de 2022, com o início da recuperação do setor, muito afetado por conta da Covid-19, o Estado teve um crescimento de 54,5% em seu volume de atividades turísticas, seja de viajantes de outros estados ou mesmo de circulação entre os capixabas. O ES ficou abaixo apenas de Ceará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, também presentes na ABAV Expo 2022.
"No período, o Estado realizou 66 feiras de apoio ao empreendedor desta cadeia produtiva. Nos destacamos, entre outros pontos, com a cerveja artesanal, o artesanato e a gastronomia. Com a pandemia, o capixaba começou a viajar mais dentro do Estado, aflorando o desejo de conhecer seus atrativos. Além disso, surtiu efeito a campanha "Capixabear", lançada no final de 2021. Nosso turismo acabou se descentralizando de Guarapari e da Grande Vitória, atingindo pontos como Anchieta e Itaúnas, por exemplo", destaca o secretário.
Estande o Espírito Santo na ABAV Expo 2022, uma das maiores feiras do setor de turismo da América Latina
Estande o Espírito Santo na ABAV Expo 2022, uma das maiores feiras do setor de turismo da América Latina Crédito: Setur
Fernando Rocha também assinalou outro dado do Boletim de Economia do Turismo relacionado ao segundo trimestre de 2022. Entre abril e junho deste ano, segundo dados do IBGE, PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios -, e Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o Espírito Santo contava com 174, 6 mil postos de trabalho no setor de turismo - seja formal ou informal. Os dados superam os 166 mil de 2019, antes do período pandêmico.
Rocha destacou ainda que o setor está vivendo o que podemos chamar de "Turismo de Experiência". "Com a pandemia, as pessoas buscam fazer passeios mais interativos, seja interagindo com trilhas ou mesmo com o agroturismo, colhendo a fruta de uma plantação. A perspectiva, com a chegada do verão de 2022, é muito grande. Esperamos um crescimento de fluxo de atividades turísticas de, no mínimo, 30% em relação ao mesmo período de 2021", sinaliza. 

APORTE

A Secretaria de Turismo, com o suporte do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) e da Associação Brasileira das Agências de Viagens no Espírito Santo (ABAV-ES), disponibilizaram aos empresários interessados ajuda para participar do evento. Ao todo, sete empreendimentos foram selecionados. A missão resulta em uma ajuda de custo para que os empreendedores adquirissem passagens aéreas e hospedagens, já que o Estado se responsabilizou pelo estande e credenciais aos empreendedores.
Uma foto gigante do Buda de Ibiraçu foi um dos destaques do estande do Espírito Santo na Abav Expo 2022
Uma foto gigante do Buda de Ibiraçu foi um dos destaques do estande do Espírito Santo na Abav Expo 2022 Crédito: Fernando Rocha
Estão presentes representantes das prefeituras de Ibiraçu, Marataízes e Anchieta, além de empresas e agências de viagens de Conceição da Barra, Domingos Martins, Guarapari, Santa Maria do Jetibá, São Mateus, Vila Velha, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina, chegando, em média, a 40 profissionais. Todos mostrando as belezas e atrações turísticas de suas localidades para os mais de 30 mil visitantes da exposição.
Rodrigo Stange, presidente da ABAV/ES, adianta que, durante o evento, também haverá a apresentação do Estado para 35 operadores de turismo internacional. O ES foi um dos convidados da ABAV nacional para participar da ação promocional. Entre os presentes, agentes e influenciadores da América Latina, Europa e Estados Unidos.
"Vamos mostrar que o ES está pronto para receber os visitantes com toda a infraestrutura necessária", complementa Stange.
* O repórter viajou a Olinda/PE a convite da ABAV Expo 2022

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