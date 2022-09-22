Abacaxi de Marataízes "faz sucesso" em evento turístico no Recife

Totem do abacaxi de Marataízes faz sucesso na ABAV Expo 2022 Crédito: Gustavo Cheluje

Que ele é um dos mais gostosos (e famosos) do país, isso os capixabas já estão cansados de saber. A novidade é que o abacaxi de Marataízes - muito comercializado no Estado, em Minas Gerais e Rio de Janeiro - também está "tirando onda" no Nordeste, mais precisamente no estande do Espírito Santo na Abav Expo 2022, maior feita do setor turístico do Brasil e uma das maiores da América Latina, que acontece em Olinda/PE até sexta (23).

Um totem da tradicional fruta virou um dos points preferidos do evento, com várias pessoas parando para tirar fotos em cliques pra lá de instagramáveis. E o desenho - que conta com um código QR, onde pode ser encontrado informações turísticas do município do Sul do Estado - ainda está "usando" óculos de sol, curtindo uma das praias da região.

Abacaxi de Marataízes faz sucesso em feira de turismo no Recife

E o cantinho do Estado no tradicional encontro anual da ABAV (Associação Brasileira dos Agentes de Viagem) tem muitas outras atrações. O point chama a atenção por sua beleza. Em azul, branco e rosa, o espaço destaca a o slogan da campanha "Descubra o Espírito Santo".

Também em evidência, a divulgação do café de Venda Nova do Imigrante, fotos de pontos como Pedra Azul, Itaúnas e Buda de Ibiraçu, além de um painel de LED trazendo o video da campanha "Capixabear" e imagens com pontos turísticos, como praias, a visita das baleias jubarte, montanhas, cachoeiras de ecoturismo e o agroturismo.

Confira abaixo o video da campanha "Capixabear" exibido na feira para agentes de turismo de várias partes do país e do mundo, além de influenciadores digitais da área presentes no encontro, que deve receber cerca de 30 mil pessoas, com espaços dedicados a divulgação turística de 20 estados, 24 municípios e países da América Latina, EUA, Ásia e África.

Brindes, como camisas, catálogos e panfletos com informações turísticas do ES estão sendo distribuídos aos visitantes. A maioria, claro, com QR Codes trazendo informações interativas sobre nosso setor turístico.

O estande capixaba conta com a presença da equipe de marketing da Secretaria de Turismo (Setur), representantes de prefeituras e empresários do setor, como agências de viagens e meios de hospedagem. O Secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha, presente no evento, conversou com "HZ" e deu detalhes sobre a participação capixaba na feira de negócios.

"Estamos apresentando, entre outros pontos, as riquezas do litoral, o agroturismo - em especial o café e a cerveja artesanal - o ecoturismo, como parques, rotas e cachoeiras, destacando o trabalho de preservação da Mata Atlântica e o Parque do Caparaó", destacou o gestor.

O café do ES, especialmente o de Venda Nova do Imigrante, foi um dos destaques do estande capixaba na ABAV Expo 2022 Crédito: Gustavo Cheluje

"Além disso, outro destaque será o crescimento no Estado do turismo religioso. Fora o Convento da Penha, destino capixaba mais visitado fora o litoral, estamos com um fluxo grande de visitantes no Buda de Ibiraçu e no Santuário Nacional de São José de Anchieta, que foi recentemente restaurado", pontua Rocha.

Por falar em destaques, o Espírito Santo tem motivos de sobra para comemorar. De acordo com dados levantados pela Setur, Instituto Jones Santos Neves e Fapes, no segundo trimestre de 2022, com o início da recuperação do setor, muito afetado por conta da Covid-19, o Estado teve um crescimento de 54,5% em seu volume de atividades turísticas, seja de viajantes de outros estados ou mesmo de circulação entre os capixabas. O ES ficou abaixo apenas de Ceará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, também presentes na ABAV Expo 2022.

"No período, o Estado realizou 66 feiras de apoio ao empreendedor desta cadeia produtiva. Nos destacamos, entre outros pontos, com a cerveja artesanal, o artesanato e a gastronomia. Com a pandemia, o capixaba começou a viajar mais dentro do Estado, aflorando o desejo de conhecer seus atrativos. Além disso, surtiu efeito a campanha "Capixabear", lançada no final de 2021. Nosso turismo acabou se descentralizando de Guarapari e da Grande Vitória, atingindo pontos como Anchieta e Itaúnas, por exemplo", destaca o secretário.

Estande o Espírito Santo na ABAV Expo 2022, uma das maiores feiras do setor de turismo da América Latina Crédito: Setur

Fernando Rocha também assinalou outro dado do Boletim de Economia do Turismo relacionado ao segundo trimestre de 2022. Entre abril e junho deste ano, segundo dados do IBGE, PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios -, e Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o Espírito Santo contava com 174, 6 mil postos de trabalho no setor de turismo - seja formal ou informal. Os dados superam os 166 mil de 2019, antes do período pandêmico.

Rocha destacou ainda que o setor está vivendo o que podemos chamar de "Turismo de Experiência". "Com a pandemia, as pessoas buscam fazer passeios mais interativos, seja interagindo com trilhas ou mesmo com o agroturismo, colhendo a fruta de uma plantação. A perspectiva, com a chegada do verão de 2022, é muito grande. Esperamos um crescimento de fluxo de atividades turísticas de, no mínimo, 30% em relação ao mesmo período de 2021", sinaliza.

APORTE

A Secretaria de Turismo, com o suporte do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) e da Associação Brasileira das Agências de Viagens no Espírito Santo (ABAV-ES), disponibilizaram aos empresários interessados ajuda para participar do evento. Ao todo, sete empreendimentos foram selecionados. A missão resulta em uma ajuda de custo para que os empreendedores adquirissem passagens aéreas e hospedagens, já que o Estado se responsabilizou pelo estande e credenciais aos empreendedores.

Uma foto gigante do Buda de Ibiraçu foi um dos destaques do estande do Espírito Santo na Abav Expo 2022 Crédito: Fernando Rocha

Estão presentes representantes das prefeituras de Ibiraçu, Marataízes e Anchieta, além de empresas e agências de viagens de Conceição da Barra, Domingos Martins, Guarapari, Santa Maria do Jetibá, São Mateus, Vila Velha, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina, chegando, em média, a 40 profissionais. Todos mostrando as belezas e atrações turísticas de suas localidades para os mais de 30 mil visitantes da exposição.

Rodrigo Stange, presidente da ABAV/ES, adianta que, durante o evento, também haverá a apresentação do Estado para 35 operadores de turismo internacional. O ES foi um dos convidados da ABAV nacional para participar da ação promocional. Entre os presentes, agentes e influenciadores da América Latina, Europa e Estados Unidos.

"Vamos mostrar que o ES está pronto para receber os visitantes com toda a infraestrutura necessária", complementa Stange.